Kasımda çocuk olmak başkadır

Giriş Tarihi: 6.11.2021

Ara tatil için geri sayım başladı. Çocuklar ve aileler, 15 Kasım’da başlayan tatili dolu dolu değerlendirmek istiyor. Biz de kasım ayı içinde gerçekleşecek olan etkinlikleri sizin için derledik ve güzel hatıralar biriktireceğiniz bir ajanda hazırladık