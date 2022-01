Canlı renkler hayat dolu tasarımlar bizi bekliyor

Pandemiyle birlikte hayatımızda daha çok yer alan rahat giysiler bu sezonda da ön planda olacak. Minimalist ancak zarif kesimler bu trendin mihenk taşını oluşturacak. Bu sezon Barrus London kadını için kardeş koleksiyonlar hazırladık. Bu koleksiyonlar tüm dünyada hazır giyim pazarında satışta olacak. 2022 trikoların yılı olacak desek abartmış olmayız. Rahat ve fit gösteren tasarımlarımızda zeytin yeşili, mürekkep mavisi ve lila gibi ara tonlara ilaveten fuşya, mürdüm ve hardal gibi iddialı renkleri kullandık. Özel gecelerde ise akan kumaşların zarif feminenliği ortaya çıkardığı uçuşan elbiseleri göreceğiz. Yeni sezonda payet ışıltısı hayatımıza renk katacak. Tek parça elbiseler ve iki parçalar mix and match tarzında karşımızda olacak.Zorlu bir sürecin ardından dünyada renklerin hakim olduğu bir dönemdeyiz. Pırıltı, bolca desen, şık ve iddialı aksesuvarlar bu yılın olmazsa olmazları. Benim koleksiyonumda da baskıları bolca kullandık. Baskı desenli blazer ceket ve pantalonlar, elbiseler, saten gömlek ve elbiseler, asimetrik dekolte detaylı pırıltılı gece elbiseleri ile ben de bu yılın popüler trendlerini modaseverlerin beğenisine sundum.Rahatlık moda dünyası için yeni bir kavram. Artık son birkaç yıldır formlar son derece geniş ve rahat. Yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte evde geçirdiğimiz zaman bize daha rahat giyinmeyi öğretti diyebiliriz. Bu 2022'de de devam edecek. Kumaşlar daha hafif, likralı neredeyse homewear tadında... Vücuda oturmayan, son derece rafine cool parçalar 2022'nin vazgeçilmezleri olacak. Be de koleksiyonumda sıcak ve soğuk renklerin bir arada sunulduğu iki kutuplu çarpıcı ve eğlenceli bir dünya sundum.2022 modanın her anlamda dijital çağı yaşayacağı bir sene olacak gibi görünüyor. Pandemi sonrasında hızla dijitalleşen moda sektörü, önümüzdeki süreçte metaverse evrenin de etkisiyle dijitali bambaşka bir evrene taşıyacak. Birçok büyük marka kendi avatarını oluşturdu ve pazarlama stratejilerini bu yönde ilerletiyor. Kendi sezon koleksiyonları haricinde NFT koleksiyonları da üreterek, yeni dünyaya merhaba diyorlar aslında... Bu sezon yükselişte olan pozitivizm akımı yeni koleksiyonumda faydalandığım, bizlere "self love" kavramını hatırlatan ve iyi hissetmekten yola çıkan bir trend. Yılın rengi seçilen "very peri" iki yıldır içinde bulunduğumuz, pandemi kasvetinden çıkışın bir habercisi gibi ve benim de yeni koleksiyonumda kullandığım favori renklerden biri.Bu sezon benim için ilham kaynağı naif papatyalar oldu. Hepimiz iki yılı aşkın süredir hayatlarımızda olan pandemi nedeniyle daha naif ama rengarenk bir dünyanın özlemi içindeyiz. Papatya sarısı, güneş turuncuları, doğanın yeşili, sorbe pembeler, lavanta lilalar ve siyah beyazın ahengiyle oluşturdum bu sezon koleksiyonumu. Bu tam bir renk koleksiyonu. Benim koleksiyonumda da genel olarak moda dünyasında da kaftan elbiseler, uçuşan şifonlar, pelerinler ve çiçeklerle örülmüş bir masal dünyasına adım atmaya hazır olun. Kadını ve göz alıcı lüksü en sade ama oldukça iyi bir işçilikle sunan bir koleksiyon hazırladım. Modanın ve rengin hissedildiği modern bir prensesin hikayesini anlattım. Genel olarak moda dünyası tam olarak bu sade lüksü yaşayacak 2022'de...2022'de markalar, gelişen tüketici talebine uyum sağlamalı ve yeni dijital sınırların sunduğu fırsatlardan yararlanmalı. Yepyeni adımların atılacağı bir yıl olacak 2022. Sürdürülebilirlik daha acil bir endişe haline geldikçe, markaların ürün çeşitlerine, tedarik zincirlerine ve çalışma biçimlerine; müşteri değerlerini yansıtma çabalarını artırmaları gerekecek. Özellikle de teknoloji yeteneği için artan rekabet ortamında, markaların en yaratıcı yolları keşfetmesi şart. Moda sektörü 2022'de ivme kazanacak çünkü tüketiciler bastırılmış satın alma gücünü açığa çıkaracak ve etkilemek için giyinecek.Tam 42 gün kaldığım Güney Amerika topraklarından döneli iki hafta oldu. Giyilebilir sanat kavramının izinde Kolombiya ve Peru köylerinde dolaştım. O topraklardaki dokumacılara kumaşlarını Anadolu motifleri ile birleştirerek dokutturdum. Şimdi de bu koleksiyonun üzerinde çalışıyorum. 