Bursa kültür sanatta farkını hissettiriyor

Bursa
'da düzenlenen çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri, Avrupa'nın kültür şehirlerini aratmayacak seviyeye yükseldi. Müzeler, sergiler, tiyatro ve sinema etkinliklerinin yanı sıra ve gezi ve tarih turlarıyla Bursa'da kültür ve sanat bir başka boyuta taşındı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
, kente değer katan ve günümüze kadar taşınan tüm tarihi yapıları yeni nesillere aktarmayı sürdürürken, şehrin dört bir yanında düzenlediği birbirinden farklı kültür ve sanat etkinliklerini de vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Yıl içerisinde her alanda yüzlerce farklı etkinlik düzenlenirken, vatandaşlar da ilgi alanlarına göre düzenlenen bu etkinliklerle sosyal yaşamını dolu dolu sürdürüyor.
BİR AÇIK HAVA MÜZESİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve geçmişi milattan önce 200'lü yıllara uzanan Zindankapı, dijital müze ve sanat galerisi olarak hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katıldığı törenle açılan karanlık zindanlar bundan böyle Bursa'nın kültür sanat hayatına ışık tutacak. Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal'ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans
ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen, Orhan Gazi
'nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonu ile ilk günkü ihtişamına kavuştu. Alacahırka Mahallesi'nde yer alan, 'kanlı kuyu', 'işkence odası' ve 'kule bağlantılı koridorlar' ile 'zindanların' bulunduğu Zindankapı, artık tutsaklara değil interaktif bir dijital müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapıyor.
ÖNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Bursa'nın 8 Bin 500 yıllık tarihi kültürel birikimi, doğal güzellikleri ve bereketli toprakları ile eşsiz bir şehir olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Bitinya'dan Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar her dönemin izlerinin olduğu Bursa'nın her karesi ile bir tarih hazinesi olduğunu kaydetti. Başkan Aktaş, "Tarihi dokunun yoğunlukla hissedildiği yerler, kaleli kentler. Bitinyalılar tarafından yapılmaya başlanan, Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanılan, Osmanlılar zamanında birçok kez onarılan Bursa Kalesi de farklı medeniyetlerin izlerini taşıması anlamında bir odak noktasıdır. Büyükşehir Belediye'mizin 2015 yılında başlattığı ve 2020 yılına kadar sürdürdüğü titiz çalışmaların ardından aslına uygun olarak restore edildi. Bugün Alacahırka Mahallesi'nde yer alan ve Uludağ'ın eteklerinde açılan Zindankapı ayağa kaldırılmış ve Bursa'mızın önemli bir parçası olarak yeniden hayat bulmuş oldu. Burası artık kültür sanat ve sosyal hayatın iç içe geçtiği bir mekan olarak ziyaretçilerine hizmet verecek" diye konuştu.
Bursa'nın kent siluetine ayrı bir değer katan Zindankapı adeta görsel bir şölene dönüştü. Zindankapı'nın duvarlarının birer ekrana, tuvale dönüştüğü dev mapping gösterisi ilgiyle izlendi. Dünya çapındaki işleri ile bilinen Dijital Sanat Stüdyosu Decol, birden fazla teknolojinin eşzamanlı olarak kullanıldığı "Zamanın Dokusu" gösterisi ile davetliler uzay, zaman ve mekânın derinliklerine doğru bir yolcuğa çıktı. Zindankapı'nın 2 Bin 300 yıllık dillere destan hikâyesi, küllerinden yeniden doğuşu görsel şölen ile gözler önüne serildi.
BURSA AVUÇLARINIZIN İÇİNDE
Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yazılım Şube Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ortaklığında 'GoBursa' mobil uygulama projesi hayata geçirildi. Tamamen iç kaynaklar kullanılarak hazırlanan uygulama Yazılım Şube Müdürlüğü personelleri tarafından geliştirildi. Dijital platformlarda Bursa'yı vitrine çıkaracak 'GoBursa' projesi birçok kesimden de tam not aldı.
DOĞA VE ADRENALİN BİR ARADA
Bursa'da yaşayan gençlerin daha sağlıklı ve kaliteli zaman geçirebilmesi adına çeşitli projeler geliştiren ve uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi'yle birlikte bu yıl ilki düzenlenen Adrenalin Fest Gençlik Festivali'ni gerçekleştirdi. Ericek Adrenalin Park'ta düzenlenen etkinlikte gençler, heyecanlı yarışmaların yanı sıra, zipline, okçuluk, off-road, motocross, bisiklet, kano, macera parkuru etkinlikleri ve konserlerle stress attı.
