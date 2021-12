Uykunun azı da fazlası da zarar

Doç. Dr. Nejat Altıntaş bir uyku uzmanı... Uyku ile ilgili tüm merak edilenleri Sizi Uyutabilirim kitabında toplayan Altıntaş'la uykunun her halini konuştuk... Uykuyla ilgili rahatsızlıklardan bugüne kadar tanık olduğu en tuhaf vakalara kadar merak ettiğiniz pek çok şey bu söyleşide.- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra göğüs hastalıkları uzmanlığı yaptım, 2015 yılında Avrupa Göğüs Hastalıkları diploması aldım. Aslında uyku ile ilgilenme sürecim; bizzat öğrencilik yıllarımda ve sonrasında uykusuzluk problemleri çekmem nedeniyle, kendi problemimi çözmek için başladı. Bu nedenle Türkiye'de uyku uzmanlığı olmadığı için Harvard Tıp Fakültesi'ne giderek orada bir süre çalıştım. Sonra uyku çalışmalarını daha ilerletmek için Pittsburgh Üniversitesi'nde Amerikan Uyku Akademisi Başkanı Prof. Dr. Patric Strollo'nun yanında araştırma asistanı olarak çalıştım. Uyku ile ilgili bilgi ve tecrübelerimi artırmak için Edinburgh Üniversitesi'nde, İngiltere Leeds'de Saint James Üniversite Hastanesi'nde, Londra'da Royal Brompton Hastanesi'nde ve son olarak da Roma Üniversitesi'nde çalıştım.- Size bu sorunun cevabınısöyleyebilseydim, sanırımşu an evde oturup Nobelödülümü cilalıyor olurdum.Dürüst cevap, yıllarca sürenaraştırmalara rağmen, insanlardaveya herhangibir canlı türünde uykununişlevlerinihenüz tam olarakanlamadığımızolacaktır. Uykuyu,"Kişinin bilinçseviyesinindeğiştiği, dış uyaranlarıalgılamasının ve yanıtvermesinin azaldığıveya kaybolduğu, bunakas hareketlerinin azalmasınıneşlik ettiği birdönem" olarak tanımlayabiliriz.Tıpkı bir komahali gibi. Fakat uykununkomadan farkı, kişininbu dönemden dış ve içuyaranlar ile çıkabiliyorolmasıdır.- Sağlıklı yetişkinlerin gecelikyedi ile dokuz saat arası uykuyaihtiyacı vardır. Bebekler, küçükçocuklar ve gençlerin büyümelerinive gelişmelerini sağlamak için dahada fazla uykuya ihtiyaçları bulunmaktadır.Ancak yine de ne kadaruykuya ihtiyacınız olduğuna kararvermek, genel sağlığınıza, günlükaktivitelerinize ve tipik uyku düzeninizebağlıdır. Kendinize şusoruyu sorun: "Yedi saatlik uykuylaüretken, sağlıklı ve mutlu muyum?Yoksa yüksek vitese geçmek içindaha fazla uykuya mı ihtiyacımvar?" Sonuç olarak, hem altı saattendaha az uyumak, hem de dokuzsaatten daha çok uyumak hastalıkgeliştirme ve ölüm riskini artırır.- Özellikle uykunun bağışıklıksistemi için ne kadar önemliolduğunu Covid-19 döneminde çokdaha iyi anladık. Uykusuzluk, savunmahücrelerinin sayısını değil,ama özellikle etkinliğini ciddioranda azaltmaktadır. Nitekimsadece bir gecede dört saatinaltında uyuyan kişilerde Covid-19'a karşı en güçlü silahımızolan, doğal savunmadan sorumlu"natural killer" hücrelerininetkinliğinin yüzde 70azaldığı bulunmuştur.Araştırmalar, yetersizuykununsoğuk algınlığıveya gribe yakalanmaolasılığınıartırdığını da ortayaçıkarmıştır.- En ilginçlerinden biri 'patlayan kafa sendromu'dur; genellikle hastalar derin uykuya geçiş sırasında veya uykudan çıkarken kafalarında yüksek bir gürültü ya da patlama hissi duyarlar. Hastalar için çok korkunç bir durumdur. Kesin nedeni hakkında çok az şey biliyoruz, bu hastalarda genellikle hipnoz ve genel uyku hijyeni etkili olmaktadır. Bir diğer ilginç rahatsızlık 'uyuyan güzel hastalığı'dır. Her gün 15 ila 20 saat, bazen daha fazla uyku nedeniyle gerçek dünyadan kaybolup rüya alemine doğru kayan bazı gençler vardır. Sonra nihayet gözlerini açarlar, sadece tek heceli kelimeler veya karışık cümlelerle konuşurlar. Bu yarı uyanıklık pencerelerinde, veya rahatsız edildiklerinde bağırırlar ya da bebeklik dönemine geri döner; ellerini çırparlar ve tekerlemeler söylerler. Ancak kısa bir süre sonra uyuklama kaçınılmaz olarak geri döner. Son olarak belki de en ilginci uyku terörüdür. Bu kişiler uykularında yürüyebilir, şiddet uygulayabilir hatta cinayet işleyebilirler. Yıl 2008'i gösterirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde Brian Thomas isimli bir zat gecenin bir yarısı yataktan kalktı ve 40 yıllık karısı Christine'i uyurken boğdu. Aralık 2010'da jüri, Thomas'ın karısını öldürdüğünü kabul etmesine rağmen, ölümün bir kaza olduğunu ve Thomas'ın suçsuz bulunduğunu açıkladı. Nasıl mı? Brian Thomas, aslında uyku terörünün trajik bir kurbanıydı ve karısını uykusunda öldürmüştü.