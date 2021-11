Keşke bizim takımla da iş birliği yapsanız diyorlar

Burcu Esmersoy 10 parmağında 10 marifet olan kadınlardan. Başarılı bir televizyoncu olmanın yanı sıra dijital medyaya da en hızlı adapte olan ve başarıyı yakalayan meslektaşlarımızdan biri... Ve bir de başarılı bir aktif giyim markası olan Biondina'nın kurucularından... Başarılı bir spor spikeri olarak birçok kişinin kalbini çalan, sporu hayatının önemli bir parçası yapan Esmersoy'un bu spor giyim markası kısa süre önce Galatasaray Spor Kulübü ile de özel bir kapsül koleksiyona imza attı. Evet yanlış okumadınız... Markalar arasında bu tarz işbirliklerine sık sık rastlıyoruz ama bu Türkiye'deki ilk örnek diyebiliriz... Ben de desteklediğim takımımın renklerini daha şık bir şekilde giyme imkanı sunan bu koleksiyonun lansmanından sonra Esmersoy'a hem markasını, hem bu iş birliğini hem de spor ve güzellik sırlarını sordum.

- Arkadaşınız Merve Göknar ile aktif giyim markası Biondina'yı 2012 yılında kurmuşsunuz... Bu markayı kurarken bugünkü başarısını tahmin ediyor muydunuz?

- Tahmin etmek demeyeceğim ama hayal ettiğimiz kesin... Hatta tüm ürünlerimizin arkasında markamızın mottosu olarak "Dream Big" (hayalin büyük olsun) yazıyor. Daha çok hayallerimiz var ve onları gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz, karşılığını da alıyoruz.

- Galatasaray ile peki nasıl bir araya geldiniz?

- Galatasaray'a olan gönül bağımı herkes biliyor. Merve de aynı şekilde. Ayrıca Galatasaray Lisesi mezunu... Sevgili Galatasaray Store ekibi de markamızı takip ediyormuş ve uzun yıllardır bizimle çalışma hayalleri varmış. Geçen sene bir araya gelebildik ve ilk toplantıdan itibaren o kadar tatlı ve pozitif bir hava oluştu ki, sonuç ortada...







- Peki markanın Galatasaray ile anılıyor olmasına genel olarak takipçileriniz nasıl tepki verdi?

- O kadar tatlı mesajlar geliyor ki, güzel bir iş yaptığımıza olan inancımız her gün daha da artıyor. Çok centilmence, "Keşke bizim takımımızla da yapsanız" mesajları aldık. Gururumuzu okşayan tebrikler geldi. Ne mutlu bize... Herkesin takdirini toplayan yenilikçi bir proje oldu diye düşünüyorum. Galatasaray bu anlamda bir ilke imza atmış oldu. Çok güzel bir hayal ve vizyon ile geldiler bize...

- Aktif giyim için hazırladığınız koleksiyon çok beğeniliyor... Fiyat aralığı ulaşılabilir, hatta markanın arkasında sizin olduğunuzu bile bilmeden ürün kalitesi nedeniyle tercih eden de çok var...

- Ne kadar güzel bir şey söylediniz. Gerçekten ürün kalitesi anlamında çok çalışıyoruz. Bir ürünümüzün her rengini, her desenini alan o kadar çok kişi var ki...

- Peki spor kıyafetlerle mi ticari hayatınıza devam edeceksiniz, bu markanın şemsiyesi altına başka ürünler eklemeyi planlıyor musunuz?

- Spor kıyafetleri artık günlük hayatımızın bir parçası... Şu an için spor ve spor sonrası günlük hayata devam edebileceğimiz ürünlere ağırlık veriyoruz. Bu çerçevede gün geçtikçe ürün çeşitliliğimizi arttıracağız. Yeni projelerimiz yolda...

- Markanızı kurduğunuz dönemde kadınların keyifle giyebileceği bu tarz hem sportif hem de kadınsı/seksi markalar, ürünler pek de yoktu... Özellikle pandemiyle birlikte birçok marka ve isim bu sektöre adım attı... Siz rakiplerin çoğalmasını, markaların artmasını nasıl yorumluyorsunuz? Nedir sizin markanızı diğerlerinden ayıran özellik?

- Biz markamızın isminden logosuna, yaptığımız her ürüne aşığız. İlk günden beri kendi giymeyeceğimiz hiçbir şeyi, ne stil, ne kalite olarak üretmeme prensibiyle yola çıktık. Bu enerjiyi hissedenlerle büyüyor markamız Biondina... Bence en büyük farkımız burada....







İÇ DÜNYANIZA DÖNEBİLDİĞİNİZ ANLAR İYİ GELİYOR



- Milyonlarca kez güzellik ve bakımla ilgili sorular sorulmuştur size... O yüzden size son dönemde çok başarılı bulduğunuz bir uygulama önerisi soracağım sadece?

- Bence kesinlikle el ya da gua sha ile yapılan masajlar, serum ve nemlendirici uygulamak... İbadet ya da ritüel alışkanlığı, bunu nasıl tanımlarsınız bilemiyorum ama içe, iç dünyanıza dönebildiğiniz anlar size iyi geliyor. Tüm bunlara özen gösteriyorum.

