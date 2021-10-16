Ekmek ve yoğurt burada yenir

Geçtiğimiz günlerde Sabah İl Buluşmaları kapsamında Ankara
'nın Mamak
ilçesine konuk olmuştuk. Vizyonerliği ile kendine hayran bırakan Mamak Belediyesi
'nin, Mamaklı kadınların istihdamına katkı sağlamak ve sosyal anlamda yetkinleşmelerine zemin oluşturmak için yola çıkarak kurduğu Mamak Kadın Kooperatifi ile de tanışma fırsatı buldum. Mamak'ta kadın iş gücüyle üretilen fakat unutulmaya yüz tutmuş kadim tatların yeniden hatırlanması için çalışmalar yürüten Kooperatif MAKKOP, kısa zamanda ürün çeşitliliğini arttırmış. Kooperatif, daha önce tarıma açılmamış arazilerde lavanta ve sebze meyve tarlaları oluşturularak, kozmetikten gıdaya geniş bir ürün yelpazesi elde ediyor. Mamak, başkentin lavanta merkezi haline gelmiş diyebiliriz. MAKKOP, kadın istihdamına katkı sağlamanın yanı sıra, her yaştan Mamaklının doğayla iç içe olabileceği ekoköylerde toprakla buluşmasını da sağlıyor. Mamak Kadın Kooperatifi, kadın emeği ve işgücü ile oluşturulan girişim modellerinin, kooperatiflerin geleneksel yapılarına güçlü bir alternatif oluşturduğu inancından yola çıkarak; kadınların dayanışma ve işbirliği içerisinde sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğu bir gelecek hedeflediği bir gerçek.
İKİ ÜRÜNE COĞRAFİ İŞARET
Mamak Belediyesi Kadın Kooperatifi (MAKKOP) girişimi ile tescillenen ve tarihi geçmişe sahip Kutludüğün
'e has tescilli ekşi mayalı ekmeği ile ravak yoğurdu, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT), "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" aldı. Yöreye özgü niteliği açıklaması: Süt kaymağından yapılan yoğurt hiçbir katkı maddesi içermez, krema kıvamındadır. Bir kg yoğurdun elde edilmesi için 10 kg süt kullanılır. Kutludüğün ekmeği ise lezzetini ekşi mayadan ve odun ateşinden alıyor. Ekşi mayalı olması ve katkısız oluşu ise bağışıklığa destek oluyor. Günlerce bozulmadan kalabilen ekmeğe ilgi büyük.