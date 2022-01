Hızlı karar almayın!

Bir ilişkide yaşayacaklarımızın ilk habercisi ilk haftalar ve ilk aylar olur. Başlarda herkes olduğundan iyi ve kibar görünmeye çalışır. Fakat buna dikkat etmek gerekir. Size karşı çok nazikken farklı bir insanın kendine uymayan davranışında bir anda kükreyen bir aslana dönüşüyorsa, buralardaki sinyallere çok dikkat edilmeli. Sizin yanınızdayken telefonunu ters çeviriyor, cep telefonunu çok fazla kullanmamaya özen gösteriyor ve telefonunu sizden kaçırıyorsa bilmesini istemediğiniz şeyler olabilir. Bu durumlarda karşınızdaki kişinin dürüstlüğünü sorgulamanız gerekebilir.Önceki ilişki ve cinsel hayatını abartılı bir biçimde gösteriyor olması sadakat sorunu yaşayacağınızın sinyali olabilmektedir. Geçmişindeki ilişkiler çıkara dayalı ve sorunlu ilişkilerden oluşuyorsa sizin onu değiştireceğinizi düşünmeniz çok gerçekçi olmayabilir. Bir kişinin birçok ilişkide başarısız olması, onun ilişkide problem yaratabiliyor olduğunun göstergesidir.İlk aylarda size çok güzel davranıyor ve çok güzel süprizler yapıyor olsa da cicim ayları dediğimiz bu dönemler bazen geçici olabilmektedir. Tabii ki kişiler değişebilir ve bu değişim ilişkilere de olumlu şekillerde yansıyabilir. Bundan dolayı ilişkinin başlangıcındaki tavırlara dikkat etmek çok önemlidir.Eğer çok kısa zamanda evlilik planları ve çocuk sayıları konuşmaya başladıysa bu bir işaret olabilir. Çünkü bu durum bazen karşıdaki kişinin güvenilir olduğuna dair vermeye çalıştığı sinyallerden olmaktadır. Ve hızlı alınan kararların ömrü de kısa sürede tükenmektedir.Müsait olamadığınız, arkadaşlarınızla olduğunuz zamanlardaki telefonlara cevap veremediğiniz zamanlarda size çok fazla kızıyor ve kendi sosyal çevrenizle yaptığınız aktivitelerde "Benimle zaman geçirmiyorsun" diyerek size yaptığınız çok kötü bir şeymiş gibi suçluluk hissettiriyorsa, yaptığı anlayışsızlıklarla sizi çok fazla yoracaktır.Onun yanında olmadığınızda telefondaki ses "Sen nerdesin, ne yapıyorsun, kimlesin, nasıl bana haber vermeden gidersin, yanında kim var?" gibi sorularını "Ben sevdiğimi kıskanırım" diye geçiştiriyorsa kişi kıskançlıklarıyla da hayatınızdaki birçok alanı kısıtlayacak demektir.Örneğin birlikte olduğunuz kişiyle bir kafeye gidiyorsunuz ve size öncelikle "Nereye geçelim" diye bir soru yöneltti, siz kararınızı verdikten sonra da "Aslında şu masaya geçelim" diyerek kendi seçtiği masaya yöneldiniz. Bu durumun daha sonraları devam ediyor olup olmadığına dikkat etmek çok önemlidir. Aslında başlangıçta kişi fikrinizi alıyor gibi görünse de en sonda kendi istediği olacaktır. Durum da nasıl başlarsa öyle gitmeye devam edecektir.Önemli diğer sinyallerden biri de size arkadaşlarının yanında nasıl davrandığıdır. Sizi aşağılıyor, arkadaşlarınızın yanında üzerinizde alaycı konuşmalar yapıyorsa buralara dikkat etmek gerekir. Çünkü bu durum zamanla kendini sizden üstün hissetmesini sağlayan bir güç gösterisine dönüşecektir.Yakınlaştığınız duygusal ve cinsel anlarda sizin nelerden keyif aldığınızı sormuyor ve sadece kendi keyif alması ve hoşnut olması önemliyse ve bu anlarda sizin görüşlerinize saygı gösterilmiyorsa bundan sonraki hayatınızdaki döngünüz bu olmaya devam edebilir.Onun yanında konuşma şekliniz, onun yanında utanç duymuyor olmanız en önemli sinyallerden biridir. Yani partnerinizin yanında kendi olduğunuz gibi davranmanız, kendinizi saklamaya çalışmamanız ve bunlardan dolayı mutlu olmanız en önemlisidir.O kişiyle birlikte olmak sizi geriye götürmek yerine hayatın her alanında gelişmenizi ve yükselmenizi sağlıyor ve bunlar oldukça da sizinle gurur duyup mutluluğunuzu paylaşıyorsa bu durum da olumlu göstergelerden biri olmaktadır.Hayatınızda bir problem olduğunda bahaneler üretmek yerine sizin yanınızda olmak için şartları zorluyor, yaşananlarla başa çıkarkan size her zaman destek olmak için orada bulunuyorsa, bu da sizi önemsediğinin en önemli göstergelerindendir.Sizi görmek için saatler ve dakikalar geçmek bilmiyorsa, sizi görmek için en yoğun zamanlarda bile vakitler yaratabiliyorsa sizin onun için önemli olduğunuzun mesajı size verilmiş olacaktır.Yanındayken 'daha' iyi, güzel, akıllı, yakışıklı, havalı görünmeye ihtiyaç duymuyorsanız ve hatta bazen çocuksuluklar yapıp şımarıkça da davranabiliyorsanız ve karşıdaki kişi tarafından da olumlu değerlendiriliyorsa, yani kendiniz olmak size ilişkide kendinizi iyi hissettirecektir.Belirli bir zaman ilişkide olduktan sonra evlilik konuları geçtikten sonra bu konu üzerinde korkmadan sağlıklı planlar yaparak konuşabiliyorsa ve sizin de fikirleriniz alınıyorsa... Bunlar ilişkinizi daha yakın hale getirecektir.Birlikte olduğunuz kişinin yanında her zaman bakımlı olmak ve her zaman makyaj yapmak bir zorunluluk değildir. Kusurlarınızla ve doğal halinizle de sevildiğinizin sinyalini almak her durumda koşulsuz sevilebileceğinizin mesajını taşımaktadır.Günün her dakikasını onunla geçiriyor olmanıza rağmen sıkılmıyorsanız ve en yakın arkadaşınız o oluyorsa yani anlatmak istediğiniz her şeyi ona anlatabiliyor ve her konuda fikrini almaktan çekinmiyor, gerektiğinde onunla alışverişe çıkabiliyorsanız farklı tür bir bağ kurmuşsunuz demektir.Onunla olan ilişkinizde birbirinizi gerektiğinde kendinizden fazla önemsiyor, o mutlu olsun diye elinizden geleni yapıyor ve hatta 'bazı zamanlar' onun mutluluğu daha önce geliyorsa güçlü bir ilişkinin temel kurallarından birini aşıyorsunuz anlamına gelir.Kötü geçen bir günü birlikte olduğunuz kişinin birkaç kelimesi veya sesi iyi etmeye yetiyorsa, sizin için de iyi gelen bir kişi olmaktadır.Özetle, insan olarak hepimiz birçok eksikliklere sahip olmaktayız. Bundan dolayı evlilikte de en önemlisi kişiler birbirlerinin eksiklikleri için uyumlu birer yapboz parçası olabiliyor, eksikliklerini tamamlayıp, uyum içinde iç içe geçebilirler mi? Bunu bulabilmek önemli.