EKO-TURİZMDE BÜYÜK ATAK
Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan gibi dağ ilçelerinin kalkınmasına yönelik eko-turizm yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm doğal değerleri için örnek projeler hazırlıyor. Harmancık'tan sonra şimdi de Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda ilk etapta 3 katlı restoran, 2 katlı kır evi, 32 metrekarelik 10 adet bungalov ahşap yapı, 45 metrekarelik 5 adet prefabrik yapıdan oluşan proje hızla devam ederken, Keles Kocayayla Kamp ve Rekreasyon projesi kapsamında alan üzerindeki hiçbir ağaca zarar verilmeden 18 adet bungalov ve bir adet restoran yapıldı. Bungalov ve restoran bölümünde imalatlar büyük ölçüde tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi. Önümüzdeki tamamen bitirilmesi hedeflenen Keles Kocayayla Kamp ve Rekreasyon projesinin, bölgede kırsal turizme katkı sunmasının yanında konaklama ve yemek hizmetleri ile özellikle bölgeyi tercih eden karavan sahiplerine de ayrıcalıklı bir tatil imkanı sunacak.özel hüsnühat, tezhip ve Bursa minyatürlerinden oluşan tabloları yakından inceledi. Proje Koordinatörü Aslan Şahin tarafından bilgilendirilen heyet, Hüsnühat Atölyesi'nde sanatın tarihçesi, yazı çeşitleri, tashih aşaması, teknik detaylar ve kullanılan doğal malzemeler hakkında bilgi aldı.
GÖZLER BUSMEK'E ÇEVRİLDİ
Bursa'da uzman eğitmenler eşliğinde birçok insanı meslek sahibi yapan BUSMEK, bünyesindeki sanatçıların ortaya koyduğu eserlerle yurt içinde ve yurt dışında da adından söz ettiriyor. Çalışmalarıyla yerli ve yabancı konukların ilgisini çeken BUSMEK, son olarak uzun yıllar Japonya Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası'ndan sorumlu Baş Müsteşar, Türkiye Japonya Başkonsolosluğu 2. Konsolos ve Türkmenistan Maslahatgüzarı olarak görev yapmış Mitsuru Horiguchi'yi ağırladı. Uluyama Türk Japon Kültür Derneği'nin organize ettiği Bursa programı kapsamında BUSMEK Sanat Galerisi'ni gezen Mitsuru Horiguchi ve beraberindeki heyet,
22 KATEGORİDE 543 MEKAN
Bursa kent merkezi ve ilçelerindeki kültür ve turizm unsurlarını hedef alan uygulamanın içerikleri Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Uygulama kapsamında tanıtım yazıları, sanal turlar, tanıtım videoları, gezi rotaları ve özgün fotoğraflardan oluşan binin üzerinde özgün içerik bulunuyor. Uygulama içerisinde 22 farklı kategorideki 543 farklı mekan 3963 farklı fotoğraf ile tanıtılırken 141 farklı noktadan oluşan 14 adet gezi rotası yer alıyor, uygulama ve içerikler iki dilde servis ediliyor.
KISA FİLM YARIŞMALARI
Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi'nin Bursalı olma bilinci ve kente karşı aidiyet duygusunun geliştirilmesi amacıyla düzenlendiği kısa film yarışması tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, vatandaşların kendi yaşadığı sokağı, mahalleyi ve şehri daha iyi tanımaları, bulundukları çevreye karşı duyarlılık geliştirmeleri amaçlandı. Jüri üyelerinin hassas değerlendirmesi sonucunda yarışmanın birincisi seçilen Hüseyin Ceren 5 Bin TL para ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın ikincisi Ersin Coşkunkanlıgil 4 Bin TL ve üçüncüsü Yasin Dağ 3 Bin TL ile ödüllendirdi. Fatih Yürür, Gülhan Aydın ve Engin Hocaoğlu'nun eseri mansiyona layık görülürken, Jüri Özel Ödülü isi Sümeyra Kenet'in oldu. Mansiyon ve Jüri Özel Ödülü alan yarışmacılar da 1000'er TL ile ödüllendirildi.