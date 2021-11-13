Modakazanı

MÜCEVHERDE İÇSEL DÖNÜŞÜM
Son dönemin popüler mücevher tasarım markalarından Melis Goral Jewelry
, bu hafta düzenlediği özel bir davetle yeni koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonun ilhamı, Mevlana ve içsel dönüşümdü... Hareketli ve büyük parçaların yer aldığı koleksiyonda, özel kesim pırlantalar, yakut, tanzanit, quartz ve topaz gibi renkli taşlarla buluşuyor. Tasarımlarda aynı zamanda rose ve sarı altın üzerine kullanılan farklı mine tonları dikkat çekiyor. Reflection koleksiyonu ile tasarımcı Artdeco çizgileri simetrik hareketlerle önce çıkararak maksimal bir stile imza atıyor.
KISA VADELİ SATIŞLARA İLGİ
Pandemi perakende sektörünün yeniden şekillenmesini ve daha dinamik bir hale gelmesini sağladı bu bir gerçek... Bunun son örneği de pop-up store'ların yani kısa vadeli satış alanlarının popülerleşmesi... Bunun son örneği de Beauty Omelette
markası oldu... Marka Nişantaşı'ndaki mağazasına ek olarak bu hafta İstinye Park AVM
içinde bir pop-up store açtı... Nur Bilen Yavuzer
tarafından beş yıl önce kurulan, dört yıl önce de Nişantaşı'nda ilk mağazasının kapılarını aralayan Beauty Omelette, kozmetik ve tekstil ürün grupları ile artık İstinye Park'ta yeni açılan bu satış alanında sevenleriyle buluşacak.
İŞBİRLİKLERİNE DEVAM
Moda dünyasının son beş yılına damga vuran işbirlikleri pandemi sonrasında da güçlenerek sürüyor. adL ve stil danışmanı Mert Aslan
'ın son birkaç yıla damga vuran işbirlikleri de bu süreçten güçlenerek devam ediyor. adL Night Zoom Mert Aslan koleksiyonu geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen şık bir davetle tanıtıldı. Özellikle şık gece davetleri ve kokteyller için birbirinden iddialı parçaların bulunduğu koleksiyon şov dünyasının ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin de katıldığı organizasyonla moda severlerin beğenisine sunuldu.
HAFTANIN KONUĞU
BAŞAK BAYKAL'IN TERCİHLERİ
Mücevher dünyasına hızlı bir giriş yapan Başak Baykal
, elegan ve ince sitiliyle çok konuşuluyor. Kısa süre önce doğadan ilham alan mücevher firmasını hayata geçiren Baykal ile moda ve stil üzerine keyifli bir sohbet yaptık.
İddialı, zaman zaman abartılı sezon trendlerinin izinden gitmektense minimal giyinmeyi tercih ediyorum.
Stilimi minimal, rahat ve şık diyerek tarif ediyorum. Eskiden renkli giyinmek hoşuma giderdi fakat artık nötr tonlara daha yatkınım.
Dolabımda en çok beyaz gömlek, beyaz tişört ve babetler var.
Herhangi bir parçayı sırf sezon trendi diye alma fikri bana yakın gelmiyor. Aksine, klasik parçalara yatırım yapmayı ya da stilime uygun kıyafet ve aksesuarları tercih ediyorum.
Doğa, Başak Baykal markasının en büyük ilham kaynağını oluşturduğundan, karşıma çıkan tüm çiçeklere artık farklı bir gözle bakıyorum. Kimi zaman da eski dönemlerin mücevherlerindeki ufak detaylardan etkileniyorum. İkisini birleştirme fikri bu aralar beni heyecanlandırıyor.