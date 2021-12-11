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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Hazır giyim artık ona teslim

İDİL DEMİREL İDİL DEMİREL
Hazır giyim artık ona teslim

Yaklaşık 20 milyon kişiye istihdam sağlayan Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu’nun başkanlığına Cem Altan seçildi. İki yaşında babasını kaybeden, terzi annesi tarafından yetiştirilen, İngiltere’de tekstil mühendisliği eğitimi alan Altan, satış elemanlığından numune tanıttığı günlere kadar 40 yılı aşkın süredir tekstil ile iç içe geçen hayatını anlattı

Türk tekstilinin tüm dünyada ne kadar etkili olduğunu yazıp duruyoruz. Dünyanın en önemli tekstil üreticilerinden biri olan Türkiye'nin önemi, geçtiğimiz günlerde bir kez daha dünya arenasında ortaya konuldu.
40 ülkedeki 100 bin hazır giyimcinin bağlı bulunduğu Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) başkanlığına bir Türk tekstilci seçildi. Göreve seçilen Cem Altan aslında sektöre yakın olanların zaten tanıdığı bir isim. Senelerdir Fashion Week Istanbul'un organizayon komite başkanı. Ayrıca Koza Genç Moda Tasarımcı Yarışması'nın organizasyonun da başında. Hem İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) hem de Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) yönetim kurulunda. Kurduğu Aycem Tekstil'in yönetimini oğullarına bırakan, kendisini Türkiye'nin, Türk tekstilinin ve Türk moda tasarımcılarının tanıtımı için çalışmaya adayan Altan ile bu yeni başkanlık serüveninin başlamasından hemen sonra bir araya geldik.
Altan'ın hikayesi birçok gence ilham verecek türden... Terzilik yapan bir anne tarafından yetiştirilen, babasını iki yaşındayken kaybeden ve satış elemanlığı yapan, İngiltere'de tekstil mühendisliği üzerine üniversite eğitimi de alan Altan'ın hayatı kitap olacak türden...

- Öncelikte tebrik ederim. Bu sektörden uzak olanlar için bize IAF'tan bahsedebilir misiniz biraz?
- IAF, hazır giyim üreticileri, markaları, dernekleri ve destekleyici endüstri için dünyanın önde gelen federasyonu konumunda bulunuyor. Bir çatı kuruluş diyebiliriz. 40'ın üzerinde ülkede bulunan hazır giyim dernekleri, 100 binden fazla şirketi ve 20 milyondan fazla çalışanı temsil ediyor. Merkezi Hollanda'da. 2014 yılından bu yana İHKİB'i temsilen yönetim kurulu üyesiydim. Başkanlığı Han Bekke'den devraldım. Bu organizasyon daha güçlü, daha akıllı ve daha sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmak için üyelerini bir araya getiriyor. Ben de bu amaçla çalışacağım. 1974 yılında kurulmuş olan bu organizasyonun ben üçüncü Türk başkanıyım...



- Şu anki pozisyonunuzu düşünecek olursak bulunduğunuz yer için yıllar boyunca çok emek vermişsiniz. Bize biraz ailenizden bahseder misiniz?
- Babamı iki yaşıma gelmeden kaybetmişiz. Annem terziydi. Dikiş dikilen, kumaşların olduğu, modanın konuşulduğu bir evde yetiştim. Henüz çocukluk yaşlarımdan modaya, tekstile karşı içimde bir ilgi oluştu diyebilirim. Doğruyu söylemek gerekirse hayalim tasarımcı olmaktı. Ancak çizim kabiliyetim olmadığı için böyle bir şey mümkün olmadı. Lise bitince İGSKip'te çalışmaya başladım. Annem çalışıyorken benim boş gezmem mümkün değil. Ben de satış elemanı olarak çalışmaya başladım. Annem o sırada işini ilerletti, Türkiye'nin ilk modaevi açan terzilerinden biri oldu. Ve bana eğitimime devam etmem gerektiğini söyledi. Türkiye'de o dönem siyasi olarak zor günler yaşanıyor. Sonuç olarak beni İngiltere'ye gönderdi. Annem Sevim Altan vizyoner bir kadındı. 1.5 sene kadar Cambridge'de İngilizce öğrendim, ülkeyi tanıdım. Ondan sonra tekstil mühendisliği okumak için müracaat ettim üniversitelere. Nottingham Trent Üniversitesi'nden kabul geldi. Tekstil mühendisliği üzerine eğitim gördüm. Ama okul 16.00 civarında biterdi ben 19.00'a kadar mağazaları gezer, incelerdim. Üniversiteyi bitirir bitirmez de daha kısa süre önce İngiltere'ye gelen Benetton'ın Nottingham'daki mağazasında yönetici olarak çalışmaya başladım. Bir sene kadar orada çalıştım. Sonra Türkiye'ye döndüm.

- Türkiye'de de farklı firmalarda çalıştınız mı?
- Altınyıldız'da çalışmaya başladım. Kerim Kerimol'un yardımcısı oldum. Ama ben mühendislik kısmına çok hevesli değildim. Şişli Beymen Mağazası'nda mağaza müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Çarşı mağazaları yeni açılıyordu. Bakırköy'deki bina daha yeni yeni organize ediliyor. Oraya geçmeye karar verdim. O mağazaya müdür oldum. Orayı bir sene içinde milyon TL ciro kazanan bir mağaza haline getirdim. 3.5 sene çalıştım. Babası Türkiye'nin ilk ihracatçılarından biri olan bir arkadaşım bana ihracatçılarla çalışabileceğimi, ürünleri İngiltere'de tanıtıp üretimden komisyon alabileceğimi söyledi. Ben de istifa ettim, arkadaşımın söylediği işi yapmaya karar verdim.

