Hazır giyim artık ona teslim

Türk tekstilinin tüm dünyada ne kadar etkili olduğunu yazıp duruyoruz. Dünyanın en önemli tekstil üreticilerinden biri olan Türkiye 'nin önemi, geçtiğimiz günlerde bir kez daha dünya arenasında ortaya konuldu.40 ülkedeki 100 bin hazır giyimcinin bağlı bulunduğu Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) başkanlığına bir Türk tekstilci seçildi. Göreve seçilen Cem Altan aslında sektöre yakın olanların zaten tanıdığı bir isim. Senelerdir Fashion Week Istanbul'un organizayon komite başkanı. Ayrıca Koza Genç Moda Tasarımcı Yarışması'nın organizasyonun da başında. Hem İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) hem de Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) yönetim kurulunda. Kurduğu Aycem Tekstil'in yönetimini oğullarına bırakan, kendisini Türkiye'nin, Türk tekstilinin ve Türk moda tasarımcılarının tanıtımı için çalışmaya adayan Altan ile bu yeni başkanlık serüveninin başlamasından hemen sonra bir araya geldik.Altan'ın hikayesi birçok gence ilham verecek türden... Terzilik yapan bir anne tarafından yetiştirilen, babasını iki yaşındayken kaybeden ve satış elemanlığı yapan, İngiltere 'de tekstil mühendisliği üzerine üniversite eğitimi de alan Altan'ın hayatı kitap olacak türden...- IAF, hazır giyim üreticileri, markaları, derneklerive destekleyici endüstri için dünyanınönde gelen federasyonu konumundabulunuyor. Bir çatı kuruluş diyebiliriz.40'ın üzerinde ülkede bulunan hazır giyimdernekleri, 100 binden fazla şirketive 20 milyondan fazla çalışanı temsilediyor. Merkezi Hollanda'da. 2014yılından bu yana İHKİB'i temsilen yönetimkurulu üyesiydim. Başkanlığı HanBekke'den devraldım. Bu organizasyondaha güçlü, daha akıllıve daha sürdürülebilir tedarikzincirleri oluşturmak içinüyelerini bir araya getiriyor.Ben de bu amaçla çalışacağım.1974 yılında kurulmuşolan bu organizasyonun benüçüncü Türk başkanıyım...- Babamı iki yaşımagelmeden kaybetmişiz. Annemterziydi. Dikiş dikilen,kumaşların olduğu, modanınkonuşulduğu bir evdeyetiştim. Henüz çocukluk yaşlarımdanmodaya, tekstile karşıiçimde bir ilgi oluştu diyebilirim.Doğruyu söylemek gerekirse hayalimtasarımcı olmaktı. Ancak çizimkabiliyetim olmadığı için böyle birşey mümkün olmadı. Lise bitince İGSKip'teçalışmaya başladım. Annem çalışıyorkenbenim boş gezmem mümkündeğil. Ben de satış elemanı olarak çalışmayabaşladım. Annem o sırada işiniilerletti, Türkiye'nin ilk modaevi açanterzilerinden biri oldu. Ve bana eğitimimedevam etmem gerektiğini söyledi.Türkiye'de o dönem siyasi olarak zorgünler yaşanıyor. Sonuç olarak beniİngiltere'ye gönderdi. Annem SevimAltan vizyoner bir kadındı. 1.5 sene kadar Cambridge'deİngilizce öğrendim, ülkeyi tanıdım.Ondan sonra tekstil mühendisliği okumak içinmüracaat ettim üniversitelere. Nottingham TrentÜniversitesi'nden kabul geldi. Tekstil mühendisliğiüzerine eğitim gördüm. Ama okul 16.00civarında biterdi ben 19.00'a kadar mağazalarıgezer, incelerdim. Üniversiteyi bitirir bitirmez dedaha kısa süre önce İngiltere'ye gelen Benetton'ınNottingham'daki mağazasında yönetici olarak çalışmayabaşladım. Bir sene kadar orada çalıştım.Sonra Türkiye'ye döndüm.- Altınyıldız'da çalışmaya başladım. KerimKerimol'un yardımcısı oldum. Ama ben mühendislikkısmına çok hevesli değildim. ŞişliBeymen Mağazası'nda mağaza müdür yardımcısıolarak çalışmaya başladım. Çarşı mağazaları yeniaçılıyordu. Bakırköy'deki bina daha yeni yeniorganize ediliyor. Oraya geçmeye karar verdim.O mağazaya müdür oldum. Orayı bir sene içindemilyon TL ciro kazanan bir mağaza haline getirdim.3.5 sene çalıştım. Babası Türkiye'nin ilkihracatçılarından biri olan bir arkadaşım bana ihracatçılarlaçalışabileceğimi, ürünleri İngiltere'detanıtıp üretimden komisyon alabileceğimi söyledi.Ben de istifa ettim, arkadaşımın söylediği işiyapmaya karar verdim.