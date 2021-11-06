Bir dokun bin aşk işit!

Gökcan Sanlıman
, Loş Bir Sokakta isimli dördüncü stüdyo albümünü yayınladı. Müziğinde kendi yaşanmış hikayelerini günümüzün popüler janralarıyla ustalıkla anlatan Gökcan Sanlıman'ın ilk şarkısı Bir Dokun Bin Aşk İşit, 1 Ekim tarihinde klibi ile birlikte müzikseverlerle buluştu.
Albümün ilk çıkış şarkısı Bir Dokun Bin Aşk İşit'i Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde İstanbul Anadolu yakasında terkedilmiş bir fabrikada kliplendiren Gökcan Sanlıman, klibindeki detaylar ile öne çıkan bir çalışma ortaya koyuyor. Dans performanslarının yer verildiği klipte, Gökcan Sanlıman'a dansçı Elif Korkmaz eşlik ediyor.
Balad ve hareketli sekiz şarkıdan oluşan albümde söz ve müziklerin tamamı Gökcan Sanlıman'a ait iken albümün müzikal prodüktörlüğünü Gökcan Sanlıman ve Alper Atakan üstleniyor. Aranjmanlarda Gökcan Sanlıman ve Alper Atakan'ın yanı sıra Tolga Görsev, Alexei Tintaru ve Rıza Erekli gibi birçok değerli isim yer alıyor. Rock müziğin birçok formunu içinde barındıran albüm, yapı itibariyle tek bir ilişkinin evrelerini modern ve cesur biçimde farklı bakış açıları ile ele alıyor. Sound açısından renkli ve duygusal çeşitliliklerle zenginleşen albüm, gerek anlatım, gerek altyapı olarak alaylı ve melankolik ögeleri barındırıyor. Gökcan Sanlıman, melodilerinde ise aynı doğrultuda bazen yırtıcı bazen uysal bir duruş sergiliyor.
Sanlıman yeni albümünü şöyle anlatıyor: "Son albümümün üzerinden beş yıl geçmiş. Şimdi Loş Bir Sokakta ile ilgili düşüncelerimi yazarken hesapladım ve gülümseyerek hayret ettim. Aradan geçen onca zamana neler sığmış. Şimdi durduğum yerden geriye bakınca bu süreçte ne kadar değiştiğimi, ben değiştikçe şarkılarımın evrildiğini, onlar evrildikçe kendimi daha iyi ifade edebildiğimi görüyorum.
Müziği algılayışım dünyanın ritmine paralel olarak sürekli değişiyor. Bazen hikayelere bazen ise sadece notalara takılıyorum. Güncel olmak üzerimde her zaman bir baskı unsuru oluşturdu ama sonunda anladım ki hızlanan tüketim sanatı vasatlaştırırken, bu aceleye son verip zamanı yeniden tanımlamak sanatçılara düşüyor bu çağda.
Hal böyle olunca uzun zamandır üzerinde çalıştığım şarkıları titizlikle işleyip bir albüm süsü verebilmem kolay olmadı. Çok içerik eledim mesela, her içimden geleni şarkı zannetmedim. Altı çizilebilecek cümleler aradım ve dürüstlükle söyleyebilirim ki bu albüm için yazdığım bütün şarkıları kendi kalbimle yaşadığım gerçek olaylardan esinlenerek yazdım."
MELEKSİ BİR VOKAL: ESİN İRİS
Sözlerini Esin İris'in yazdığı, bestesini yine Esin İris ve Cenk Doğruyol'un yaptığı, düzenlemesini ise Emir Özgören'in hayata geçirdiği Pasaj&Garaj Müzik etiketli Her Yanım Beyaz 5 Kasım Cuma tüm dijitallerde yayınlandı. Şarkı, aşkın aynı anda hem tehlikeli sayılabilecek kadar tutkulu hem de naif, masum ve berrak hissettirmesini anlatıyor. Low end frekansların ağırlıklı olarak hakim olduğu, elektronik ögelerin akustik seslerle akışkan bir harmoni içerisinde yer aldığı, epik bir akışa sahip olan Her Yanım Beyaz'ın mix'ini Arzu Alsan, mastering'ini Güven Ersoysal hayata geçirdi. 8D ses teknolojisi kullanılarak şiirsel bir döngü hissi de yaratılan şarkının video klibinin yönetmen koltuğunda ise Aylin Aslan oturuyor. Sakin, meleksi ve nefesli vokallerini sıklıkla dinlediğimiz Esin İris, Her Yanım Beyaz'da çığlık çığlığa, etkileyici bir vokal performansı ile karşımıza çıkıyor.