TÜRK MARKASI ANLATTI, PRENS WİLLİAM DİNLEDİ



Çevre dostu çalışmalarıyla yıllardır moda dünyasında öncü olan isimlerden biri hiç kuşkusuz İngiliz moda tasarımcısı Stella McCartney... McCartney geçtiğimiz günlerde 2021 BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) düzenlenen bir oturumu yönetti. 'Stella McCartney ile inovasyon sohbeti' isimli oturumda bir Türk tekstil markası da yar aldı.

McCartney'nin modaevi için de üretim yapan ve özellikle rejeneratif yani ekili arazilerdeki toprak koşullarını iyileştiren uygulamalarıyla dikkat çeken Söktaş isimi firma davetlilerin de dikkatini çekti. Markanın Genel Müdür Yardımcısı Baran Kayhan, "Bölgemizde normalde pamuk öncesi buğday ekilerek yılda çift üretim yapılır. Biz ise rejeneratif tarım için bunu yapmıyoruz. Toprağa önce yüksek azot barındıran yonca tipi bitkiler ekiyor, büyüyen bitkileri toprakta bırakıyoruz. Doğanın döngüsü içinde, biyoçeşitliliği koruyarak pamuk yetiştiriyoruz" diye konuştu. Oturumun dinleyicileri arasında Prens Charles, Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Leonardo DiCaprio ve Emma Watson gibi isimler de yer aldı.







MODA KAZANI



SPOR GİYİM ŞIKLIĞI

Kübra Demir'in kurduğu Ryder Act isimli aktif giyim markası farklı duruşuyla dikkat çekiyor. Rahatlıkla, şık ve seksi bir tavrın bir arada olabileceğini gösteren marka, gündüzden geceye bile kullanabileceğiniz iddialı spor giyim parçaları üretiyor. Yeni sezonda şık plarlar, pastel tonlarda ikili takımlar ve seksi tulumlar üreten Demir, "Önce kendine güven, sonra bedenine" diyor. Tasarlanan parçalarda esneklik, dikiş kalitesi ve tasarım çizgileri markayı bir adım ileriye götürüyor.



YENİ YILA IŞIL IŞIL GİRİN

Yeni yıl için büyük kozmetik firmaları birer birer yeni koleksiyonlarını piyasaya çıkarmaya başladı. Sephora Collection da pembe ve altın tonlarının bir araya getirdiği Holiday Vibes isimli makyaj koleksiyonuyla yeni yılı bir kutlamaya dönüştürmek istiyor. Sezonun muhteşem parıltılarını gözlere yansıtan ürünlerin yanı sıra sevdiklerinizi mutlu edecek orijinal hediye kitleri ve benzersiz ürünlerle yeni yıl ruhunu doyasıya hissettiriyor. Markanın tüm ambalajları da sürdürülebilirlik bakış açısıyla hazırlanıyor.



İDDİALI VE ÇEVRECİ

Doğadan ilham alan ve doğayı koruyan tasarımlar biliyorsunuz ki bu dönem her zaman olduğundan çok daha ön planda... Tabii ki bu tarz tasarımların ana temeli sürdürülebilir, uzun süre giyilebilir olması... Bu markalardan biri de İlvi... Konforlu ve lüks çizgileri bir araya getiren marka gerçek deri kullandığı tasarımlarıyla nesilden nesile aktarılabilecek kalitede ayakkabılar üretiyor. Bot, çizme ve birbirinden zamansız tasarımlarıyla nabzınızı hızlandırarak kış mevsiminde de heyecan ve stil dolu adımlar sunuyor.







HAFTANIN KONUĞU



Ayşe Rodoslu'nun tercihleri

Bu hafta stil köşesinin konuğu mücevher tasarımlarıyla çok beğenilen Ayşe Rodoslu... Rodoslu'yla sezona dair sevdiği trendleri, stilinin detaylarını ve moda dünyasındaki son gelişmeleri konuştuk.

Vintage aksesuvarlar ve takılar bu sezon en çok ilgimi çeken trenddi. Ayrıca çiçek desenli elbise ve triko hırka kombinlerini çok sevdim. El işi kazak ve hırkalar da bu sezon en beğendiğim trendler arasında.

Genellikle spor giyim tarzını seviyorum. Rahatlık benim için her zaman ön plandadır. Günün her saatinde, bulunacağım ortama uyum sağlayan bir spor kıyafet seçerim.

Dolabımda en çok spor ayakkabı, şal, gözlük var. Ve tabii ki çok fazla da takım var.

Kıyafetten çok aksesuvara meraklıyım. En sevdiğim aksesuvarlar takılar, şal ve fular, gözlük. Ayakkabı ise tutkum.

Ne istediğimi çok iyi bildiğim için sevdiğim markalar da bellidir. Çok sık alışverişe çıkmam. Alışverişte kesinlikle kararsız değilimdir. Rutin alışveriş alışkanlıklarım haricinde, seyahat ettiğim yerlerdeki tasarımcı dükkanlarını gezip buralardan alışveriş yapmayı severim