- Türkiye'de tanıdığım ne kadar tekstilcivarsa, çorapçı, bornozcu, çamaşırcı hepsinegittim numuneler topladım. Bavullarıma bunumuneleri koyup İngiltere'ye gittim. Hergün otobüslerde elimde numune dolu bavullar,firmaları dolaştım. Bohçacı gibi gittiğimyerde çıkarıyorum numuneleri, ortaya döküyorum,gösteriyorum. Bir ay böyle dolaşmadığımyer kalmadı. Hiç de sipariş alamadım.En son Manchester'a gittim. Ürünlere bakanfirmanın sahibi, "Bir seneden uzun zamandıryazıyoruz, Türkiye'den kimse bize yanıt vermemişti"dedi. Konteyner konteyner siparişverdi. Ben onlara "Sizin mümessiliniz, Türkiyealım ofisiniz olayım" dedim. Sonrasındao çorap numunelerini veren arkadaşlarımlaortak bir fabrika kurduk. 1991 yılında daböylece imalata başladık. 2000 yılına kadaryarı mümessillik, yarı imalat devam ettik.2000'de tamamen üretime başladık.- Zaten ismimle beraber "Türk başkan" diyorlar. Sizin bu göreve gelmenizle ülkenizi daha da merak ediyorlar. Türkiye'deki her organizasyon için bu büyük dernekteki pozisyonumu kullanacağım. IAF'ın her yıl iki toplantısı oluyor. Daha önce de Türkiye'de yapmıştı, yine toplantıların bir kısmı Türkiye'de yapılacak. Dünyada şu an Türkiye konuşuluyor. Türkiye şu an üretimiyle, Avrupa'ya yakınlığıyla tam olarak en çok ilgi çeken, ilgi gösterilen ülke. Benim başkanlığım bunun bir göstergesi. Oturumlarda Türkiye'den delegeler götürüyoruz şu an. Türkiye'deki teknolojik ilerleme, dijitalleşme süreçleri, geri dönüşüm ve üretim sürekli anlatılıyor dünyanın dört bir yanından gelen tekstil üreticilerine.Kurduğu N'Onat markasıyla dikkat çeken Nihan Onat Petree ile sürdürülebilirlik, moda ve stilini konuştuk.Bu sezon en çok sürdürülebilirlik konusunun ön planda olmasından memnunum. Bu bir trendden öte moda reformu aslında. Her geçen gün daha çok marka bilinçlenerek doğaya ve bütün canlılara sağduyuyla yaklaşıyor. Biz de N'Onat olarak sürdürülebilir ve dönüştürülmüş malzemeler kullanarak bu reforma uyuyor ve sonuna kadar destekliyoruz.Stilimi güçlü, sofistike, yalın ve zamansız diyerek özetleyebilirim.Dolabımda en çok beyaz gömlek, beyaz t-shirt ve kaban bulunuyor.Moralim bozukken alışveriş yapmam çünkü eve döndüğümde mutlaka aldıklarımdan pişman olurum. Market, manav ve eczane alışverişini ve online alışveriş yapmayı çok seviyorum. Özellikle planlayarak kıyafet ya da aksesuvar almak için alışverişe çıkmam, bir şeyi çok beğenirsem düşünmeden alırım.Pandemi benim açımdan tasarım değil ama üretim sürecimi etkiledi.Podyumların en beğenilen isimlerinden biri olan Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta kapsül koleksiyonuyla moda dünyasındaki iddiasını ortaya koydu. Jessica Kovacs'ın kurucusu olduğu J by Jessica Kovacs markası için bir parti koleksiyonu hazırlayan Şahin, koleksiyonunu W Hotel'de düzenlenen bir partiyle tanıttı.Moda dünyasında, çevreye duyarlı koleksiyonlar bir bir artıyor. Bunlardan biri de Koton'un 'Suya Saygı' projesinin ikinci koleksiyonu. Marka yeni koleksiyonunu dünya serbest dalış rekortmeni, milli sporcu ve UNDP Türkiye'nin sudaki yaşam savunucusu Şahika Ercümen'in katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Koton x Şahika Ercümen Suya Saygı koleksiyonu, sudan ve buzullardan ilham alıyor.Türk markalarının son dönemde ne kadar büyük bir çıkış yakaladığının farkındasınız. Şimdi bu markaları bir çatı altında toplayan Le Bedesten isimli bir alışveriş sitesi var. İnternet sitesi geçtiğimiz günlerde Tohum Otizm Vakfı ile bir alışveriş şenliği düzenleyerek dikkatleri üzerine çekti. 100'den fazla marka Mandarin Oriental Bosphorus'ta bir araya geldi. Ve etkinlikte, giriş ücreti ile katılımcı firmalardan sağlanan gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı'nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarıldı.