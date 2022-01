Hayata nasıl bakarsan öyle görürsün

Gün içinde aklımıza birçok olumsuz düşünce gelmektedir. Olumsuz negatif düşünceler gelince bizler de kendimizi kötü hissederiz. Sanki gelecek zamanda kötü şeyler olacakmış yani başarısız olacağız, okulu geçemeyeceğiz, istediğimiz işe sahip olamayacakmışız gibi... Ya da evliliğimiz, ilişkimiz bir gün bozulacakmış gibi korkularımız olabilir. Aslında olumsuz düşünceler bizim hayattan beklentilerimizi ya da umutsuz olduğumuzu gösteren düşünce yapılarıdır. Bazen durup dururken gelen olumsuz düşünceler bardağın boş tarafını görmemize sebep olur.Düşüncelerimizin bizi farklı yönlerde etkilemesi şuna benzemektedir: Aynı sınıftaki iki öğrencinin yetişkinlik yaşamlarında okul anılarından bahsettiklerinde birinin okulu berbat bir yer olarak anlatıyor olması diğerininse öğretmen ve arkadaşlarla birlikte çok güzel geçen okul yıllarından bahsetmesi... Düşüncelerimizin bizi olumlu yönde etkilemesi aslında aynı durumu yaşayıp farklı şeyi görmek ve düşünmek sebebiyle oluyor. Bundan dolayı olumlu düşünmenin temel adımı aslında yaşadığımız olaylara karşı var olan bakış açımızı değiştirip iyi hissetmek için en temel adımı atmaktır.Olumsuz düşüncelere inanıp hayatımızı bu şekilde sürdürüyor olduğumuzu çoğu zaman fark edemiyoruz. Bundan dolayı da kendimizi "Tüm kötü şeyler beni buluyor, her şey çok kötü gidiyor, şanssızım" diyerek demoralize edebiliyoruz. Hep aynı döngülerin kaderimiz olduğunu düşünüyoruz. Bizim dışımızdaki tüm insanlar çok mutlu, çok başarılı ve çok iyiymiş gibi geliyor. Her insan hayatının belirli dönemlerinde üzüntü yaşamaktadır. Fakat bazılarımız bu tür olayları hayattan ders almak olarak görürken, bazılarımız hep benim başıma geliyor deyip isyan eder.Aynı olayı yaşayan iki kişiden birinin daha ileri gidiyor olmasındaki tek farksa yaşadığı olayın olumlu tarafını yakalayıp ileriye doğru adım atmasıdır. Başımıza gelen her problem aslında hayatımızdaki öğretmenimizdir. Öğretmenin dersinden geçmemiz ise dersi çok iyi dinlememiz, onun ne demek istediğini anlamamız ve yaşanılan her türlü sınavdan iyi hissederek çıkmamızla mümkün olmaktadır.Mutluluk bir düşünce biçimidir ve bu düşünce biçimi tamamen yaşanılan olaylara, durumlara bakmaksızın hayata baktığın pencere ile mümkün olmaktadır. Bu pencere olumlu yönde olduğunda yansıması duygu ve davranışlarımıza da olacak ve zincirin halkası gibi tüm iyi hisler bizi sarmaya devam edecektir. İşte en büyük zenginlik bundan dolayı o pencereyi çiçeklerle yani olumlu bakış açımızla süslemektir.Fleishman durumu çok güzel özetlemiş: "Dünyanın size iyi davranmadığını düşünüyor musunuz, dünyaya karşı tutumunuz mükemmelse mükemmel sonuçlar alacaksınız. Dünyayla ilgili şöyle böyle hissediyorsanız bu dünyadan alacağınız karşılık ortalama olacaktır. Dünyayla ilgili olumsuz duygular beslerseniz, yaşamdan yalnız olumsuz yanıtlar aldığınızı hissedeceksiniz."Yani biz dünyayla ve yaşamımızla ilgili eğer olumlu düşünme yöntemimizi oluşturabilirsek evren de bize aynı olumlu yanıtlarla gelecektir.Dünyanın size asla iyi davranmadığını, tüm kötü şeylerin sizi bulacağını, hiçbir şeye değer olmadığınızı düşünüyorsanız yaşam sunduğunuz bu durumu size geri verecektir. Ve tam da bu yansıttığınızı olumsuz şekilde yaşayacaksınız. Yeni yıl yeni umutlar ve yeni kararlar demek. Değişim kişinin kendisinden başlar. Hadi gelin bu sene dünyaya pozitif duygular gönderelim ve iyi hislerle karşılık alalım. Olumlu düşünme adımları 2022 için hedefimiz olsun.Gün içinde aklımızdan birçok düşünce geçmektedir. Olumsuz olanları takip edebilirsek, buradaki çarpıtmaları bulur ve kendi ruh halimizi elimizden geldiğince değiştirebiliriz.Hatalı olumsuz düşünceleri fark ettikten sonra onları sağlıklı düşüncelerle değiştirin. Örneğin; "Hep çok mutsuz bir insanım" demek yerine "Mutlu olduğum zamanlar da oldu. Kendimi nasıl iyi hissettirebilirim" gibi düşüncelerle bakış açınızı değiştirin.Size iyi enerjiler veren, pozitif insanlarla görüşün. Eğer çevreniz sürekli mutsuz, karamsar düşünen kişilerle örüntülüyse bu düşünce ve duygu sisteminizi kaçınılmaz olarak olumsuz yönde etkiler.Bu tür etkinliklere dahil olmak insanlara iyi gelmesiyle birlikte paralel olarak sizi de daha mutlu eder. Böyle kuruluşlar için çalışmak kişiye umut verip pozitif duygular yaratır.Bulunduğuz tam da şu ana odaklanın. Belki kahve içiyorsanız kokusuna, çevrenizdeki renklere, temas ettiğiniz yerin dokusuna, ağzınızdakinin tadına... Bunlara odaklanıp hissetmek bile o andan keyif almanızı kolaylaştıracaktır.Size sevgi ve ilgi gösteren kişilerin olumlu duygularına kendinizi açın. Bunlar, daha iyi düşünüp moral olarak mutlu hissetmenize yol açar.Yanınızda taşıyacağınız bir kağıda size iyi gelen her türlü şeyin listesini yapın. Olumsuz hissettiğiniz anlarda açıp okumak size iyi gelecektir.Sürekli şikayet etmek olumsuzluğu çağırır ve kötü enerjiler yayar. Şikayet ettiğiniz anları fark edin ve bu anları durdurun.Hayatınızdaki her kişinin küçük bile olsa illa ki takdir edilecek kısımları vardır. Bunlar için o kişileri takdir etmeyi unutmayın. Bu pozitif enerji, yansımalarını size de gösterecektir.Her gün o gün yaşadığınız üç güzel durumu not edin. Bunlar çok büyük olaylar olmak zorunda değil. Kendiniz için yaptığınız makyaj, kahve içmek vb. şeyler de bu duruma dahil olabilir.