7/24 şehirde yaşam

Kezban Arca Batıbeki'nin "Senin Annen Bir Melekti Yavrum!..." başlıklı sergisini Merdiven Art Space'de 21 Kasım'a kadar ziyaret edebilirsiniz. 1984'ten bu yana, farklı platformlarda, kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle tanınan, Türkiye'de güncel sanatın değerli isimlerinden Kezban Arca Batıbeki; pandemi nedeniyle daha önce ertelenen "Senin Annen bir Melekti Yavrum!" başlıklı kişisel sergisiyle sanatseverlerle bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. Annesinin sinema fotoğrafları ve dönemin popüler medyası fotoromanlardan yola çıkarak hazırladığı ve çeşitli sanat pratiklerini bir araya getirdiği sergi 19 Ekim'de Merdiven Art Space'de açıldı.müzikYaz boyunca birbirinden eğlenceli partilerle Bodrum gecelerine renk katan The Good Fellas etkinlik serisi, 30 Ekim'de bu kez üç efsane DJ'in katılımıyla devam ediyor.80'li ve 90'lı yılların efsane gece kulüplerinin atmosferini tekrar Bodrum'a getiren The Good Fellas bu kez uzun hafta sonunun tadını çıkarmak isteyenler için 30 Ekim Cumartesi Tarık Koray, Engin Yelkenci ve Cüneyt Kurt ile The Marmara Bodrum'da eğlenceseverlerle buluşuyor. The Marmara Bodrum'un eşsiz mimarisinde doğa ve konfor kusursuz bir şekilde harmanlanıyor. İnce detaylarda gülümseten esprili objeler ve sanat eserleri bir anda etrafınızı sarıyor. Muhteşem gün batımı manzarası, şehir merkezine yakınlığı, lüksü, konforu ve hijyeni buluşturan The Marmara Bodrum, butik otel anlayışı ile hizmet veriyor. The Marmara Bodrum, Bodrum'u dört mevsim yaşamak isteyenlerin değişmez adresi oluyor.İş Sanat, orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist Istvan Vardai ile 12 Kasım'da Maximum Uniq Hall'da sezon açılışını yapacak. Klasik müzikten caza, Türk Halk Müziğinden şiir ve hikâye dinletilerine geniş yelpazede hazırladığı programını seyircisine sunmaya hazırlanan İş Sanat, hibrit olarak planladığı 22'nci sezonunda farklı konserlere imza atacak. Bunlardan biri de Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi . Grup, Symphonista Oda Orkestrası ile 10 Aralık Cuma akşamı Maximum Uniq Hall'da sahne alacak.Türkiye'de hip-hop denince akla ilk gelen en başarılı isimlerden Big G, ekim ayı boyunca her cumartesi akşamı Vogue Restaurant'ta sahne alacak.Sevilen tarzı ve sahne performansıyla müzikseverlerin gözdesi konumunda olan Big G, dünya standartlarında tercih ettiği müzik listesiyle hayranlarına keyifli saatler yaşatırken, hip-hop müzikseverlerin de beğenisini topluyor.