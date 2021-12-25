Psikolog şarkıcıdan şifa niyetine...

Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek şarkılarını yazan Romina, psikolog kimliğinin yanında söz yazarı, besteci ve yorumcu olarak da müzik dünyasında kalıcı işlere imza atmak için kolları sıvadı.
17 Aralık Cuma günü yayınlanan Romina'nın ikinci parçası Binbir 1001'e ünlü müzik adamı İskender Paydaş
katkıda bulunarak sürpriz yaptı. Sözü ve müziği Romina'ya ait şarkının düzenlemesini İskender Paydaş yaptı.
Şarkının video klibi Kapadokya
'da, oranın doğal güzellikleri ve mistik enerjisinin yanında 20 atın içinde Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi. Klibin Kapadokya'da çekilmesiyle ilgili Romina "Bölgenin özgürlüğü temsil etmesi ve mistik enerjiyi izleyenlere geçmesini sağlamak' diyor.
BinBir 1001 parçasının hikayesi için Romina, "Gerçek hikayeden esinlenerek yazdım.
Hikayesi baskı altında olan kadınların şarkıyı dinleyerek iyileşmelerini istedim.
Özgüvenlerini yeniden oluşturup içsel değeri hatırlatmaktı amacım. Her dinlediklerinde daha da güçlenecekler ve kendilerini çok iyi hissedecekler" diyor.
Romina, 50'ye yakın sözü ve müziği kendisine ait şarkısı ile kendisini ruhsal şifacı olarak tanımlıyor ve sesiyle dinleyenleri iyileştirmeyi umuyor.
Romina beş yaşında müzik okuluna giderek başladı. Halen psikolog kimliğiyle iş hayatına devam ediyor. Tüm bestelerini gerçek hikayelerden esinlenerek yazıyor. Aynı zamanda kendini 'ruhsal şifacı' olarak tanımladığı için yazdığı parçalarda özellikle sözlere çok önem veriyor.
Yazdığı kelimelerle tüm beyinlerde farkındalık oluşturup, sesiyle herkesi iyileştirmek istiyor.
Müzik ruhun gıdası olduğu için doğru frekanslarla tüm güzellikleri aktarabileceğini dile getiren Romina, bundan sonra hedefinin daha çok insana ulaşmak olduğunu söylüyor.
SAHİ Mİ ASENA?
Genç müzisyen Asena İrmikçi 2020'de başlayan profesyonel müzik kariyerine Bildiğin Gibi Değil, Bir Ateşe Attın Beni teklileri ve bir Sezen Aksu cover'ı olan Ben de Yoluma Giderim'le devam etmişti. İrmikçi yeni teklisi Sahi mi?'yi aralık ortasında Dijiriff etiketi ve ONErpm dağıtımcılığında tüm dijital platformlarda yayınladı.
Söz ve bestesi Serkan Söylemez'e ait olan Sahi mi?, Aytaç Gümüş müzik yönetmeliğinde hazırlandı. Bitmiş bir aşka duyulan özlemi modern sound'larla retro elementleri birleştirerek anlatan Sahi mi?, Asena İrmikçi'nin duru sesinden müzikseverler ile buluştu.
Sade bir dokunuşla, dinleyeni dinlendiriyor İrmikçi.
TURNE SONRASI YENİ ŞARKI YOLDA...
Rap müziğin başarılı ismi Batuflex, binlerce kişinin yoğun ilgisi ile karşılaştığı Türkiye turnesini tamamladı ve yeni şarkısı Hong Kong'un müjdesini verdi...
Yaptığı şarkılarla dijital platformlarda dinlenmelerde milyon barajını aşan rap müziğin sevilen ismi Batuflex'in, Dalga isimli şarkısı 22 milyon dinlenme rakamını aştı. Ünlü rap'çi şu günlerde çıtasını yükselterek, kariyerinde başarılara imza atmaya devam ediyor... Rap müziğe altı yaşında başlayan Batuflex, yeni şarkısı Hong Kong'un çok yakında müzikseverlerle buluşacağını söylüyor. 2022 Türkiye turnesinin hazırlıklarına başlayan Batuflex, şarkılarıyla olduğu kadar 'Batuflex tıraş' imajıyla da gençler arasında saçlarıyla moda akımı yaratıyor.