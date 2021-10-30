Atatürk Kültür Merkezi’nde çocuklara özel alanlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşku ile ülkemizin dört bir yanında kutlandı. Okullarda öğrenciler, bayrağımızın kırmızı beyaz rengine bürünerek, tarihlerine tanıklık ettiler. Adım adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, bastıkları topraklarda nasıl bir mücadelenin verildiğini öğretmenlerinden dinlediler.
Tüm bunların yanında, Cumhuriyetimizin yıl dönümünde güzel bir hediye daha aldık, Atatürk Kültür Merkezi
(AKM
). Kültür ve sanatın nabzının atacağı bu güzel mekânda, önemli bir nokta var ki, bahsetmeden geçemeyeceğim. AKM'de çocuklar da unutulmamış. Onlara da sanatla iç içe olacakları alanlar sunulmuş. Bir anne olarak kızımla birlikte AKM'ye gidip, etkinliklere katılacağımız, çocuk alanlarında vakit geçireceğimiz günleri iple çekiyorum. Deneyimlerimi de bu köşe de mutlaka sizinle paylaşacağım.
RENKLİ SİLİNDİRLER, AKILLI TAHTALAR
Şimdi AKM'de çocuklara yönelik neler var, gelin birlikte inceleyelim. Çocukların dört farklı alanda müzik deneyimi yaşayabileceği, 348 m2 alana sahip mekânda, sanat eğitimi programlarının gerçekleşeceği bu birim aynı zamanda ortak etkinlik alanına sahip.
Ortak alanda bulunan amfi, çocukların sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşmasını sağlarken, akustik olarak konfor şartları birbirini rahatsız etmeyecek dört sınıf birimi, birbirinden bağımsız görsel ve işitsel sanatlara hizmet verebilecek şekilde, akıllı tahtalarla da desteklenerek düzenlenmiş.
Mekânın çocuklara hizmet vermesi, projenin en renkli alanı olarak tasarlanmasında belirleyici olmuş, tavanda eski Çocuk Sineması'na da referans veren renkli silindirler, hem aydınlatma hem de keçe objeler şeklinde ses yutucu olarak kullanılmış. Eski ve yeni çağrışımının bu mekânda da hissedilmesi sağlanmış. O halde çocuklarımızın elinden tutuyoruz ve onların hafızlarında unutulmaz anlar olarak kaydedilecek hatıralar için AKM'ye doğru yol alıyoruz.