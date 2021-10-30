7/24 şehirde yaşam

Konser
Sonbahar konserleri hız kesmiyor
Kasım ayında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Sertab Erener ve Duman İstanbullulara müzik ziyafeti yaşatacak. 19 Kasım Cuma akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener, sevenleriyle şarkılarını hep birlikte söyleyecek. 27 Kasım Cumartesi akşamı da rock müziğinin sevilen grubu Duman, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hayranlarının karşısına çıkacak.
Tiyatro
Aşkın eğlenceli hali
2019-2020 sezonunun en ilgi gören oyunlarından biri olan "Aşk Geçmişim" Zorlu PSM
-Turkcell Platinium Sahnesi'nde seyircisiyle yeniden buluşuyor. Tatlı Ekşi Tiyatro'nun ilk yapımı olan oyunda Şebnem Bozoklu
, Rıza Kocaoğlu
ve Melisa Doğu rol alırken, yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek oturuyor. İskoç yazar D.C. Jackson'ın yazdığı anti romantik komedi tarzındaki "Aşk Geçmişim" oyunu, Fringe First başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde onlarca ödül aldı. Ve 19 Kasım'da sahnelenecek.
Sergi
Kuruluş yıldönümüne özel sergi
İstanbul Özel Saint-Joseph Fransiz Lisesi, "Saint-Joseph: Fevkalade bir Makinenin Kalbi. Biçimler, Sahneler ve Öykülerle 150 yıllık Bir Pedagoji Hikayesi" sergisini sunuyor. Okulun 150. kuruluş yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle Aslı Seven küratörlüğünde tasarlanan sergi, Dilşad Aladağ&Eda Aslan, Emre Hüner, Ekin Kano, Komet, Maude Maris, Daniel Otero Torres, Emin Fırat Övür, İz Öztat, Julien Prévieux, Sergen Şehitoğlu ve Virginie Yassef'in çalışmalarını bir araya getiriyor. Fransa Büyükelçiliği ve Fransız Kültür Merkezi'nin desteği ile gerçekleşen sergi, 23 Ocak 2022 tarihine kadar perşembe-cuma günleri 17.00-20.00 saatleri arasında, cumartesi-pazar günleri ise 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilir.