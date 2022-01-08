Hızlı karar almayın!

Giriş Tarihi: 8.1.2022

İlişkinin başlarında herkes kibar, nazik, yardımseverdir. Gerçekler karar anlarında, sizin tercihlerinize duyulan saygıyla belli olur. Arkadaşlarınızın yanında hakkınızda sarfettiği sözlerle ortaya çıkar. Ani kararlar almadan önce karşınızdaki kişiden gelen sinyallere dikkat etmeniz sizin için çok önemlidir.