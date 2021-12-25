Kar mutluluk hormonu salgılatıyor

Giriş Tarihi: 25.12.2021

Her yeri kaplayan bembeyaz bir kar manzarası ile uyanmak hepimizi heyecanlandırıyor. Çünkü kar mutluluk hormonu salgılamamıza sebep oluyor. Çocukların psikolojisi üzerinde ise sayısız faydası bulunuyor. Kar ve çocuk ilişkisini uzmanıyla konuştuk