Pamela-Batu Akdeniz ortaklığı

Alternatif müziğin Türkiye'deki önemli temsilcilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Batu Akdeniz
, Pamela'nın sesiyle konuk olduğu yeni şarkısı Başka Bir Gün'ü Garaj Müzik etiketiyle 1 Ekim Cuma tüm dijital platformlarda yayınladı.
Başka Bir Gün, uzun bir süre boyunca büyük aşkını aramış ve sonunda bulduğuna inanan aşığımızın reddedilişini, onun kendi ağzından anlatıyor. Sözü ve müziği Batu Akdeniz'e ait, akustik gitarların yoğunca kullanıldığı şarkıyı Batu Akdeniz ve Pamela birlikte seslendirdi.
Şarkı, nostaljik sound'u, melankolik sözleri ve Batu ve Pamela'nın seslerinin uyumu ile dinleyicilere yazın bittiğini, sonbaharın ve kalp kırıklıklarının başlangıcını duyuruyor. Şarkının kayıtları Ankara ve İstanbul'da yapıldı. Şarkının video klibi İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekildi.
27 yaşındaki müzisyen, çıkış yaptığı iki yıllık sürede Spotify'da 300 bin aylık dinleyici ve toplamda 12 milyon stream elde etti. Eksik, Yanlış Biriyle Doğru Hikaye, Bir Sebebi Var, Ona Göre gibi parçaları ile ciddi bir dinleyici kitlesi kazandı. Youtube'un fenomen gitaristi İngiliz Karl Golden ile yaptığı, klasik rock şarkılarının cover çalışmaları milyonlarca izlenmeye ve yurtdışından binlerce izleyiciye ulaştı. Batu Akdeniz'in eski grubu Heavy Sky ile 2016 yılında yayınladığı, tamamen İngilizce sözlü şarkılardan oluşan rock albümü Dreamer İngiltere'deki rock radyolarında listelere girmişti.
ÜNLÜ CAZCI CSO'YLA ÇALDI
Avishia Cohen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla; 7 Ekim 2021'de Trio olarak, 8 Ekim 2021'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte CSO ADA ANKARA Ana Salon'da sahne aldı.
İsrailli caz kontrabasçı, besteci, şarkıcı ve aranjör Avishai Cohen, kökleri İspanya, Yunanistan ve Polonya'da bulunan çok kültürlü bir ailede büyüdü. Avishai'nin müzikal yolculuğu dokuz yaşındayken piyano çalmaya başladığında start aldı. On dört yaşında ailesiyle birlikte St. Louis, Missouri'ye taşındıktan sonra piyano eğitimine devam etti ve bas gitar çalmaya başladı. İsrail
'e döndüğünde Avishai, bas evrenini daha fazla keşfetmek için Kudüs'teki Müzik ve Sanat Akademisine katıldı. 22 yaşında, iki yıl orduda görev yaptıktan sonra büyük bir adım atmaya karar verdi ve New York'a taşındı.
Avishai'nin ilk dört albümü (Adama, 1998 Devotion, 1999 Colors, 2000 Unity, 2001) Corea'nın 'Stretch / Concord Records' etiketi altında piyasaya sürüldü ve zaten müziğinin özünü ve orijinal bestelerini içeriyordu; Akdeniz, Latin etkileri, korno ve vokallerin kullanımı gerçekten eşsiz bir ses yarattı.
İçinde yer aldığı genişleyen proje yelpazesi, Avishai'nin 2002 yılında menajeri 'Razdaz Recordz' ile kendi plak şirketini yaratmasına yol açarak hem kendi yolunu takip etmesini hem de inandığı yetenekli genç müzisyenleri kaydetmesini sağladı.
DownBeat dergisi, Avishai'yi "küresel oranlarda caz vizyoneri" olarak nitelendirirken, Bass Player dergisi onu yirminci yüzyılın en etkili 100 basçısından biri olarak ilan etti. Avishai'nin bası ön plana çıkarmak için harcadığı enerji, cazın sınırlarını zorladı ve ona uluslararası ödüller ve dünya çapında tanınırlık kazandırdı. Sürekli olarak dünya çapında en ünlü mekanlarda, festivallerde sahne aldı ve güçlü bir takipçi, dinleyici ağı geliştirmesini sağladı.