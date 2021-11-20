7/24 şehirde yaşam

Etkinlik
BU KONSERLER PRIVATE
Jolly Joker Private, 3 Aralık'ta CVK Park Bosphorus'un terasında kapılarını açıyor. Jolly Joker Private farklı bir eğlence deneyimi sunacak. Boğaz'a nazır manzarasıyla Jolly Joker Private, sahnesinde canlı müziğin değerli isimlerini ağırlarken hizmet kalitesini fine dining yemek deneyimiyle birleştiriyor. Boğazın eşsiz manzarasında yeni ambiyansında yemek ve müzik ziyafetini bir arada sunacak olan Jolly Joker Private Aralık ayında; Gülşen
, Yaşar, Ayta Sözeri, Selami Şahin
, Linet, Simge, Berkay, Yıldız Tilbe, Merve Özbey, Hakan Altun ve Bülent Ersoy gibi birbirinden değerli isimlere ev sahipliği yapacak. 3 Aralık Cuma Gülşen, 4 Aralık Cumartesi Selami Şahin sahnede olacak.
Konser
HEM KULAKLARA HEM DAMAKLARA
Ayhan Sicimoğlu, 42 Maslak'taki SAHNE 42'de bir konserle sevenleriyle buluşacak. Müzikseverler konserin hemen öncesinde de Türk Lezzet Müzesi'nde sınırsız tadım menüsünden diledikleri lezzeti tadabilecekler.
Tiyatro
FESTİVALDE SON HAFTA
İKSV tarafından düzenlenen 25. Tiyatro Festivali son haftasında, Toz oyununu izleme şansınız var. 24-25 Kasım'da Alan Kadıköy'de sahnelenecek oyun, güzeller güzeli ev kadını bir anne ile titiz avukat bir babanın tek kızı Handan'ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri'nin öyküsü, 1960'lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, hepimizin hikayesiyle kesişen bu tek kişilik oyun, Hira Tekindor'un yönetiminde, Zerrin Tekindor'un performansıyla festival seyircisiyle buluşacak.
MÜZİKLİ TİYATRO ŞAHMARAN
Tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Suzan Acun İlhan'ın kurucusu olduğu Tiyatro Gaia, yeni projesi Şahmaran müzikli tiyatro oyunuyla 23-24 Kasım'da İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi, 27 Kasım'da İstanbul Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde olacak. Kartal'daki oyun ücretsiz.
Etkinlik
BUZ PATENİ ZAMANI
Açıkhava deneyim merkezi dekk, Vega Ice işbirliğiyle misafirlerini açık havada buz pateni pistiyle buluşturuyor. Pistte, Türkiye'de Buz Hokeyi sporunun gelişiminde rol alan eğitimciler ders verecek. Pist, salıdan pazara her gün 12.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.