Ah bir turist olsam...

Geçtiğimiz haftalarda apara'da yayınlanan Sinan Özedincik ile birlikte sunduğumuz Biz Bize isimli programımıza konuk oldu ünlü popçu Edis. Seyahat etmeyi ne kadar çok sevdiğinden, en büyük tutkusu olduğundan söz etti... En çok hangi şehri sevdin diye sorduk... Tereddütsüz İstanbul
dedi... Bir turist için İstanbul o kadar keyifli bir yer ki diye ekledi...
Haklı. İstanbul gelene her seçeneği sunan şahane bir şehir... Hadi gelin biz de turist olalım İstanbul'da ve gideni büyüleyen İstanbul'daki 10 mekanı sıralayalım... Sıralamayı ben yapmayayım müsaadenizle, konunun uzmanı, kemik ve elit takipçi kitlesiyle, İstanbul mekanlarının dedektifi müdavimnet sitesi yapsın! Instagram adresinde çeşitli listeler yayınlıyor müdavimnet... Zaman zaman da takipçilerinin yorumlarıyla oluşturuyor listeyi... Mekanlar İstanbul'a turist gelseniz nereye gidersiniz kafasında... Sitenin ve Instagram adresinin kurucusu Bora Sarısu, "Şahsen ben bu listeyi kendi başıma oluşturdaydım, Balıkçı Sabahattin ve Zübeyir Ocakbaşı'nı da ekleyebilirdim" diyor... Zira, önerilen mekanların geneli boğaz ve tarihi yarımda manzarasına sahip... Yani tam turist kafası... Listede bir sıralama yok bilginize...
PANDELLİ MISIR ÇARŞISI:
Tarihi İstanbul mekanı Pandelli bir süre kapalı kaldıktan sonra açıldı. Atatürk'ün restoranı olarak bilinen Mısır çarşısında buram buram tarih kokan mekanın çok özel bir hikayesi var. İstanbul'un simge mekanlarından olan Pandelli, dönerden, hünkar beğendiye mutfağımızın ön palan çıkan lezzetlerini tatmak için ideal bir lokanta. Aynı zamanda Mısır çarşısı ve bölgenin tarihi dokusu içerisinde, İstanbul'da bir turist gibi hissetmek için Pandelli ziyaret edilmeli. 360:
Özellikle haftasonları yemek sonrası gece kulübüne dönüyor olması, eğlence ve yemeği bir arada isteyenler için 360'ı bir adım ön plana çıkarıyor. 360 İstanbul, kokteyl, sushi ve imza tabaklarıyla İstanbul'da şık restoran denilince ilk akla gelen mekanlardan.
1924 İSTANBUL:
Bir dönem düşünün ki devrimden kaçan Beyaz Ruslar'ın sığındığı bir şehir ve alıştıkları hayatlarına devam etmek için açtığı mekanlar. Bir restoran düşünün ki, Agatha Christie'den, Greta Garbo'ya ziyaretçileri olan, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman, Fransız casusuların takıldığı, hatta ülkenin kurucusu Atatürk'ün müdavimi olduğu... İşte o restoran 1924 İstanbul, şimdilerde dekorasyonundan, menüsüne misafirlilerlerine gastronomik bir müze atmosferi yaşatıyor.
5. KAT RESTAURANT CİHANGİR:
Bohem dekorasyonu, şahane manzarası ve sevilen lezzetleri ile 5. Kat, yaklaşık 20 senedir açık olan bir Cihangir mekanı. Restoran-barın çizgisi o kadar netki, ne hiç bir zaman aşırı popüler olmuş, ne de unutulup, terkedilen bir mekan olmuş.
AHESTE PERA:
Ankete ismi yazılan mekanlar arasında Aheste Pera manzarası olmayan nadir mekanlardan. Manzarası yok dedik ama, Levantenlerin yaptığı binalardan birisinde olan mekanın oldukça etkileyici bir atmosferi var.
COTTO GASTRO:
Başta Suadiye olmak üzere Bağdat caddesinde son dönem olan mekan hareketliliğine kayıtsız kalmak son derece zor olacaktı. Birbirinden iddalı mekanların açıldığı bölgede iyi yemek, kokteyl ve hoş atmosfer sunan birçok marka yer alıyor.
ELEOS:
İlk şubesi Yeşilköy'de açılan Eleos, Rum ve Ermeni mezeleri üzerine bir mekan olarak tarif edilebilir. Beyoğlu'ndaki görkemli Hidivyal Palas'daki binasında hizmet veren mekan, oldukça güzel bir de manzaraya sahip.
FİRUZE ŞİŞHANE:
Şişhane'deki İksv binasının en üst katındaki Firuze Beyoğlu, modern meyhane olarak tarif edilen mekanlardan. Meze ağırlıklı menüsü, musuki müzikleri, sade dekorasyonu ile mekan yakın bir zamanda açılmasına rağmen oldukça seviliyor. Haliç'e karşı güneş batırılabilecek mekanın yazı ayrı, kışı ayrı keyifli.
MADAM NİÇA:
Gümüşsuyu'nun, ne kadar keyifli ve potansiyeli yüksek bir bölge olduğunu birçok yazıda söylüyoruz. Burada bulunan otellerin terasları ile şahane manzaralarıyla önemli mekanlara ev sahipliği yapmaya başlamıştı. 2020 Kasım'ında M Gallery otelde açılan Madam Niça bunların en sonucusu oldu.
AZUR:
Yeniköy'deki mekan hareketliliği yavaş ama emin adımlarla devam ederken, 2018 Kasım ayında açılan Azur, bölgedeki gastronomi çıtasını bir anda oldukça yukarı çekmişti. Azur Yeniköy, meze ve ara sıcak kavramını özgün dokunuşlar ile farklı bir boyuta taşırken, sunduğu deniz mahsulü alternatifleri ile yeni nesil balık restoranı kavramının öncülerinden olmuş durumda.