7/24 şehirde yaşam

Bugüne kadar pek çok hit şarkı ve albüm yayımlayan Gökhan Türkmen, dünyayı saran pandemi döneminde de üretkenliğini sürdürdü. Türkmen, geçtiğimiz yıl disco funk albümü 7'yi yayımladı. Yedi şarkısıyla müzikseverlerle ritmi yakalarken, çıkış parçası Şerefine tüm dijital platformlarda iki milyona yakın dinlenmesiyle pandemi döneminde bir başarıya daha imza attı. Şarkıcı şimdi de Türkiye turnesiyle yollara düştü. İlk durağı 15 Ocak - Eskişehir / Milyon Performance Hall...Jolly Joker Vadistanbul iddialı isimleri ağırlamaya; 14 Ocak Berkay, 15 Ocak Merve Özbey Tamamen Arabesk, 18 Ocak Yıldız Tilbe, 21 Ocak Melek Mosso , 22 Ocak Koray Avcı, 28 Ocak Cem Adrian, 29 Ocak Hakan Altun 'un yer alacağı konserlerle devam ediyor.Jolly Joker Kartal İst-Marina'da ise bugün Levent Yüksel, 14 Ocak Simge, 15 Ocak Hakan Altun, 19 Ocak Cem Adrian, 21 Ocak Koray Avcı, 22 Ocak Gülşen, 28 Ocak Dj Ali Taş ile 90'lar Türkçe Pop Gecesi, 29 Ocak Melek Mosso sahnede olacak.Ve Jolly Joker Kıyı İstanbul'da ise bugün Berkay, 14 Ocak Hakan Altun,15 Ocak Derya Bedavacı, 21 Ocak Merve Özbey Tamamen Arabesk, 22 Ocak Ayta Sözeri, 23 Ocak Şehinşah&Hidra, 28 Ocak Melek Mosso ve 29 Ocak Levent Yüksel sahne alıyor.Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Müzik Evi, Borusan Quartet ve pek çok değerli solisti ve şefi ağırlayan Borusan Sanat yeni döneme iddialı programlarla başlıyor. BİFO'nun bu yıl boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek konserlerinin ocak, şubat ve mart programlarına birçok ünlü isim eşlik edecek.Müzikte yeni, renkli ve özgün olanı takip eden Borusan Müzik Evi, sahnesinde ağırladığı birbirinden farkı sanatçıların çalışmalarını dinleyicilerine ulaştıracak.Borusan Müzik Evi de 13 Ocak'tan itibaren ikinci dönem konserlerine devam edecek.Küçükçiftlik Park'ın kış sahnesi bu kez de yüzde %100 Akustik konserleri için açılıyor! Sakin akşamlarda yumuşak tınıların tadını çıkarmak isteyen İstanbullular bu iddialı konserlerde buluşacak. Serinin ilk konserinde 14 Ocak akşamı, usta müzisyen Bülent Ortaçgil ve Türk rock sahnesinin en önemli isimlerinden Kaan Tangöze sahne alacak.Türkiye'den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri katılımcılarla buluşturan Istanbul Fringe Festival, tiyatro sezonuna yayılan gösterimlerine devam ediyor.Japonya-ABD üretimi Pythagorean Peas, 23 ve 24 Ocak'ta ENKA Sanat'ın mekan sponsorluğunda İstanbul'a geliyor!New York ve Tokyo bağlantılı gezgin dans topluluğu Ayalis in Motion, Grimm kardeşlerin masallarından sahneye uzanan fiziksel tiyatro işi Pythagorean Peas; Pamuk Prenses ve Kırmızı Başlıklı Kız gibi halk masallarından ilham alan karakterlere sahip. Bu karakterler aracılığıyla kendi kırılganlıklarımızla ve güçsüzlüklerimizle nasıl baş ettiğimizi vurgulamayı amaçlıyor.Contemporary İstanbul Vakfı'nın Fişekhane'de bulunan sanat alanı Cocoon, bu yılın dördüncü sergisinde tüm canlılığın kendisi olan yeryüzüne bakıyor.Sergide yer alan videolar, manzaranın farklılaşan/dönüşen ve başkalaşan varlığına odaklanıyor. Küratörlüğünü Nazlı Pektaş'ın üstlendiği Videodaki Manzara adlı sergi 28 Şubat'a kadar gezilebilir.Sergideki sekiz sanatçının eserlerinde her zaman hafızanın da mekanı olan manzara; kamera eşliğinde sanatçıların baktıkları meselenin kaydını tutuyor.Contemporary Istanbul Vakfı bu sergiyle; dil, yer ve kimlik, tarih, ekoloji, sürdürülebilirlik, dünyaya dair her şey hakkında düşünme ve zihinleri diri tutma çağrısında bulunuyor.Bunu yaparken de her zaman bir yer ve hafıza olan manzarayı merkeze alıyor. Kamera ise bu yerin kaydını tutan ve orayı hareketli bir görüntüye dönüştüren araç olarak karşımıza çıkıyor.Sergide sanatçıların baktıkları konunun kaydı olan video yaşadığımız yerlerle ilişki kurma biçimlerimizi ve yeryüzü üzerindeki etkimize tanıklık ediyor.