Giriş Tarihi: 8.1.2022

Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor PINAR YILDIZ YÜKSEL

Geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki bir çocuğun, oynadığı bilgisayar oyunundaki kesici aleti satın alıp okula sokması çok konuşuldu. Bu olay ebeveyn, okul yönetimi ve toplum olarak bir çocuk yetiştirirken üzerimize düşen sorumluluklardan asla taviz vermememiz gerektiğini gözler önüne serdi