Ona ‘Yerli Elvis’ diyorlardı

Türk popüler müziğinin kıdemli ve en naif seslerinden biri Ersan Erdura ... Her Yerde Kar Var şarkısına yaptığı yeni yorumla yeniden karşımızda olan usta isimle dünü, bugünü ve geleceği konuştuk...- Bilindiği gibi Adamo'nun sevilen şarkısına Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı harika sözler... Her Yerde Kar Var'ı okumak istememin nedeni yabancı şarkıların üzerine yazılan ilk Türkçe sözlerden biri olması ve ülkemizde çok sevilmesi. Sahnede repertuvarımda da yer alan bu şarkının tekrar hatırlanmasını istedim. Bu projeyi sevgili Hakan Eren ile birlikte, pandemi nedeniyle bir buçuk yıl ertelemek zorunda kalarak, hayata geçirdik. Her Yerde Kar Var şarkısının önemine gelince; yabancı şarkıların üzerine yazılan Türkçe şarkılar o tarihlerde Türkçe sözlü pop müziğin başlangıcıdır. Bu çalışmaların çoğalması Türk bestecileri de etkileyerek, Türk pop müziğinin gelişmesine neden olmuştur.- 1960'lı yılların başında beni etkileyen birçok sanatçı olmuştur. Bu sanatçıların en başında da Elvis Presley gelir. Başladığım dönemlerde ülkemizde yabancı pop müzik dinleniyordu. Okulda arkadaşlarla toplanıp, şarkıları söylemeye çalışırdık. Halen beraber çalıştığım gitaristim Vedat Biçkin ile Boğaziçi Orkestrası'nı kurduk. Yabancı pop müzik söyleyerek, 1965 yılında Son Saat gazetesinin yapmış olduğu yarışmada en iyi orkestra ve en iyi solist ödülünü aldık. Bu ödülden sonra Türkiye'nin sevilen orkestraları arasına katıldık. Müzik ortamı olarak orkestralar sahne alırdı. Matineler yapılırdı. Gençlik çayları yapılırdı. Liseler arası müzik yarışmaları düzenlenirdi, genç yetenekler buralarda keşfedilirdi. İyi müzik yapmak için çok çalışılırdı. İzleyenler yabancı sanatçıların müziklerini dinledikleri için bu müzikler canlı olarak çalındığında benzer icra edilmesini isterlerdi. Müzisyenler de başarılı olmak için çok prova yaparlardı. Canlı müziğin ön planda olduğu bir dönemdi.Aslında her zaman müziğin içindeydim. Hayatımda her zaman müzik oldu ve yaşamımı müzik ile idame ettirdim. En aktif olduğum yıllar 1960-1985 yılları arası. 1960'lı yılların sonlarına kadar orkestramla sinemalarda filmden önce şovlarda müzik yaptık. 1967 yılında Hafta Sonu gazetesinin yaptığı Altın Ses yarışmasında birinci olarak "Altın Ses Kralı" unvanımı aldım. Bu yoğunluk 1980'li yıllarının ortasına kadar devam etti. Türkiye'de sevilen müziğin tür değiştirmesi ile 10 yıl kadar popüler müziğe ara verdim. Kendi tarzımı ve ideallerimi korumak benim için çok önemliydi. Bu ara dönemimde ise sahne çalışmalarım otellerde devam etti. Böylece istediğim müzik kalitesini koruyabildim. 1993 yılında kendi bestelerimin yer aldığı Çivi Gibi Çak albümümle aktif şov hayatıma geri döndüm.- Bizim kuşak sevgi dolu, incelikli, duygusunu aktarabilen, romantik bir yapıya sahip olduğu için sözleri anlamlı, güzel mesajlar veren, nitelikli bestelere ilgi duyardı. Filmler, kitaplar, tiyatro oyunları; yani sanatın her dalı bu naif yönümüzü çok etkilemiştir. Zaten sanatçı, yaşadığı dönemi ve o döneme ait duyguları anlattığı için dönemlerin ruhlarına özgü, kalıcı şarkılar oluşmuştur.- Gazino günleri benim müziğin içinde popüler olduğum döneme denk geldi. Hemen hemen bütün gazinolarda sahne aldım. Bilhassa matineler çok renkli ve güzel geçerdi. Keyif aldığım, mutlu olduğum, dinleyicilerimle buluştuğum özel anlardı. Bebek Belediye Gazinosu, Aşiyan Gazinosu, Taksim Belediye Gazinosu, Gar Gazinosu, Çakıl Gazinosu ve diğer şehirlerde olan gazinolarda da sahne aldım.70'li yıllarda Bebek Belediye Gazinosu'nda Gönül Yazar ile birlikte çalışıyordum. Bizi izlemeye çok değerli isimler gelirdi. O gece de çok öneli konuklarımız vardı ve masada Gönül Yazar da bulunuyordu. Sahnede şarkı söylerken hem dans ediyor hem mikrofonu bir elimden diğerine atıyordum ki mikrofon elimden düştü. Buz gibi bir sessizlikten sonra sevgili Gönül Yazar, ayağa kalktı gülümseyerek beni alkışlamaya başladı ve bütün salon ona uyup, neşelendi. Her şey eski haline döndü, ben de programıma hiçbir şey olmamış gibi devam ettim. Bir anım da şudur: Düzce'deyiz matinede sahnedeyken gelen istek kağıdını açıp, okuyunca rahatsızlığı olan bir hayranımın beni fuayede beklediğini öğrendim. Programdan sonra fuaye kapısından girdiğimde bomboş bir salonda masada tek başına oturan, beni görünce iki eliyle ağırlığını masaya vererek güçlükle ayağa kalkan genç kızın yanına gittiğimde bir ayağının olmadığını gördüm. Çok üzülsem de belli etmedim. Acılar Sürekli Olamaz şarkımın kendisi için yazılmış bir şarkı olduğuna inandığını söyleyerek, şarkımın ona umut verdiğini söylediğinde çok etkilenmiştim. Hayatını kaybedene kadar kendisi ile iletişimi kesmedim. İsteği üzerine mezar taşında Acılar Sürekli Olamaz yazmaktadır.- Duygudan yoksun, değer yargılarımızdan uzak, ritmin hakim olduğu, romantizm içermeyen, çabuk tüketilen bir müzik akımı var. Kaliteli besteler üretilmediği için maalesef birbirine benzeyen şarkılar dinlemekteyiz. Gençlerden beğendiklerim var. Yarışmalarda dinlediğim güzel sesler oluyor; fakat gençler de bu akımın içerisinde kayboluyorlar. İstediklerini gerçekleştirmeleri için inandıkları müzik anlayışından vazgeçmesinler.- Elvis Presley'e olan fiziksel benzerliğimin yanı sıra; sesimin, müzik ruhumun ve tarzımın benzemesi ile Türk halkının bana yakıştırdığı bir benzetmedir. Bu bana büyük mutluluk ve onur veriyor; çünkü Elvis gibi dünyada kral unvanına sahip bir sanatçının şarkılarını layıkıyla yorumlamak ve halkımızdan "Yerli Elvis" lakabını almak her sanatçıya nasip olacak bir durum değil, ayrıcalık. Ben dinlediğim diğer sanatçıların yorumlarından esinlenerek kendi üslubumu oluşturdum ve Ersan Erdura olarak şarkılarımı dinleyicilerimle buluşturdum.