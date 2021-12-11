Hazır giyim artık ona teslim

Türk tekstilinin tüm dünyada ne kadar etkili olduğunu yazıp duruyoruz. Dünyanın en önemli tekstil üreticilerinden biri olan Türkiye
'nin önemi, geçtiğimiz günlerde bir kez daha dünya arenasında ortaya konuldu.
40 ülkedeki 100 bin hazır giyimcinin bağlı bulunduğu Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) başkanlığına bir Türk tekstilci seçildi. Göreve seçilen Cem Altan
aslında sektöre yakın olanların zaten tanıdığı bir isim. Senelerdir Fashion Week Istanbul'un organizayon komite başkanı. Ayrıca Koza Genç Moda Tasarımcı Yarışması'nın organizasyonun da başında. Hem İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) hem de Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) yönetim kurulunda. Kurduğu Aycem Tekstil'in yönetimini oğullarına bırakan, kendisini Türkiye'nin, Türk tekstilinin ve Türk moda tasarımcılarının tanıtımı için çalışmaya adayan Altan ile bu yeni başkanlık serüveninin başlamasından hemen sonra bir araya geldik.
Altan'ın hikayesi birçok gence ilham verecek türden... Terzilik yapan bir anne tarafından yetiştirilen, babasını iki yaşındayken kaybeden ve satış elemanlığı yapan, İngiltere
'de tekstil mühendisliği üzerine üniversite eğitimi de alan Altan'ın hayatı kitap olacak türden...
- Öncelikte tebrik ederim. Bu sektörden uzak olanlar için bize IAF'tan bahsedebilir misiniz biraz?
- IAF, hazır giyim üreticileri, markaları, dernekleri
ve destekleyici endüstri için dünyanın
önde gelen federasyonu konumunda
bulunuyor. Bir çatı kuruluş diyebiliriz.
40'ın üzerinde ülkede bulunan hazır giyim
dernekleri, 100 binden fazla şirketi
ve 20 milyondan fazla çalışanı temsil
ediyor. Merkezi Hollanda'da. 2014
yılından bu yana İHKİB'i temsilen yönetim
kurulu üyesiydim. Başkanlığı Han
Bekke'den devraldım. Bu organizasyon
daha güçlü, daha akıllı
ve daha sürdürülebilir tedarik
zincirleri oluşturmak için
üyelerini bir araya getiriyor.
Ben de bu amaçla çalışacağım.
1974 yılında kurulmuş
olan bu organizasyonun ben
üçüncü Türk başkanıyım...
- Şu anki pozisyonunuzu düşünecek olursak bulunduğunuz yer için yıllar boyunca çok emek vermişsiniz. Bize biraz ailenizden bahseder misiniz?
- Babamı iki yaşıma
gelmeden kaybetmişiz. Annem
terziydi. Dikiş dikilen,
kumaşların olduğu, modanın
konuşulduğu bir evde
yetiştim. Henüz çocukluk yaşlarımdan
modaya, tekstile karşı
içimde bir ilgi oluştu diyebilirim.
Doğruyu söylemek gerekirse hayalim
tasarımcı olmaktı. Ancak çizim
kabiliyetim olmadığı için böyle bir
şey mümkün olmadı. Lise bitince İGSKip'te
çalışmaya başladım. Annem çalışıyorken
benim boş gezmem mümkün
değil. Ben de satış elemanı olarak çalışmaya
başladım. Annem o sırada işini
ilerletti, Türkiye'nin ilk modaevi açan
terzilerinden biri oldu. Ve bana eğitimime
devam etmem gerektiğini söyledi.
Türkiye'de o dönem siyasi olarak zor
günler yaşanıyor. Sonuç olarak beni
İngiltere'ye gönderdi. Annem Sevim
Altan vizyoner bir kadındı. 1.5 sene kadar Cambridge'de
İngilizce öğrendim, ülkeyi tanıdım.
Ondan sonra tekstil mühendisliği okumak için
müracaat ettim üniversitelere. Nottingham Trent
Üniversitesi'nden kabul geldi. Tekstil mühendisliği
üzerine eğitim gördüm. Ama okul 16.00
civarında biterdi ben 19.00'a kadar mağazaları
gezer, incelerdim. Üniversiteyi bitirir bitirmez de
daha kısa süre önce İngiltere'ye gelen Benetton'ın
Nottingham'daki mağazasında yönetici olarak çalışmaya
başladım. Bir sene kadar orada çalıştım.
Sonra Türkiye'ye döndüm.
- Türkiye'de de farklı firmalarda çalıştınız mı?
- Altınyıldız'da çalışmaya başladım. Kerim
Kerimol'un yardımcısı oldum. Ama ben mühendislik
kısmına çok hevesli değildim. Şişli
Beymen Mağazası'nda mağaza müdür yardımcısı
olarak çalışmaya başladım. Çarşı mağazaları yeni
açılıyordu. Bakırköy'deki bina daha yeni yeni
organize ediliyor. Oraya geçmeye karar verdim.
O mağazaya müdür oldum. Orayı bir sene içinde
milyon TL ciro kazanan bir mağaza haline getirdim.
3.5 sene çalıştım. Babası Türkiye'nin ilk
ihracatçılarından biri olan bir arkadaşım bana ihracatçılarla
çalışabileceğimi, ürünleri İngiltere'de
tanıtıp üretimden komisyon alabileceğimi söyledi.
