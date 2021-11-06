Kasımda çocuk olmak başkadır

Kasım ayı çocuk etkinlikleri konusunda oldukça bereketli... Öyle güzel atölyeler, kültür, sanat programları var ki, sizinle mutlaka paylaşmak istedim. Kitapsever çocuklar için kitap fuarı, sanatla iç içe atölyeler, pusetli anneler için müzede etkinlikler ve açılışı ile hepimizi sevince boğan Atatürk Kültür Merkezi
'ndeki sanat ekinlikleri... Kızım Eylül'le birlikte yaptığımız kasım ayı ajandamızı size de sunuyoruz. Tarihleri not edin, belki rastlaşır, bol bol muhabbet ederiz.
Sayfa sayfa festival
8-14 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası... Kitap kurdu bir çocuğunuz varsa ya da çocuğunuzu kitapların sihirli dünyası ile tanıştırmak istiyorsanız size harika bir önerim olacak: Eyüpsultan Çocuk Kitapları Fuarı.
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi tüm çocukların buluşacağı bir fuara imza attı ve dün itibari ile Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kitap Sanatları Merkezi'nde etkinliği başlattı. Çocuk Kitapları Festivali'ne 69 yayınevi katılırken, 50'ye yakın yazar imza günleri ve söyleşilerle festivalde çocuklarla buluşacak.
Haydi, çocuklarınızın elinden tutun ve onları kitapların büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkarın. Hem sevdikleri yazarlar ile tanışsınlar, hem yeni kitapları keşfedip akranları ile bir arada olsunlar. Fuar 14 Kasım'a kadar devam edecek.
Ünlü çocuk kitapları yazarı Mustafa Ruhi Şirin de açılışa katılarak kitaplarını çocuklar için imzalayacak, onların dünyasına konuk olacak. Turkuvaz Çocuk'un sevilen yazarı Doğukan İşler de kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet edecek.
Ara tatilde ne yapsak?
Ara tatile çok az kaldı. Şimdiden plan yapıp, çocuğuyla tatil günlerini dolu dolu geçirmek isteyenler için İstanbul Modern
nokta atışı bir seçenek olacak. Çünkü İstanbul Modern çocuklara sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı. Benim Renklerim, Birleşen Nesneler, Benim Bakışım, El Yapımı Kâğıda Silüetler, Kelimeler ve İmgeler adlı atölyeler ara tatilde çocukları bekliyor.
Çağdaş sanat burada
Kasım ayında çocuk etkinlikleri ile öne çıkan arter, çevrimiçi seçenekleri ile sanatı çocukların odalarına getiriyor. Farklı yaş gruplarından çocuklara çağdaş sanatı keşfedip yorumlayacakları iki yeni çevrimiçi atölye sunuyor.
Arter'in güncel sergilerinden hareketle şekillenen atölyeler, eğlenceli ve öğretici içerikleriyle çocukları yaratıcı süreçleri deneyimlemeye davet ediyor. Bugün saat 11.00'de başlayan çevrimiçi atölyeler 6 Kasım'da "Doğanın Yüzleri", 20 Kasım'da ise "Kazıma Sanatı" başlıklarıyla gerçekleşecek. Atölyelere ücretsiz katılmak için ogrenme@arter.org.tr adresine mail gönderebilirsiniz.
Pusetli aileler de etkinlik yapar
SSM'nin en sevdiğim etkinliklerinden biri de 18-36 ay arası bebekleri olan aileler için hazırlanan öğrenme programları... 11 Kasım'da gerçekleşecek olan Müzede Şekil Avı, Amerikan Pop Art akımının temsilcilerinden James Rizzi'nin çalışmalarından ilham alıyor. Atölyede minik çocuklar farklı duyguları şekiller üzerinden keşfedecek. Atölye, çocukların İstanbul'u rengarenk desenler ve yüz ifadeleri ile çizgi filmden fırlamış halde boyaması ile sona erecek.
Müzede atölye çalışması
Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), kasım ayında farklı yaş gruplarındaki çocuklar için bol seçenekli sanat etkinlikleri hazırlamış. İçlerinde çevrimiçi etkinlikler de bulunuyor. Peki, neler var? Balıklar, Eviniz Temiz mi?, Köpük Heykeller, Benim İstanbul'um, Zoologlar Müzede, Vücudumdaki Kitaplık, Kilden Habitatım etkinliklerden sadece bazılarının isimleri... Çocuklarınız Sakıp Sabancı Müzesi'nin büyülü atmosferinde doğayı tanıyacak, yeni kelimeler öğrenecek.
AKM'de çocuk sesleri
Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) içinde bulunan Çocuk Sanat Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek olan atölye, söyleşi, ritim, koro, drama, resim çalışmaları ile çocuklar sanatla iç içe bir dünyanın da kapısından içeri girmiş olacak.
Çocuklarınızı alıp AKM'ye götürmeyi planlıyorsanız, tarihi belli olan bir etkinliği sizinle paylaşmak isterim. 9 Kasım'da Sanatçı Örümcekler adlı bir söyleşi programı yer alıyor. Leyla Fonten'den Öyküler serisinin dokuz kitabından biri olan Öfkeli Örümcek Rıza'nın yazarı Tülin Kozikoğlu ve çizeri Sedat Girgin ile çocuklar interaktif bir okuma çalışması yapacak. Ardından sanatın iyileştirici günü konuşup elişi çalışması yapacaklar.