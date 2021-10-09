Benim öğretmenim bir robot

Giriş Tarihi: 9.10.2021

Okula uyum sürecini zor atlatan öğrenciler var. Ama öğrencileri için farklı yöntemler deneyerek okulu bir eğlence alanına çeviren öğretmenler de var. İşte onlardan biri de Mehmet Bilgin. Bilgin, üç gün boyunca bir köşede duran konuşma engelli öğrencisinin etkinliklere katılması için robot kılığına girdi ve dersleri o şekilde işledi. Bu yöntem ise çok işe yaradı...