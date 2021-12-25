Uykunun azı da fazlası da zarar

Doç. Dr. Nejat Altıntaş bir uyku
uzmanı... Uyku ile ilgili tüm merak edilenleri Sizi Uyutabilirim kitabında toplayan Altıntaş'la uykunun her halini konuştuk... Uykuyla ilgili rahatsızlıklardan bugüne kadar tanık olduğu en tuhaf vakalara kadar merak ettiğiniz pek çok şey bu söyleşide.
- Sizi uyku ile ilgili çalışmalara, uyku uzmanlığına götüren süreci nasıl özetlersiniz?
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra göğüs hastalıkları uzmanlığı yaptım, 2015 yılında Avrupa Göğüs Hastalıkları diploması aldım. Aslında uyku ile ilgilenme sürecim; bizzat öğrencilik yıllarımda ve sonrasında uykusuzluk problemleri çekmem nedeniyle, kendi problemimi çözmek için başladı. Bu nedenle Türkiye'de uyku uzmanlığı olmadığı için Harvard Tıp Fakültesi'ne giderek orada bir süre çalıştım. Sonra uyku çalışmalarını daha ilerletmek için Pittsburgh Üniversitesi'nde Amerikan Uyku Akademisi Başkanı Prof. Dr. Patric Strollo'nun yanında araştırma asistanı olarak çalıştım. Uyku ile ilgili bilgi ve tecrübelerimi artırmak için Edinburgh Üniversitesi'nde, İngiltere Leeds'de Saint James Üniversite Hastanesi'nde, Londra'da Royal Brompton Hastanesi'nde ve son olarak da Roma Üniversitesi'nde çalıştım.
ÖLÜM RİSKİNİZ ARTABİLİR
- Genel gibi görünen özel bir soru sormak istiyorum. Uyku nedir? Uykunun ne olduğuyla ilgili bizi şaşırtacak bilgiler var mı?
- Size bu sorunun cevabını
söyleyebilseydim, sanırım
şu an evde oturup Nobel
ödülümü cilalıyor olurdum.
Dürüst cevap, yıllarca süren
araştırmalara rağmen, insanlarda
veya herhangi
bir canlı türünde uykunun
işlevlerini
henüz tam olarak
anlamadığımız
olacaktır. Uykuyu,
"Kişinin bilinç
seviyesinin
değiştiği, dış uyaranları
algılamasının ve yanıt
vermesinin azaldığı
veya kaybolduğu, buna
kas hareketlerinin azalmasının
eşlik ettiği bir
dönem" olarak tanımlayabiliriz.
Tıpkı bir koma
hali gibi. Fakat uykunun
komadan farkı, kişinin
bu dönemden dış ve iç
uyaranlar ile çıkabiliyor
olmasıdır.
COVID'E KARŞI EN GÜÇLÜ SİLAH
- Her bünyenin uykuya olan ihtiyacı, süresi aynı mıdır?
- Sağlıklı yetişkinlerin gecelik
yedi ile dokuz saat arası uykuya
ihtiyacı vardır. Bebekler, küçük
çocuklar ve gençlerin büyümelerini
ve gelişmelerini sağlamak için daha
da fazla uykuya ihtiyaçları bulunmaktadır.
Ancak yine de ne kadar
uykuya ihtiyacınız olduğuna karar
vermek, genel sağlığınıza, günlük
aktivitelerinize ve tipik uyku düzeninize
bağlıdır. Kendinize şu
soruyu sorun: "Yedi saatlik uykuyla
üretken, sağlıklı ve mutlu muyum?
Yoksa yüksek vitese geçmek için
daha fazla uykuya mı ihtiyacım
var?" Sonuç olarak, hem altı saatten
daha az uyumak, hem de dokuz
saatten daha çok uyumak hastalık
geliştirme ve ölüm riskini artırır.
- Kitabınızda dört saatten az uykunun Covid 19'u tetiklediğini söylüyorsunuz. Neden?
- Özellikle uykunun bağışıklık
sistemi için ne kadar önemli
olduğunu Covid-19 döneminde çok
daha iyi anladık. Uykusuzluk, savunma
hücrelerinin sayısını değil,
ama özellikle etkinliğini ciddi
oranda azaltmaktadır. Nitekim
sadece bir gecede dört saatin
altında uyuyan kişilerde Covid-
19'a karşı en güçlü silahımız
olan, doğal savunmadan sorumlu
"natural killer" hücrelerinin
etkinliğinin yüzde 70
azaldığı bulunmuştur.
Araştırmalar, yetersiz
uykunun
soğuk algınlığı
veya gribe yakalanma
olasılığını
artırdığını da ortaya
çıkarmıştır.
UYKUSUNDA KARISINI ÖLDÜRDÜ AMA SUÇSUZ BULUNDU!
- Bugüne kadar rastladığınız en tuhaf iki-üç uyku rahatsızlığı vakasını anlatır mısınız? Sebepleri nelerdi? Nasıl bir tedavi uyguladınız?
- En ilginçlerinden biri 'patlayan kafa sendromu'dur; genellikle hastalar derin uykuya geçiş sırasında veya uykudan çıkarken kafalarında yüksek bir gürültü ya da patlama hissi duyarlar. Hastalar için çok korkunç bir durumdur. Kesin nedeni hakkında çok az şey biliyoruz, bu hastalarda genellikle hipnoz ve genel uyku hijyeni etkili olmaktadır. Bir diğer ilginç rahatsızlık 'uyuyan güzel hastalığı'dır. Her gün 15 ila 20 saat, bazen daha fazla uyku nedeniyle gerçek dünyadan kaybolup rüya alemine doğru kayan bazı gençler vardır. Sonra nihayet gözlerini açarlar, sadece tek heceli kelimeler veya karışık cümlelerle konuşurlar. Bu yarı uyanıklık pencerelerinde, veya rahatsız edildiklerinde bağırırlar ya da bebeklik dönemine geri döner; ellerini çırparlar ve tekerlemeler söylerler. Ancak kısa bir süre sonra uyuklama kaçınılmaz olarak geri döner. Son olarak belki de en ilginci uyku terörüdür. Bu kişiler uykularında yürüyebilir, şiddet uygulayabilir hatta cinayet işleyebilirler. Yıl 2008'i gösterirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde Brian Thomas isimli bir zat gecenin bir yarısı yataktan kalktı ve 40 yıllık karısı Christine'i uyurken boğdu. Aralık 2010'da jüri, Thomas'ın karısını öldürdüğünü kabul etmesine rağmen, ölümün bir kaza olduğunu ve Thomas'ın suçsuz bulunduğunu açıkladı. Nasıl mı? Brian Thomas, aslında uyku terörünün trajik bir kurbanıydı ve karısını uykusunda öldürmüştü.