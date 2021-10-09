Kumaşla kaplı anıt

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'e düşüp, Arc de Triomphe anıtının önünde poz veren birine rastladınız mı? Eğer rastladıysanız pozu veren değil, anıt dikkatinizi çekmiş olmalı... Çünkü anıt bembeyaz bir kumaşla kaplı. İlk anda inşaat var sanıyorsunuz ama bu bir sanat eseri... Fransa
'nın başkenti Paris'te bulunan Arc de Triomphe anıtı 25 bin metrekarelik geri dönüştürülebilir polipropilen kumaşla kaplandı.
Paris için geçici bir sanat eseri olan Wrapped L'Arc de Triomphe, 16 gün boyunca Parislilerin ilgisini çekti. Arc de Triomphe, gümüş mavisi 25 bin metrekarelik geri dönüştürülebilir polipropilen kumaşa ve üç bin metre kırmızı ipe sarıldı. 3 Ekim'de anıt normal haline döndü ama ben arkasındaki hikayeden söz etmek istiyorum:
Ünlü sanatçılar Christo ve Jeanne-Claude, 1961'de, Paris'te tanıştıktan üç yıl sonra, kamusal alanlarda sanat eserleri yaratmaya başladılar. Projelerinden biri bir kamu binasını kaplamaktı. Christo, Paris'e geldiğinde, Arc de Triomphe yakınında küçük bir oda kiraladı ve o zamandan beri anıtı gözüne kestirdi. 1962'de, Avenue Foch'tan görülen Arc de Triomphe'nin sarılmış bir fotomontajını ve 1988'de bir kolaj yaptı. İşte bu hayal üzerine günümüzde yola çıkıldı ve 60 yıl sonra bir sanatçının hayali somutlaştırıldı. Anıt, Wrapped ekibi tarafından kaplandı. Projenin finansmanı Christo'nun hazırlık çalışmalarının, çizimlerinin ve proje kolajlarının yanı sıra ölçekli modellerin, 1950'ler ve 1960'lardan kalma çalışmaların ve orijinal litografların satışı yoluyla, tamamen Christo V. Javacheff'in vakfı tarafından karşılandı, hiçbir kamu fonu almadı.
Arc de Triomphe'u yöneten Centre des Monuments Nationaux, bu pojeyi Paris ve Fransa'daki en sembolik anıtlardan birini onurlandıran bir proje olarak niteledi. Arc de Triomphe'deki Meçhul Askerin Mezarı'nın önündeki Ebedi Alev, kurulum boyunca yanmaya devam etti ve sanat eserinin sergilenmesi ve sökülmesi boyunca yanmaya devam etti.