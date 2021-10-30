Ünlü bir sanatçının eserini alırken hayat kurtarmak

Online bir müzayededen söz edeceğim bu hafta. Onca müzayede, sanat olayı varken neden bu, diye aklınız karışmış olabilir. Bu müzayede çok özel çünkü çok değerli sanatçılar ve koleksiyonerler, SMA hastası 31 aylık Deniz Elmas'a destek olmak için online bir müzayedede bir araya geliyor. Artium Modern'in ev sahipliğinde düzenlenecek online müzayedeye en seçkin eserlerini bağışlayan sanat severler, Deniz Bebek için gerekli olan tedavi masrafının karşılanması için tek yürek oluyor. Müzayede başladı bile... Ama 1 Kasım saat 19:00'a kadar sürecek.
Hem ünlü bir sanatçının eserine sahip olmak hem de bir çocuğun tedavisine katkıda bulunmak için eşsiz bir fırsat. Eserlerini bağışlayan isimler şöyle: Ahmet Güneştekin, Ahmet Oran, Alaaddin Hız, Ayhan Taşkıran, Bubi, Burcu Yavuz, Devrim Erbil
, Ekrem Yalçındağ, Pınar Du Pre, Resul Aytemur, Murat Mizrahi, Nihal Mavigök Sungur, Nilay Özenbay ve Yücel Dönmez...
Online müzayede kapsamında çok değerli sanatçı ve sanatseverleri bir araya getiren Dursun Gündoğdu; "Umuyorum müzayededen elde edilecek gelir ile Deniz Bebek'i hep beraber Dubai'ye uğurlamayı başarırız" diyor. Elde edilen tüm gelirin SMA Hastası Deniz Bebek'in tedavisine bağışlanacağı online müzayede tüm sanatseverlerin katılımına açık olacak.
Tedavi için çok az zamanı kalan Deniz Bebek'e destek olmak isteyenler https://www.artiummodern. com/ web sitesi üzerinden açılacak olan online müzayedeye giriş yaparak eserler için pey verebilecek. 15 aydır süren kampanyada bugüne kadar miktarın yüzde 79'u toplanmış. Tedavi masrafları için 462 bin dolara daha ihtiyaç var. Kampanyanın şeffaflığını içeren valilik izinleri, tüm resmî evraklar, @deniz_sma_ sayfasında mevcut.