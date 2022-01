Sena Şener’den bir yakarış şarkısı

Daha ilk çalışmalarıyla uluslararası alanda ses getiren, yeni projeleriyle de her daim gündemde kalan Sena Şener 'in en yeni teklisi Çok Geç Kaldın Pasaj Müzik etiketiyle 7 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yayınlandı.Sena Şener'in müzikal serüveninde yeni bir sayfayı işaret eden Çok Geç Kaldın aslında bir yakarış. Şener yeni şarkısı için şöyle diyor: "Zamanından sonra farkına varılanlar ardında derin izler bırakır. Çok Geç Kaldı,n iyileştirilmeyi bekleyen yaranın içindekilerle kapandıktan sonra merhemine yakarışı. Bir çiçek solduktan sonra gelen özveri ve bir orman yandıktan sonra yağan yağmur: Artık ne fark eder?"Önceki işlerinde olduğu gibi Çok Geç Kaldın şarkısının sözü ve müziği Sena Şener'e ait. Prodüktörlüğünü Efe Demiral ile ortaklaşa yapan Sena Şener düzenlemesinde de Deniz Yıldız, Canberk Ünsal'la iş birliği yaptı.Sena Şener'in Çok Geç Kaldın klibi için Morrie ekibinin yazdığı hikayede Sena Şener bir kitap bulur, kitabın iç sayfalarında bulunan mekan ve karakter çizimlerini fark eder. Bu kitap Sena'nın mantığı olarak simgeleşen rehber karakteri tarafından hazırlanmıştır. Kitabın içindeki karakterler Sena'nın duygularını, içinde bulunduğu mekan ise Sena'nın iç dünyasını temsil eder. Kabile Sirk ve Sahne Sanatları'nda sahneleştirilen bu hikayede, duyguları simgeleyen karakterler Sena ile yüzleşmeye hazırdır. Sena; bir portal kapıdan geçerek kalbi, mantığı ve duyguları arasında yaşayacağı yüzleşmeye adım atacaktır. Tür olarak fantastik/gerilimi temel alan bu projeye özel üretilen kitaptan Sena Şener'in fanları için yeniden boyutlandırılarak üretilecek olan sınırlı sayıda kitap online olarak satışa sunulacak.Piyanist, besteci ve aranjör Ege Ülgen'in ilk albümü Twin Moons , klasik empresyonist bir türde olup karanlık bir geceye nüfuz eden loş ışık demetleri atmosferini tasvir ediyor. Bu albümdeki parçaların her biri bir bütünü oluşturuyor ve kendi içlerinde bu anlatılan tezatı yaşatıyor.Ülgen albümde yaşatmak istediği duyguları şöyle anlatıyor: "Albüme adını veren ve derin bir yapıya sahip avangart Twin Moons bestesi, albümün ana konusu olan bir bütünün iki tezatlı yapısını anlatıyor. İkinci parça Reflections, Twin Moons'un bir deniz üzerindeki yansımalarının hisli bir anlatımı. Üçüncü parça Haunting Dream ise bir rüyanın gölgeli yapısını betimliyor. Dördüncü parça Bright Dream, ilk defa pozitif duygulara gebe bir rüya ile başlıyor ve yine kabus ile güzel bir rüya arasında gidip geliyor. Beşinci parça Tensely Calm, gergin bir sakinliği amaçlıyor. Altıncı parça Ocean Waves, nabzı itibari ile dipsiz bir okyanusta gidip gelen dalgaları gözümüzün önüne getiriyor. Albümün yedinci parçası Lullaby, tonal merkezin en çok hissedildiği parça ve son kısmı bir ninniyi anımsatıyor. Uykuya dalmak için başta gelmesi gereken bir ninni olan Lullaby, piyano bestelerinin sonunda gelmesiyle her bir eserin içinde verilen tezatı albümün bütününe taşıyor."