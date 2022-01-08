Giriş Tarihi: 8.1.2022

Caz da söylerim ama türküler benim evim GÖKSAN GÖKTAŞ

Elif Sanchez ünü yurt dışına taşmış bir caz solisti ama türkülerden hiç kopmamış. İlk albümünü yayınlayan Sanchez’le müziğin hayata, hayatın müziğe olan etkilerini konuştuk...