20 farklı köye gittim. Bu ziyaretten bir de belgesel hazırladık. Belgeselin ikinci ayağında ise Anadolu'da giderek azalan dokumacı kadınları ziyaret ettim. Şu an hem belgesel hem de koleksiyon üzerinde çalışıyorum. Her üründen maksimum üç adet üreten bir tasarımcı olarak bu sene dokuma sanatının yerlerden sırtlara taşınması için çabalıyor olacağım.2022 yılı çok neşeli ve renkli bir yıl olacak. Daha cesur renk ve formlardan oluşan koleksiyonlar bizi bekliyor. Benim de çok sevdiğim cut out formlar ufak ufak göz kırpmaya başladı. Kendi koleksiyonumda uzun zaman sonra ilk defa cut out kesimleri kullanmaya başladım. Her zaman severek kullandığım ve imzam haline gelen üç boyutlu kumaşlara bu sezon desen dahil ediyorum. Desenlerin tamamını kendim hazırladığım yüzde 100 el boyaması ile hazırladığım parçalar da oldukça dikkat çekici.Kurduğu mücevher markasıyla dikkatleri üzerine çeken Selin Ecer ile yılın ilk stil köşesi röportajını gerçekleştirdik. Tasarımcıya yeni sezonu, trendleri ve kendi tarzına ait detayları sorduk.Stilimi çarpıcı, canlı ve enerjik diyerek tarif edebilirim. Bu enerjiyi de renklerle sağlıyorum. Sarı, turuncu, pembe ve yeşil benim stilimin ayrılmaz bir parçası.Trikolarda ve elbiselerde cut-out detaylarının olduğu kesik pencereli modellere bayılıyorum.Modanın peşinde fazla koşturmak yerine kendi stilinizi yaratmanın daha ayrıcalıklı olduğunu düşünüyorum.Aksesuvarlar benim olmazsa olmazım. Giydiğiniz her kıyafeti tamamladığını düşünüyorum. İşim gereği takılara fazlaca düşkünüm, giysilerinizi doğru takılarla kombinlediğinizde bambaşka bir havaya bürünebiliyorsunuz.Her yerden alışveriş yapabilirim, marka takıntım yoktur. Benim için mağazaları gezmek en büyük keyiflerden biri. Hızlı alışveriş yaparım, kararsız değilimdir. Bir parçayı ilk görüşte beğendiysem o doğru karardır.Ben genelde spor şık giyinmeyi seviyorum ve benim için takı ve aksesuarlarım vazgeçilmezim.Kadınların yüzlerinin formlarını koruyabilmesi için her gün yeni bir uygulama, çalışma ve araştırma giriyor hayatlarımıza. Bunun son örneği de fizyoretapi... Evet evet yanlış okumadınız. Yüz ovalini ve kırışıklıkları düzeltmek için fizyoterapi dünyada popüler olan bir uygulama haline geldi. Bu trendi Türkiye 'ye fizyoretapist Melda Ertürk taşıdı. Face Up ismini verdiği fizyoretapi uygulaması ile doğal yollardan cildin kaslarının çalıştırılması ve sarkık görüntünün ortadan kalması üzerine çalışılıyor.Kabul edelim hepimizin derdi hoş görüntümüzü imkan el verdiği sürece korumak ve yaşımızın en iyisi olmayı başarmak. Bunu yapabilmek için dünyanın dört bir yanında daha çok hekim radyofrekansları gibi uygulamalar kullanmaya başladı. Bu sayede deri katmanlarının altında bulunan kolajen üretimi destekleniyor ve daha genç bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu uygulamalarla ilgili olarak Op. Dr. Dilek Avşar "Radyofrekans enerjisi kullanılan cihazlar yardımıyla hem yüzünüzde hem de vücudunuzda gençleşme sağlamak mümkün" diyor.2022'de makyaj trendlerinde de yepyeni gelişmeler var. Mat ve dudakları kupkuru gösteren rujlar artık hayatlarımızdan çıkıyor. Bunun yerine mat ama bir yandan dudakları besleyerek doğal bir bakım yapan ve o kuru görüntüden uzak bir havası olan rujlar popüler olacak. Bunun son örneğini Flormar markası çıkardı. Markanın Silk Matte Liquid Lipstick ismini verdiği koleksiyonunda sekiz renk bulunuyor.