- Peki ne yaptınız ilk olarak?
- Türkiye'de tanıdığım ne kadar tekstilci varsa, çorapçı, bornozcu, çamaşırcı hepsine gittim numuneler topladım. Bavullarıma bu numuneleri koyup İngiltere'ye gittim. Her gün otobüslerde elimde numune dolu bavullar, firmaları dolaştım. Bohçacı gibi gittiğim yerde çıkarıyorum numuneleri, ortaya döküyorum, gösteriyorum. Bir ay böyle dolaşmadığım yer kalmadı. Hiç de sipariş alamadım. En son Manchester'a gittim. Ürünlere bakan firmanın sahibi, "Bir seneden uzun zamandır yazıyoruz, Türkiye'den kimse bize yanıt vermemişti" dedi. Konteyner konteyner sipariş verdi. Ben onlara "Sizin mümessiliniz, Türkiye alım ofisiniz olayım" dedim. Sonrasında o çorap numunelerini veren arkadaşlarımla ortak bir fabrika kurduk. 1991 yılında da böylece imalata başladık. 2000 yılına kadar yarı mümessillik, yarı imalat devam ettik. 2000'de tamamen üretime başladık.

DÜNYA KONUŞUYOR TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR

- Peki bir Türk'ün böyle bir göreve gelmesinin Türkiye için önemi nedir?
- Zaten ismimle beraber "Türk başkan" diyorlar. Sizin bu göreve gelmenizle ülkenizi daha da merak ediyorlar. Türkiye'deki her organizasyon için bu büyük dernekteki pozisyonumu kullanacağım. IAF'ın her yıl iki toplantısı oluyor. Daha önce de Türkiye'de yapmıştı, yine toplantıların bir kısmı Türkiye'de yapılacak. Dünyada şu an Türkiye konuşuluyor. Türkiye şu an üretimiyle, Avrupa'ya yakınlığıyla tam olarak en çok ilgi çeken, ilgi gösterilen ülke. Benim başkanlığım bunun bir göstergesi. Oturumlarda Türkiye'den delegeler götürüyoruz şu an. Türkiye'deki teknolojik ilerleme, dijitalleşme süreçleri, geri dönüşüm ve üretim sürekli anlatılıyor dünyanın dört bir yanından gelen tekstil üreticilerine.



Haftanın konuğu
NİHAN ONAT PETREE'NİN TERCİHLERİ
Kurduğu N'Onat markasıyla dikkat çeken Nihan Onat Petree ile sürdürülebilirlik, moda ve stilini konuştuk.
Bu sezon en çok sürdürülebilirlik konusunun ön planda olmasından memnunum. Bu bir trendden öte moda reformu aslında. Her geçen gün daha çok marka bilinçlenerek doğaya ve bütün canlılara sağduyuyla yaklaşıyor. Biz de N'Onat olarak sürdürülebilir ve dönüştürülmüş malzemeler kullanarak bu reforma uyuyor ve sonuna kadar destekliyoruz.
Stilimi güçlü, sofistike, yalın ve zamansız diyerek özetleyebilirim.
Dolabımda en çok beyaz gömlek, beyaz t-shirt ve kaban bulunuyor.
Moralim bozukken alışveriş yapmam çünkü eve döndüğümde mutlaka aldıklarımdan pişman olurum. Market, manav ve eczane alışverişini ve online alışveriş yapmayı çok seviyorum. Özellikle planlayarak kıyafet ya da aksesuvar almak için alışverişe çıkmam, bir şeyi çok beğenirsem düşünmeden alırım.
Pandemi benim açımdan tasarım değil ama üretim sürecimi etkiledi.

Moda kazanı



PODYUMLARDAN TASARIMA
Podyumların en beğenilen isimlerinden biri olan Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta kapsül koleksiyonuyla moda dünyasındaki iddiasını ortaya koydu. Jessica Kovacs'ın kurucusu olduğu J by Jessica Kovacs markası için bir parti koleksiyonu hazırlayan Şahin, koleksiyonunu W Hotel'de düzenlenen bir partiyle tanıttı.



SUYA SAYGI KOLEKSİYONU
Moda dünyasında, çevreye duyarlı koleksiyonlar bir bir artıyor. Bunlardan biri de Koton'un 'Suya Saygı' projesinin ikinci koleksiyonu. Marka yeni koleksiyonunu dünya serbest dalış rekortmeni, milli sporcu ve UNDP Türkiye'nin sudaki yaşam savunucusu Şahika Ercümen'in katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Koton x Şahika Ercümen Suya Saygı koleksiyonu, sudan ve buzullardan ilham alıyor.



TÜRK MARKALARI BİR ARADA
Türk markalarının son dönemde ne kadar büyük bir çıkış yakaladığının farkındasınız. Şimdi bu markaları bir çatı altında toplayan Le Bedesten isimli bir alışveriş sitesi var. İnternet sitesi geçtiğimiz günlerde Tohum Otizm Vakfı ile bir alışveriş şenliği düzenleyerek dikkatleri üzerine çekti. 100'den fazla marka Mandarin Oriental Bosphorus'ta bir araya geldi. Ve etkinlikte, giriş ücreti ile katılımcı firmalardan sağlanan gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı'nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarıldı.

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Hazır giyim artık ona teslim
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