Biz çocuğuz, çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz!

Geçtiğimiz hafta İstanbul
'da düzenlenen Üsküdar Çocuk Zirvesi oldukça ilgi çekiciydi. Üsküdar Belediyesi
tarafından organize edilen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı
'nın da destek verdiği zirvenin ev sahibi aslında çocuklardı. Sorunlarını büyük bir cesaretle dile getirip çözüm önerilerini de bilgelikle sundular. Çocuk bakış açısı dediğiniz şey; öylesine net, öylesine tarafsız ve haklı ki, sadece çocuklara kulak vererek pek çok sorunu çözmemizin mümkün olduğunu gösteriyor bize.
Bu zirvede birçok akademisyen de söz aldı. ARGETUS Araştırma'nın yaptığı Kardeşlik, Arkadaşlık ve Akranlık İlişkisi Araştırması da oldukça ilginçti. Ancak benim sizinle asıl paylaşmak istediğim çocukların yetişkinlere çağrısı ve talepleri oldu. Bu çağrıya kulak vermemiz gerektiğinin altını çiziyorum.
ÇOCUKLARIN TOPLUMA ÇAĞRISI
Bizi tanımlarken veya bizden bahsederken "çoluk çocuk" diye adlandırmayın, bizi net tanımlayın.
Bizi çağırırken lütfen isimlerimizi de ihmal etmeyin.
Okul ve eğitim hayatımızda velimizsiniz ancak sürekli kendinizi veli diye adlandırmayın. Annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz yani ailemiz olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın.
Biz çocuğuz, çocukluğumuzu yaşamak isteriz. Bizi büyümüş de küçülmüş gibi hayal etmeyin, çocukluğumuzu yaşamamızın önünü açın.
Bizi oyun tadında, sevgi ortamında, aile ikliminde geleceğe hazırlayın, bugün çocuğuz, yarın genciz, sonra da yetişkiniz.
Bizi dijital bağımlılıkla suçlamayın, dijitali faydalı, fonksiyonel ve dengeli kullanmamıza yardımcı olun; siz de dijital bağımlı olmayın, bize iyi örnek olun.
Bize sürekli anlatmayın, arada bizi can kulağı ile dinleyin, biz sizi candan dinliyoruz.
Bizim için oyun vazgeçilmezdir. Biz oyunla hayatı öğreniyoruz. Bizi oyunsuz, oyun mekânsız, oyun arkadaşsız bırakmayın.
ÇOCUKLUK YOK OLMADI
Çocukluk, sosyal bilimlerin ortak konularından biridir. Sizlerden bizi sadece eğitim konusu olarak değil farklı disiplinlerin imkânlarıyla değerlendirmenizi ve ihtiyaçlarımıza çözüm aramanızı bekliyoruz.
Toplumun farklı sosyal, ekonomik ve kültürel gerçeklik hallerine bağlı farklı çocukluk tecrübeleri yaşanmaktadır. Dolayısıyla biz çocukların renkliliğini, çeşitliliğini, sıra dışılığını dikkate alacak bir yaklaşım sergilemenizi bekliyoruz.
Günümüzde çocuklar ile yetişkinler arasındaki ilişkiler, geleneksel toplumlardaki hiyerarşik temelden başka bir yapıdadır. Bütün yaşanan değişmeye rağmen çocuklar ile yetişkinler arasındaki sınırlar tamamen ortadan kalkmamış ve çocukluk yok olmamıştır.
Bizimle ilgili eğitim, kültür, şehir, aile başta olmak üzere tüm düşüncelerinizde ve politika tasarımlarınızda sosyal değişimi ve teknolojik dönüşümü dikkate almanın yanı sıra çocukluğun geleneksel boyutu olduğunu unutmamanızı istiyoruz.
Kadim aile kurumu günümüze kadar önemini korumakla beraber hiç bu kadar değişmemişti. Bu değişimden en çok etkilenen çocuklardır. Böyle olsa da biz çocuklar ile abiablalarımız olan gençler için aile çok önemlidir. Lütfen bunun farkında olun.
Aile bireyleri, akrabalar, komşular arasındaki iletişim, etkileşim biçimi çocuğun kişiliğini ve kardeşlik ilişkilerini derinden etkilemektedir. Lütfen birbirinize karşı saygılı olun, birbirinizi sevin, birbirinizin hakkına ve hukukuna dikkat edin. Böyle davranırsanız bize örnek olma bakımından en büyük sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz.
Yapılan araştırmalar çocukların erken yaşlarda edindikleri sosyal becerilerle ileriki yıllarda gösterdikleri başarı arasında pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Öyleyse bizi sadece ders çalışması gereken varlıklar olarak düşünmeyin, arkadaşlıklarımızı ve sosyal faaliyetlerimizi ciddiye alın.
Biz çocuklar için çocuk köyleri, çocuk parkları, oyun alanları, çocuk kütüphaneleri yapmanızı alkışlıyoruz, sizlere teşekkür ediyoruz. Bunların yanı sıra şehirleri çocuklara dost olacak şekilde planlar ve bütün bir şehri biz çocukların yaşamına göre inşa ederseniz işte o zaman size yıldızlı pekiyi veririz.