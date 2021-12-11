Giriş Tarihi: 11.12.2021

Doğru kokuyla uçuş korkusunu yenmek mümkün İDİL DEMİREL

Kokuların hayatlarımızda ne büyük etkisi olduğunu düşünün... Koku hafızasının gücünden yararlanmak isteyen firmalar kurumsal kokularını tasarlatıyor. Siz de bulunduğunuz ortama uygun kokular tercih ederek çevrenizi etkileyebilirsiniz