Caz da söylerim ama türküler benim evim

Elif Sanchez müzik yolculuğuna türkülerle başlayıp, klasik müzik, caz gibi duraklardan geçip, bütün bu birikimiyle yine türküde karar kılmış su gibi bir ses. Uzun yıllar ABD'de yaşayan ve sonrasında İstanbul 'a yerleşen Sanchez kendi adını taşıyan ilk albümünü Pasion Turca etiketiyle yayınladı. Türkülere, ruhunu bozmadan yaptığı caz dokunuşuyla dikkat çeken Sanchez'le müzik serüvenini konuştuk...- Ben müzisyen bir aileye doğdum o yüzden küçük yaştan beri müzik hayatımın büyük bir parçasıydı. İstanbul'da Anadolu kültürü baskın olan bir evde Anadolu ve Azerbaycan türküleri dinleyerek büyüdüm. 10 yaşımda klasik müziğe yönelmem ile hayatımın yönü bir anda değişti. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım ve obua çalmaya başladım. Türküleri geride bırakarak bambaşka bir müzikal evrene geçiş yaptım. 16- 17 yaşlarımdayken ise bu kez caz hayatıma girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde caz eğitimi almaya başladım. Ama bütün bunların sonunda çok bölündüm ve yorulduğumu hissettim. Bir çok müzik stilini severek icra ettiğim için hangisini seçeceğime karar veremedim. Berklee'nin sınavına girdim, burslu olarak kazandım ve Boston'a taşındım. Hayatımın dönüm noktalarından biri oldu bu taşınma. Berklee'de türküler, klasik müzik ve caz arasında kaybolmuş bir öğrenciyken, oradan hepsini harmanlayarak kendi stilini yaratmış Elif olarak çıktım. Sonrasında New York'a taşındım. 10 yıl boyunca hem Amerika 'da hem de Avrupa'da kendi müziğimizi çaldım, çok değerli müzisyenlerle çalıştım ve bir çok albüm kaydettim. Sonrası İstanbul... Ve en sonunda kendi solo albümümü çıkardım. Bir sonraki macerama kadar da İstanbul'dayım.Hepsinin özü sonuçta bir kültüre ait folk müzik olmaları. Hepsinin başka başka geçmişleri olsa da neticede hepsi bir hikaye anlatıyor. Bütün bu türler bana başka dillerde konuşmak gibi geliyor. Bazen konuşmadığınız bir dilde şarkı dinlersiniz ama çok iyi anlarsınız. Müzik de böyle bir şey bence. Farklı türler, sesler, kültürler ama hikayeyi duymak isteyenlerin anladığı açıklanamaz bir şey. Ben de o hikayelerin yollarını kesiştirdim. Benim maceram, bugüne kadar yaşadıklarım, tecrübe edebildiğim farklı kültürler bana farklılıklarımızdan çok benzerliklerimizi gösterdi. Benim gibi ülkesine ve kültürüne bu kadar bağlı bir insanın bunca farklı kültürde yaşayabilmiş olması ve bunları birleştirebilmiş olması da kanıtıdır bence.- Ben 18 yaşıma kadar İstanbul'da yaşadımfakat çok seyahat ettim. Türkiye'den ayrıldımve 10 sene Amerika'da yaşadım. Amerika'dada sürekli şehirden şehire, kasabadan kasabayataşındım. Yani hiç uzun süre kaldığım birevim olmadı. Uzun süre evden uzak kalıncabir yere ait olma duygumu kaybettim. NeAvrupa ne Amerika evim olabildi. Türkiye'yedöndüm. Artık 18 yaşında Türkiye'den ayrılano Elif de değildim. Türküleri sevme sebebimde beni hep "evime" götürebilmesiydi. Nezaman, nerede türkü dinlesem ya da söylesemkendimi hep güvende ve evde hissettim. Evegeri döndüm. O yüzden de türkülerden hiçvazgeçemedim. Türküler benim evim.- İkisi de folk müzik, ikisi de acıyı,sevgiyi, insanı anlatıyor. Cazda değişenakorlar üzerine doğaçlama yapılır. Bizdede dem tutulur, tek bir makam üzerindenyolculuğa çıkılır, yolda yolculuk sizi nereyegötürürse... Bu anlamda benzerlikleriçoktur tabii.