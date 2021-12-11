Doğru kokuyla uçuş korkusunu yenmek mümkün

Bir mekana yada yeni bir ortama girdiğinizde gözünüzden önce, burnunuzun keşif yaptığını biliyor muydunuz? Aldığınız o ilk koku ya o ortamı hızlıca keşfetmek isteminizi, orada bulunmaktan keyif almanızı ya da hızlıca ortamı terk etmek istemenize neden oluyor... Tam da bu nedenle kurumsal kokulandırma çalışmaları son dönemde çok ama çok popüler.
Bunun son örneklerinden biri de Fulya Gündoğdu
'nun kurduğu Fiolas
markasının İstanbul Havalimanı
için yaptığı kokulandırma çalışma... Havaalanına özel kokulandırma bizim haber topantısında çok dikkat çekince biz de soluğu Gündoğdu'nun yanında aldık. Hem bu son çalışmasını hem kokuların insan psikolojisi üzerindeki etkisini hem de nerede hangi amaçla ne tür kokular kullanmamız gerektiğini işin uzmanına sorduk.
- Markanızı 2017 yılında hayata geçirmişsiniz... Ancak özellikle son bir yıldır birçok mekanda kolonyalarınızı, otellerde ürünlerinizi görür oldu. Bize biraz bu büyülü koku dünyasına nasıl adım attığınızdan bahseder misiniz?
- İstanbul Üniversitesi Sinema
Televizyon Bölümü'nden mezun
oldum. Hem ben hem de oğlumun
astım hastası olması bu
konuya yoğunlaşmama vesile
oldu. Aromaterapi ve fitoterapi
eğitimleri aldım.
2014 yılında bu markayı
dünyaya getirme planları
doğdu. 2016 yılı
sonunda Fiolas'ı kurma
kararı aldım, 2017'de de
dediğiniz gibi sonunda
koku tutkumu işe dönüştürüp
girişimci oldum. Şu
anda hayalimdeki işi yapıyorum;
kişiye ve kuruma
özel koku üretiyorum.
- Kısa süre önce Galataport içinde ilk mağazanızı da açtınız. Ama oldukça genç olan markanızın önemli kurumsal koku alanındaki projelerini çok bilmiyorduk. Bize aralarında en çok dikkatimizi çeken İstanbul Havaalanı projesinden bahseder misiniz?
- Havaalanları aslına bakarsanız bir ülkeye
geldiğiniz an kokusunu ilk olarak aldığınız yer. O
ülkenin konusunu ilk oralarda duyuyorsunuz. Yani
gelen misafirlere koku üzerinden ülkenizi anlatacağınız,
güven duymalarını sağlayacağınız, varsa
uçuş korkularından arındıracağınız, kendilerini
rahat ve özel hissettireceğiniz yerler havaalanları...
Bizim havalanına yerleştirdiğimiz 500 koku yayan
makinamız var. Havalanında şu an kullandığımız
kokuyu aslında yaklaşık üç yıl önce Berlin'de Kültür
ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile Uluslararası
Turizm Borsası Fuarı'nda (ITB)
tanıttık.
ÇİÇEK VE BAHARAT
- Nasıl kokuyor peki Türkiye?
- Biz Doğu'nun ve Batı'nın
buluşma noktasıyız. Hem çiçeklerden
hem baharatlardan oluşan
bir koku tam da bu nedenle. Türkiye'nin
geleneksel çiçeklerinden
gül ve süsen, ülkemizin içinde
bulunduğu coğrafyanın olmazsa
olmazı baharatlarla harmanlandı.
İçinde Türk kahvesi var, şeker var,
deniz var... Hem tarihimizi, hem
modernliğimizi anlatan bir koku...
Yasemin, lavanta ve mimozalarla
gelen konukların sakinleşmesini
ve güven duymasını sağlıyoruz. İşte bu kokuyu şu
an havaalanında da kullanıyoruz. Kokunun şişelenmiş
hali de Sacred Bosphorus ismiyle Fiolas'ta
satılıyor.
- Kurumsal kokulandırma çok popüler bir konu bir süredir...
- Kurumsal kokulandırma tüm dünyada yıllardır
üzerinde çalışılınan bir konu. Birçok kahvecide
içeriye girdiğinizde aldığınız o rahatlatıcı kahve
kokusu aslında makinalarla ortama yayılıyor mesela...
Kısaca bir kurumun kokusu, onun kimliğidir.
Bir markanın adını unutabilirsiniz;
ama nasıl koktuğunu ve size neler
hissettirdiğini unutamazsınız.
Herhangi bir firma bize
geldiğinde, imza kokusunu
yaratmak için
mimarımızla beraber,
koku eksperlerimizle
firmaya gidiyoruz.
Firmanın kimliğini,
yaptığı işi,
mağazaysa sattığı
ürünü, otelse hitap
ettiği kesimi araştırıp
raporluyoruz.
En uygun kokuları
seçip sergiliyoruz ve
bu zamana kadar yanılmadık.
Çünkü kurumsal
koku; pazardaki yerinizi
belirliyor, statünüzü ortaya
koyuyor. Satışınızı; hatta müşterinizin
kararını bile etkiliyor.
- Plazalarda çalışan insanların ofislerinde daha mutlu çalışması için ortamda nasıl bir koku olmalı?
- Daha da yeni bu tarz bir çalışma yaptık. Bir
plazada finans sektörü üzerinde çalışan bir firmanın
kurumsal kokulandırmasını yaptık. Gri ve
kapalı bir alan ve insanların tek mutluluğu kahve
molası verip kahve içmek. Firma sahibi "O kadar
çok kahve molası veriliyor ki bunun önüne geçecek
bir çalışma istiyoruz" dedi.
Biz de içinde kahve notaları olan bir koku tasarladık.
Konunu içinde ayrıca çikolata, sahlep ve
vanilya notaları var. Bu sayede çalışanlar masalarında
daha uzun süre kalmaya başlamış. Doğru
kokuyla çalışanların kahve molası süresi azaldı.
- Mağazalarda da sıklıkla burnumuza güzel kokular geliyor. Nedir markaların bu kokularla amaçladıkları şey?
- Yine kendi yaptığımız bir çalışmadan örnek
vermek istiyorum. Bir mücevher firmasıyla çalıştık
mesela. Uygun fiyatlı ürünleri de vardı ve
mağazalarına girenlerin ulaşılabilir lüks kavramını
hissetmesini istiyorlardı. Biz de içinde amber,
sandalwood, misk ve baharatlar ve çiçekler bulunan
bir koku çalışması yaptık. İmza kokunun
mağazacılık sektöründeki esas amacı içeriye giren
potansiyel müşterinin 15-20 dakika daha fazla kalmasını
sağlamak. Bu da satış yapılması ihtimalini
artırıyor.
İLK BULUŞMA İÇİN GÜL
- Peki mesela ilk buluşma için kadınlara tavsiye edeceğiniz bir koku var mı?
- Güzel bir ilişki için adım atmak ise amacımız, demek ki karşı tarafa güven vermemiz gerekir. Çiçeksi notalar, bergamut, sandalwood, gül... Romantizm de lazım gül o romantizmi verir...
- Peki ilk görüşmesine giderken, nasıl bir kokuyu önerirsiniz?
- Tabii ki böyle romantik bir koku olmamalı. Hayalperest görünmenize neden olabilir. İş görüşmesine giderken odunsu ve içinde sandalwood olması gerekiyor.