Benim öğretmenim bir robot

Biz büyükler kahramanların hep filmlerde olduğunu düşünürüz. Çünkü kimsenin kahraman olamayacağını anlamak için çok yaralanmış, örselenmiş, kandırılmışızdır... Yani hayatın çemberinden geçerek 'tecrübeli' bireyler olmuşuzdur. Tecrübe dediğimiz şey ise bize yaşamın içindeki güzellikleri görüp tadını çıkabilmeyi unutturmuştur. Çünkü baş enstrümanımız şüphedir.Bunları size neden mi yazıyorum? Çünkü hayatta bir çok kahraman var ama biz yetişkinler bunun farkına varamıyoruz. Koşturmak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Kör olmak bizim doğamız... İşte o körlük nasıl düzelir? diye sorarsanız, çocuklarla zaman geçirin derim. Onlar tüm güzelliklerin kokusunu hemen alır ve kendilerini yaşamın ritmine teslim ederler.Mesela ben, bir kahraman olduğumu kızımdan öğrendim. Ona yemek yaparken, parkta ebeveyn salıncağına karşılıklı binerken ya da sadece onun yanında olurken bana dönüp "Sen bir kahramansın anne" diyor. " Ama benim sihirli güçlerim yok ki" diye karşılık verince "Saçlarımı tararken hiç acıtmıyorsun, güzel kitap okuyorsun, yemeklerin de çok güzel" diyor. "Bunlar kahraman olmak içi yeter mi ki?" diye sorduğumda "Ben seni duyuyorum, beni sevdiğini hissediyorum, sana sarılmak çok güzel... Evet evet sen benim kahramanımsın" diyerek cevap verince uzun uzun izliyorum onu ve birini gerçek benliğinle duyabilmenin karşındakini derinden nasıl etkileyebileceğini, onda yaratacağı güven duygusunun seni ne denli sihirli kılabileceğini anlıyorum.Anne olmak ve kendi çocuklarımızı duyabilmek aslında önce bize tam anlamıyla "insan" olabilme tecrübesi yaşatıyor. Sahi, bu dünya insan olabilmeyi deneyimleme mekanı değil mi zaten!Gelelim, hayattaki diğer kahramanlara... Ben size çocukları mutlu edebilen, emek harcayan, geleceğimiz için hayal gücü gelişmiş çocuklar yetiştiren bir anaokulu öğretmeninden bahsedeceğim, Mehmet Bilgin'den... Yıllar önce Gebze 'de görev yaptığı anaokuluna misafir olmuş, 30 metrekarelik bir sınıfı lunaparka çevirişini fotoğraflarla anlatmıştım. Üstelik kendisi gibi okul öncesi öğretmeni olan eşi Nesrin Bilgin, öğrencilerine etkinlik hazırlarken düşmüş ve meslek şehidi olmuştu. Acısı tazeydi, eşi adına bir anaokulu yapılsın diye mücadele veriyordu. Başardı da! 10 Ekim 2019'da Aydın Söke'de bir anaokuluna Bağarası Nesrin Demirtaş Bilgin Anaokulu adı verildi. Yol arkadaşını yolda bırakmamak bir kahramanlıktı.Gelelim diğer kahramanlıklarına... Mehmet öğretmenin tayini bu sefer Ankara Etimesgut Şeyh Şamil İlkokulu'na çıktı. Küçük oğluyla birlikte yollara koyuldular. Üstelik bu sefer sadece baba değildi, anne olabilmeyi de deneyimliyordu. Araya pandemi girdi, okullar kapandı. Ama Mehmet öğretmen öğrencilerini ziyaret etmeye devam etti. Kapılarının önüne giderek onlara el salladı. Kimi zaman bir kitap bıraktı kimi zaman etkinlik malzemeleri... Bu süreçte minik kuzularının psikolojilerini diri tutabilmek için elinden geleni yaptı.Şimdi ise yüz yüze eğitim başladı. Anaokulu öğrencilerinin uyum süreci pandemiden sonra daha da uzadı. Öğretmenler çocukların bu süreci en hafif şekilde atlatması için elinden geleni yapıyor. Mehmet öğretmen de öyle... Ama yaptığı bir hareket beni çok etkiledi. Bu haberi de yazmama vesile oldu.Okulların yeni açıldığı hafta, Mehmet öğretmen yine tek odalık sınıfında öğrencileri ile tanışıyor. Uyum sorunu yaşayanlar var. Annesine gitmek isteyenler, çekinenler, ağlayanlar... "Özel okullarda genelde; psikolog, rehberlik uzmanı, çok sayıda öğretmen yardımlaşarak bu süreci atlatmaya çalışıyorlar, siz tek başınıza ne yapıyorsunuz?" diye sordum Mehmet öğretmene... "Özellikle okulla ilk kez tanışan anaokuluna gelen çocuklarımızın okula uyum süreçleri sıkıntılı ve zorlayıcı olabiliyor. Böyle zorluklar çeken çocuklara her gün okulun çocuk güzel, çok keyifli, arkadaşları ile bir arada olacağı bir ortam olduğunu söylemek bir süre sonra anlamını yitiriyor. Hiçbir etkisi kalmıyor. Benim önerim, naçizane, böyle durumlarda çocukları heyecanlandıracak, şaşırtacak, okul algısını tersine çevirecek bir şeyler yapmak" dedi.Mesela, Mehmet öğretmenin sınıfında konuşma engelli bir öğrencisi vardı. Bir köşede ağlıyordu sadece ve bu üç gün sürdü. Mehmet öğretmen üçüncü gün sınıfa bir robot olarak girdi. Buna çok şaşıran ama bir o kadar hoşuna giden o öğrencisi köşesinden kalktı, robotu hayretle inceledi ve hiçbir baskı olmadan tüm etkinliklere katıldı. O gün bugündür sınıftan hep keyifle çıkıyor. Yani kalıplaşmış ve her zaman uygulanan yöntemlerin dışında bir yol izlemek böyle etkili sonuçlara vesile oluyor.Hani, kahramanlıktan bahsediyorduk ya, işte Mehmet öğretmen de sınıfındaki çocukların kahramanı... Bıkmadan, usanmadan kılıktan kılığa giriyor. Öğrencilerinin iç dünyalarına öyle içten bir giriş yapıyor ki, onların kahramanı olması için sihirli güçlerinin olması şart değil. Onun sırrı, pes etmemek, vazgeçmemek, işini sevmek bence...Bir de velilerle uyum içinde çalışıyor. Sınıfını bir gün arkeoloji alanına dönüştürecekse yardım alıyor, uzay üssü yapacaksa fikir alıyor... Hepsini kendi de yapabilir, çünkü bu konuda oldukça deneyimli ancak böylelikle velilerin de çocukların dünyasından haberdar olmasını ve oyun konusunda beceri kazanmalarını sağlıyor.Eminin, bu ülkenin en ücra köşelerinde adını bilmediğimiz nice kahramanlar var. Dokunduğu sınıfları çiçek bahçesine çeviriyorlar. Öğrencilerinin kalplerine de hayal dünyalarına da dokunuyorlar. İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin geleceğinin sizin ellerinizde olduğunun farkındasınız! Bu satırları okuyan her bir öğretmene sonsuz sevgiler...