- Türküler, Azerbaycan mahnıları veİspanyolca bir şarkıdan oluşuyor albüm.Bunlar hayatımda yeri çok büyük ve baskınolan kültürler. Küçükken annemden öğrendiğimtürküleri aranje ettim ve bugünekadarki yolculuğumda ne öğrendiysemalbüme de onları katmaya çalıştım. Hücumkayıt bir albüm bu. Yani girdik, kaydettikve çıktık. Düzeltme yapılmamış, samimi biralbüm. Ben de öyleyimdir. Ne düşünüyorsamsöyleyen, komplike tarafları olmayanbir insanım. Ben neysem albüme de onukoydum. Düşüncelerden uzak, hislere yakınbir albüm oldu.- Ben çalışmanın gücüne inanan bir insanım. En iyi yerlerde eğitim alın ya da almayın. Yetenek sizi belli bir yere götürür fakat orada da bırakır. Albümler, şarkılar, konserler yeteneğin sihirli bir şekilde ortaya çıkardığı şeyler değildir. Ben çok çalışarak, zorlanarak ama asla vazgeçmeyerek buradayım ve öyle ilerliyorum. Hepimiz başarı hikayelerini masal gibi dinliyoruz. O yüzden de hayattan mucizeler bekliyoruz hep. Bir gün hayat bize de bir şans verecek gibi. Bu yüzden de hayat akıp gidiyor. Aslında o başarı hikayelerinin gerçek versiyonlarını dinlesek o yolun ne kadar taşlı ve zorlu bir yol olduğunu anlarız. Hayat önümüze bir çok fırsat koyuyor. Bizim kalkıp o fırsatları değerlendirmemiz lazım. Benim hikayem de öyle yeteneğin eğitime onun da azme dönüştüğü bir hikaye. Bütün başarılarımın arkasında hep bir başarısızlık hikayesi var ama yıllar geçtikte onların başarısızlık değil ders olduğunu anladım. Bunu anlamam benim hayata bakışımı değiştirdi ve daha da azimlendim.- Bende iz bırakan en önemli ses annem Birsen Gecikli'dir. Öğrendiğim türküleri ilk hep onun sesinden duydum. Bizim topraklarımızdan Neşet Ertaş ve Musa Eroğlu'nun yeri bambaşkadır bende. Erkan Oğur da öyle... Aziza Mustafa Zadeh ve Alim Qasimov çok önemlidir benim için. Biraz daha uzaklaşırsak, İspanya'dan Buika ve Diego El Cigala. Latin Amerikalı müzisyenlerden Omara Portuondo, Celia Cruz, Eva Ayllon ve Alain Perez. Daha caz dersek liste Chet Baker, yenilerden Gretchen Parlato, Kurt Elling derken uzayıp gider. Bu saydıklarım ve daha sayamadığım bir çok müzisyenin hayatımda büyük ve çok önemli izleri var.- Bundan sonra yine türkülere yeni bir hayat getirerek bilinen ve hiç bilinmeyen güzel türkülerimizi yorumlayacağım. Kafamda birçok proje var. Her gün yeni bir fikirle uyanıyorum. Onun dışında yine bizim müziğimizden etkilenerek aranje edeceğimiz İspanyolca bir albüm düşünüyoruz. Dünyanın her yerinde konser vermek ve içimdeki müziği olabildiğince çok dinleyici ile paylaşmak istiyorum.- Şarkı söylerken kendimi o an olmam gereken yerde hissediyorum. Bu yer bazen geçmişte güzel ya da acı bir anı, bazen hayalimde olmak istediğim yer, bazen de boşlukta kara bir delik. Hem kaçışım hem de yüzleşmem. Sahnede şarkı söylerken o gittiğim yerlerde yalnız olmadığımı fark ediyorum. Bazen eski bir anıyı hissederek gözüm yaşlı söylerken bir bakıyorum ki dinleyenlerden de gözleri yaşlı olanlar var. Onlar da demek ki kendi anılarına geri dönmüş. Aynı anda başka yerlerde aynı şeyleri hissetmişiz. Bunu paylaşabilmek benim için çok özel ve beni motive eden de bu. Ben sahnede sevinçlerimle, hüzünlerimle çırılçıplak bir şekilde duruyorum. Beni dinleyenlerin bana geçirdiği enerji sanki onlar da ceketini çıkarıp yanıma gelmiş ve elimi tutmuş "Yalnız değilsin" dermiş gibi. Ben de aynı şekilde onlara aynı şeyi söylemeye çalışıyorum.