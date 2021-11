Covid-19’dan hayatını kaybedenlere şarkı yaptılar

Halihazırda üçüncü albümünün şarkılarını peyderpey yayınlamakta olan Ezgi Aktan bu sefer albümden bağımsız ve bambaşka bir şarkıyla karşımızda. Sözleri Selin Batı Oran 'a, müziği Ezgi Aktan'a ait olan Turna içinde büyük bir acı barındıyor. Geçtiğimiz nisan ayında sevgili eşi Berke Oran 'ı covid nedeniyle kaybetmiş olan Selin'in kendi yüreğini sağaltmak için yazdığı yazılardan biri idi Turna. Hayatın çok başka bir alanında dört yıl önce tanışıp dost olduğu Selin'in yanında olmak isteyen sanatçı onun kendisiyle paylaştığı bu dizeleri bir şarkıya dönüştürmeye karar verdi. Çünkü verebileceği en gerçek desteğin bu olabileceğini düşünüyordu. Öyle de oldu ve bu duygudaşlıktan Turna doğdu.Turna'ya dair, Ezgi Aktan şunları söylüyor: "İçimiz düğüm düğüm. Biz dediğime bakmayın. Benimki düğüm düğümse onun, yani Selin'inki nasıl bir arapsaçıydı tahmin etmek güç. Empatilerin zayıf; hatta tamamen etkisiz kaldığı bir anda ona ulaşmaya çalıştım. Ulaşamayacağımı bile bile, biçare... Yaşamayanın bilemeyeceği bir acıyı yaşayana nasıl yardımcı olunabilir, o acı nasıl hafifletilir? Bir kuru mesaj atabildim: 'Sabır diliyorum. Ben buradayım. Ne zaman konuşmak istersen, susmak istersen... Her zaman buradayım.' Selin bir süre sessiz kaldı, bir de benim aklımın her daim bir köşesinde. Sonra çok tanıdık bir sağalma ve sağaltma enerjisiyle mesajlar düşmeye başladı telefonuma. Selin bir yol bulmuştu. İyileşmenin en güzel yolunu bulmuştu; yazmak. Yazdıklarıydı benimle paylaştıkları. Hiçbir talebi yoktu, okumamı istiyordu, paylaşmak istiyordu. Bana 'ben burdayım' lafının altını doldurma fırsatı verdiğini bilmiyordu belki de. Ben ki bir şarkı yazarı insanım, duygularla bütün işim. Birine, hele ki sevdiğim birine bir yardımım dokunacaksa en güzel şekilde şarkılarla dokunabilirdi. Bu şarkı en başta Berke'ye ve Covid nedeniyle hayatını kaybeden tüm güzel ruhlara ithafen yazıldı."Yollar Bitmez, Birkan Nasuhoğlu 'nun 2022 yılında yayınlayacağı solo albümünden paylaştığı ilk parça olma özelliğini taşıyor. Söz ve müziği Birkan Nasuhoğlu'na ait olan parçanın prodüktörlüğünü Can Güngör üstlendi. Albüme dair ipuçları da veren parçayla ilgili Nasuhoğlu şöyle diyor: 'Bu şarkımda, insanın kendi çaresizliği ile girdiği savaştan mağlup ayrılması gerçeği ile yüzleşiyorum. Ergin Nasuhoğlu anısına...' Birkan Nasuhoğlu, 2017 yılında yayınladığı Varsa Yoksa parçasıyla başladığı solo kariyerinde folk müziğinden izler taşıyan güçlü şarkı sözleri ve besteleriyle ön plana çıktı. Bi' Fazla, Anlat Ona, Diken gibi milyonlarca dinlenmeye ulaşan parçaların sahibi olan müzisyen; Gökhan Türkmen, Nova Norda, Elçin Orçun, Dilhan Şeşen gibi başarılı müzisyenlerle ortak çalışmalar yayınladı. Nasuhoğlu, şarkı sözlerinde olduğu gibi kayıt sürecinde de müziğinin olabildiğince samimi ve yalın olmasına özen gösteriyor. Üç yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya gelerek üç yeni single yayınlayan Yedinci Ev grubunun da vokali ve aynı zamanda tüm parçalarının söz ve bestecisi olan müzisyen, 2022'de yayınlayacağı solo albümünün hazırlıklarını tamamlamak üzere.