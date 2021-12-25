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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Uykunun azı da fazlası da zarar

GÖKSAN GÖKTAŞ
Uykunun azı da fazlası da zarar

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, yaşadığı uykusuzluk problemleri nedeniyle işin eğitimini alıp konunun uzmanı oldu. Uyku ile ilgili pek çok şeyi araştırdı ve uykunun röntgenini çekti

Doç. Dr. Nejat Altıntaş bir uyku uzmanı... Uyku ile ilgili tüm merak edilenleri Sizi Uyutabilirim kitabında toplayan Altıntaş'la uykunun her halini konuştuk... Uykuyla ilgili rahatsızlıklardan bugüne kadar tanık olduğu en tuhaf vakalara kadar merak ettiğiniz pek çok şey bu söyleşide.
- Sizi uyku ile ilgili çalışmalara, uyku uzmanlığına götüren süreci nasıl özetlersiniz?
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra göğüs hastalıkları uzmanlığı yaptım, 2015 yılında Avrupa Göğüs Hastalıkları diploması aldım. Aslında uyku ile ilgilenme sürecim; bizzat öğrencilik yıllarımda ve sonrasında uykusuzluk problemleri çekmem nedeniyle, kendi problemimi çözmek için başladı. Bu nedenle Türkiye'de uyku uzmanlığı olmadığı için Harvard Tıp Fakültesi'ne giderek orada bir süre çalıştım. Sonra uyku çalışmalarını daha ilerletmek için Pittsburgh Üniversitesi'nde Amerikan Uyku Akademisi Başkanı Prof. Dr. Patric Strollo'nun yanında araştırma asistanı olarak çalıştım. Uyku ile ilgili bilgi ve tecrübelerimi artırmak için Edinburgh Üniversitesi'nde, İngiltere Leeds'de Saint James Üniversite Hastanesi'nde, Londra'da Royal Brompton Hastanesi'nde ve son olarak da Roma Üniversitesi'nde çalıştım.

ÖLÜM RİSKİNİZ ARTABİLİR
- Genel gibi görünen özel bir soru sormak istiyorum. Uyku nedir? Uykunun ne olduğuyla ilgili bizi şaşırtacak bilgiler var mı?
- Size bu sorunun cevabını söyleyebilseydim, sanırım şu an evde oturup Nobel ödülümü cilalıyor olurdum. Dürüst cevap, yıllarca süren araştırmalara rağmen, insanlarda veya herhangi bir canlı türünde uykunun işlevlerini henüz tam olarak anlamadığımız olacaktır. Uykuyu, "Kişinin bilinç seviyesinin değiştiği, dış uyaranları algılamasının ve yanıt vermesinin azaldığı veya kaybolduğu, buna kas hareketlerinin azalmasının eşlik ettiği bir dönem" olarak tanımlayabiliriz. Tıpkı bir koma hali gibi. Fakat uykunun komadan farkı, kişinin bu dönemden dış ve iç uyaranlar ile çıkabiliyor olmasıdır.

COVID'E KARŞI EN GÜÇLÜ SİLAH
- Her bünyenin uykuya olan ihtiyacı, süresi aynı mıdır?
- Sağlıklı yetişkinlerin gecelik yedi ile dokuz saat arası uykuya ihtiyacı vardır. Bebekler, küçük çocuklar ve gençlerin büyümelerini ve gelişmelerini sağlamak için daha da fazla uykuya ihtiyaçları bulunmaktadır. Ancak yine de ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğuna karar vermek, genel sağlığınıza, günlük aktivitelerinize ve tipik uyku düzeninize bağlıdır. Kendinize şu soruyu sorun: "Yedi saatlik uykuyla üretken, sağlıklı ve mutlu muyum? Yoksa yüksek vitese geçmek için daha fazla uykuya mı ihtiyacım var?" Sonuç olarak, hem altı saatten daha az uyumak, hem de dokuz saatten daha çok uyumak hastalık geliştirme ve ölüm riskini artırır.
- Kitabınızda dört saatten az uykunun Covid 19'u tetiklediğini söylüyorsunuz. Neden?
- Özellikle uykunun bağışıklık sistemi için ne kadar önemli olduğunu Covid-19 döneminde çok daha iyi anladık. Uykusuzluk, savunma hücrelerinin sayısını değil, ama özellikle etkinliğini ciddi oranda azaltmaktadır. Nitekim sadece bir gecede dört saatin altında uyuyan kişilerde Covid- 19'a karşı en güçlü silahımız olan, doğal savunmadan sorumlu "natural killer" hücrelerinin etkinliğinin yüzde 70 azaldığı bulunmuştur. Araştırmalar, yetersiz uykunun soğuk algınlığı veya gribe yakalanma olasılığını artırdığını da ortaya çıkarmıştır.

UYKUSUNDA KARISINI ÖLDÜRDÜ AMA SUÇSUZ BULUNDU!
- Bugüne kadar rastladığınız en tuhaf iki-üç uyku rahatsızlığı vakasını anlatır mısınız? Sebepleri nelerdi? Nasıl bir tedavi uyguladınız?
- En ilginçlerinden biri 'patlayan kafa sendromu'dur; genellikle hastalar derin uykuya geçiş sırasında veya uykudan çıkarken kafalarında yüksek bir gürültü ya da patlama hissi duyarlar. Hastalar için çok korkunç bir durumdur. Kesin nedeni hakkında çok az şey biliyoruz, bu hastalarda genellikle hipnoz ve genel uyku hijyeni etkili olmaktadır. Bir diğer ilginç rahatsızlık 'uyuyan güzel hastalığı'dır. Her gün 15 ila 20 saat, bazen daha fazla uyku nedeniyle gerçek dünyadan kaybolup rüya alemine doğru kayan bazı gençler vardır. Sonra nihayet gözlerini açarlar, sadece tek heceli kelimeler veya karışık cümlelerle konuşurlar. Bu yarı uyanıklık pencerelerinde, veya rahatsız edildiklerinde bağırırlar ya da bebeklik dönemine geri döner; ellerini çırparlar ve tekerlemeler söylerler. Ancak kısa bir süre sonra uyuklama kaçınılmaz olarak geri döner. Son olarak belki de en ilginci uyku terörüdür. Bu kişiler uykularında yürüyebilir, şiddet uygulayabilir hatta cinayet işleyebilirler. Yıl 2008'i gösterirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde Brian Thomas isimli bir zat gecenin bir yarısı yataktan kalktı ve 40 yıllık karısı Christine'i uyurken boğdu. Aralık 2010'da jüri, Thomas'ın karısını öldürdüğünü kabul etmesine rağmen, ölümün bir kaza olduğunu ve Thomas'ın suçsuz bulunduğunu açıkladı. Nasıl mı? Brian Thomas, aslında uyku terörünün trajik bir kurbanıydı ve karısını uykusunda öldürmüştü.

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Uykunun azı da fazlası da zarar
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