Ben de istifa ettim, arkadaşımın söylediği işi
yapmaya karar verdim.
- Peki ne yaptınız ilk olarak?
- Türkiye'de tanıdığım ne kadar tekstilci
varsa, çorapçı, bornozcu, çamaşırcı hepsine
gittim numuneler topladım. Bavullarıma bu
numuneleri koyup İngiltere'ye gittim. Her
gün otobüslerde elimde numune dolu bavullar,
firmaları dolaştım. Bohçacı gibi gittiğim
yerde çıkarıyorum numuneleri, ortaya döküyorum,
gösteriyorum. Bir ay böyle dolaşmadığım
yer kalmadı. Hiç de sipariş alamadım.
En son Manchester'a gittim. Ürünlere bakan
firmanın sahibi, "Bir seneden uzun zamandır
yazıyoruz, Türkiye'den kimse bize yanıt vermemişti"
dedi. Konteyner konteyner sipariş
verdi. Ben onlara "Sizin mümessiliniz, Türkiye
alım ofisiniz olayım" dedim. Sonrasında
o çorap numunelerini veren arkadaşlarımla
ortak bir fabrika kurduk. 1991 yılında da
böylece imalata başladık. 2000 yılına kadar
yarı mümessillik, yarı imalat devam ettik.
2000'de tamamen üretime başladık.
DÜNYA KONUŞUYOR TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR
- Peki bir Türk'ün böyle bir göreve gelmesinin Türkiye için önemi nedir?
- Zaten ismimle beraber "Türk başkan" diyorlar. Sizin bu göreve gelmenizle ülkenizi daha da merak ediyorlar. Türkiye'deki her organizasyon için bu büyük dernekteki pozisyonumu kullanacağım. IAF'ın her yıl iki toplantısı oluyor. Daha önce de Türkiye'de yapmıştı, yine toplantıların bir kısmı Türkiye'de yapılacak. Dünyada şu an Türkiye konuşuluyor. Türkiye şu an üretimiyle, Avrupa'ya yakınlığıyla tam olarak en çok ilgi çeken, ilgi gösterilen ülke. Benim başkanlığım bunun bir göstergesi. Oturumlarda Türkiye'den delegeler götürüyoruz şu an. Türkiye'deki teknolojik ilerleme, dijitalleşme süreçleri, geri dönüşüm ve üretim sürekli anlatılıyor dünyanın dört bir yanından gelen tekstil üreticilerine.
Haftanın konuğu
NİHAN ONAT PETREE'NİN TERCİHLERİ
Kurduğu N'Onat markasıyla dikkat çeken Nihan Onat Petree ile sürdürülebilirlik, moda ve stilini konuştuk.
Bu sezon en çok sürdürülebilirlik konusunun ön planda olmasından memnunum. Bu bir trendden öte moda reformu aslında. Her geçen gün daha çok marka bilinçlenerek doğaya ve bütün canlılara sağduyuyla yaklaşıyor. Biz de N'Onat olarak sürdürülebilir ve dönüştürülmüş malzemeler kullanarak bu reforma uyuyor ve sonuna kadar destekliyoruz.
Stilimi güçlü, sofistike, yalın ve zamansız diyerek özetleyebilirim.
Dolabımda en çok beyaz gömlek, beyaz t-shirt ve kaban bulunuyor.
Moralim bozukken alışveriş yapmam çünkü eve döndüğümde mutlaka aldıklarımdan pişman olurum. Market, manav ve eczane alışverişini ve online alışveriş yapmayı çok seviyorum. Özellikle planlayarak kıyafet ya da aksesuvar almak için alışverişe çıkmam, bir şeyi çok beğenirsem düşünmeden alırım.
Pandemi benim açımdan tasarım değil ama üretim sürecimi etkiledi.
Moda kazanı
PODYUMLARDAN TASARIMA
Podyumların en beğenilen isimlerinden biri olan Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta kapsül koleksiyonuyla moda dünyasındaki iddiasını ortaya koydu. Jessica Kovacs'ın kurucusu olduğu J by Jessica Kovacs markası için bir parti koleksiyonu hazırlayan Şahin, koleksiyonunu W Hotel'de düzenlenen bir partiyle tanıttı.
SUYA SAYGI KOLEKSİYONU
Moda dünyasında, çevreye duyarlı koleksiyonlar bir bir artıyor. Bunlardan biri de Koton'un 'Suya Saygı' projesinin ikinci koleksiyonu. Marka yeni koleksiyonunu dünya serbest dalış rekortmeni, milli sporcu ve UNDP Türkiye'nin sudaki yaşam savunucusu Şahika Ercümen'in katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Koton x Şahika Ercümen Suya Saygı koleksiyonu, sudan ve buzullardan ilham alıyor.
TÜRK MARKALARI BİR ARADA
Türk markalarının son dönemde ne kadar büyük bir çıkış yakaladığının farkındasınız. Şimdi bu markaları bir çatı altında toplayan Le Bedesten isimli bir alışveriş sitesi var. İnternet sitesi geçtiğimiz günlerde Tohum Otizm Vakfı ile bir alışveriş şenliği düzenleyerek dikkatleri üzerine çekti. 100'den fazla marka Mandarin Oriental Bosphorus'ta bir araya geldi. Ve etkinlikte, giriş ücreti ile katılımcı firmalardan sağlanan gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı'nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarıldı.