Bu yıl erkekler iddialı cesur ve iyimser

Her hafta kadın modası, trendler, popüler markalar, çıkışta olan isimler ve markalar üzerine bir şeyler yazıyoruz. Bu hafta hazır 2022 yılının başında olmamızı bahane edip erkek modasını sayfamıza taşıyalım istedik. Bakmayın siz herkesin her konuda ahkam kesip, kendisini konunun bilirkişisi ilan etmesine, erkek modası başlı başına bir uzmanlık konusu. Biz de bu konuyu bir erkek moda tasarımcısına, Türkiye 'deki birçok erkek ünlüyü giydiren bir danışmana ve bu konu üzerinde sayısız yazılar yazmış bir isme sorduk. Hepsi belli ortak noktaların altını çiziyor: Pandemi erkeklerin daha sıkışık, özgürlüklerini kaybetmiş hissetmelerine neden oldu, bu da bu yıl onların genel olarak giyim konusunda daha cesur, daha iddialı ve renkli giyinmesine neden olacak. Doğal kumaşlar, doğalın ve el işinin yükselişi, farklı dokuların kombinlenmesi, ileri dönüşüm ve geri dönüşüm de yine erkek modasının yükselenleri... Hadi gelin detaylı bir şekilde uzmanların gözünden bu konuya bir de yakından bakalım...Pandemi ile birlikte kısıtlanan özgürlüklerimize inat 2022 ilkbahar-yaz sezonunda erkekler daha cesur ve daha iyimser görünümlerle karşımıza çıkıyor. Pandeminin getirdiği karamsarlığa ve beraberindeki koyu renk paletine inat, yeni sezonda erkek gardırobuna ait parçalar daha renkli, daha desenli olacak.Erkeklerin her daim yaz favorisi olan denizci çizgileri ve yatçılığa dair görünümler daha dökümlü ve daha rahat siluetlerde yeniden hayat buluyor.Yeni sezonda erkekler, siyah, beyaz ve toprak tonlarıyla şehirde safari ruhunu taşımaya devam edecek. Kullanışlı detaylar ve akışkan siluetlerle yeni sezonda şehirli ve minimal çöl savaşçılarına sıkça rastlamaya hazırlıklı olun.Baştan ayağa beyaz giyinmek yeniden trend. Öte yandan zencefilli kurabiyeden ilham alan kızıllar, güneş sarıları, dijital lavanta tonları ve yumuşak pembeler yeni sezonun öne çıkan göz alıcı renkler arasında.Pandemiye dair kaygılı geleceğimize inat iyimserliğimizin destekçisi çiçek desenleri bu sezon daha soluk tonlarla büyükanne sandığından çıkmışçasına retro görünümlerle karşımıza çıkarken, daha da cesur desenleri sevenler için 70'ler esintili geometrik desenler ve şal desenleri sıkça koleksiyonlarda yer alıyor.Batik desenler yine yaz sezonunun olmazsa olmazlarından olurken tasarımcılar bu sefer daha sürreal desenlerle, yıkamalı parçaları birleştiriyor. Ortaya çok renkli; ancak yine de çok da dikkat çekmeyen sakin desenlerde parçalar çıkıyor.Yeni sezonda erkekler; bol ve dökümlü bermuda şortları, yanları cepli kargo pantolonları, örme süveterleri, uzun hırkaları ve retro polo tişörtleri şimdiden yaz gardırobuna eklemeli. Öte yandan geniş paçalı, dökümlü ve önden pilili pantolonlar, teknik kumaşlardan yapılmış incecik yazlık parkalar ve gofre kumaştan astarsız ceketleriyle şort-ceket takımlar da yeni sezonda erkeklerin gardıroplarını işgal edeceğe benziyor.Doğa, içinde bulunduğumuz bu kargaşa döneminde büyük bir birleştirici ve iyileştirici olgu haline geldi. Bundan yola çıkarak doğaya ait renk, desen ya da doğada giyilen tüm kıyafetler bu sezon çok popüler diyebiliriz. Aynı şekilde doğal motifler, doğal kumaşlar ve renklerle de ortaya romantik bir görüntü çıkarmak da mümkün.Sonbahar tonları, bakır pası rengi ve orkide gibi 90'ların outdoor tarzı renk paletleri yeniden popüler. Fransız laciverti, havacı mavisi, siyah, kızıl kahve ve askeri yeşil tonları sezonun ön plana çıkan renkleri arasında.Genel olarak erkek tasarımlarında geleneksel ve klasik öğeler bir kesinlik duygusu sunar. 70'ler ve 90'lar stili etrafında inşa edilen ve gentleretro olarak isimlendirilen bu temayla hem geçmişi hem de geleceği onaylayan modern bir duygu yaratılabilir.Patchwork, kapitone ve nakış ön planda. Bu detaylar özellikle ceketlere ve daha ağır gömleklere çok yakışıyor. Ve ortaya el yapımı bir aile yadigarı hissi çıkabilir. Bu trend bozulmuş veya vintage kumaşları bir araya getirerek onlara işlemeli öğeler de ekleyerek ileri dönüşüm ve geri dönüşüm fırsatları da sunar bizlere.Dış giyim için modern, ultra teknik detaylardan kaçının. Bunun yerine daha düşük çevresel etki ile vintage stili taklit etmek için mat pamuk ve geri dönüştürülmüş naylon kullanan 60/40 kumaşlar gibi retro klasikleri dolabınıza dahil edin. Polarlar bu şekilde daha doğal yünlü bir görünüm alır. Özellikle de kadife ve süet yamalarla birleştiğinde ya da süet ve koyun derisi ceketlerle birlikte kullanıldığında ortaya elegan bir görüntü çıkar. Mumlu veya doğal olarak emprenye edilmiş kullanışlı pamuklar, geleneksel deri ve süet, doğal ve sağlam dikişler bu görünüme çok yakışır.Son dönemde erkek moda dünyası, kadın modasıyla yarış halinde diyebiliriz. 2022 yılında erkek modasında; iddialı kesimler, renkler ve desenler göreceğiz. Ben de birlikte çalıştığım ve danışmanlık hizmeti verdiğim isimler üzerinde bu yönde çalışmalar yapıyorum. Ve erkek moda dünyasındaki bu değişimi üzerinde çalıştığımız projeye uygun şekilde yansıtıyorum.Son dönemde en çok trençkotlar, geniş omuzlu kabanlar, daha dökük bol ve duble paça kumaş pantolonlar ön plana çıkıyor. Bordo, yeşil ve beyaz renklerdeki takımları daha çok kullanmaya başladık. Kumaş pantolonlar bu sezon sadece gala ya da davet gibi elegan yerlerde giyilmeyecek mesela. Bol paça yüksek belli pastel tonlardaki pantolonlar, düz günlük sade kesimli tişörtlerle, geniş omuzlu gömleklerle kombinlenecek. Hatta bu kombin soğuk havalarda oversize triko ve süveterlerle bir arada kullanılacak. Erkekler bu parçaları sneaker'larla birlikte giyip şık ve casual gündüz ve gece her yerde kullanacak.Bu sezon biraz daha iddiali görünmek isteyen erkeklere tavsiyem mutlaka ama tabii ki abartıya kaçmadan aksesuvar kullanmaları. Şapka, şal veya desenli atkılarla kombinlerini rahatlıkla daha elegan ve hareketli bir hale getirebilirsiniz.Love On Friday markasının tasarımcıları Lal Ersu ve Serra Köknel'e sorularımızı yönelttik. Modaya bir de onların gözünden bakın.Bu sezon en çok yüksek dozda ışıltı, cesur dekolteler ve yüksek vatkaları sevdik.Stilimi eklektik, değişken ve çok renkli diyerek tarif edebilirim. Zıtlıkları kombinlemeyi seviyorum. Her an bir jean üzerine elbise veya bir jilet elbise içinden balon kollu bir gömlek çıkarabilirim. Vintage parçalara da bayılırım! Sanırım bu noktada Serra ile farklıyız, o en minimal ve elegan görünümleri severken, ben ekstra ve vintage'e aşık olabilirim.Dolabımda en çok jean var.Sneaker'larım dolapta en çok bulunan parçalar.İkimiz de genelde zamansız ve bizi çok heyecanlandıran parçalara yatırım yapıyoruz, sezonluk aksesuvar pek kullanmıyoruz.Pandemi döneminde biz de ilk olarak Loungewear ve Activewear koleksiyonu çıkardık.Intimissimi markası önümüzdeki aylar için retro detaylarla zenginleştirilmiş, tül ve dantel ile romantik bir havaya sahip tasarımlarla kadınların kalplerini çalmaya hazırlanıyor. Korseler plumetis tüller ile veya çiçekli danteller ile süslenirken, bej ve toprak renkleri ön planda... Siyah papatya nakışlı tüller 1960'ların tarzına göz kırparken, inci süslemeler narin ve romantik bir tarz katıyor. Kimono elbiseler, iç giyimler, şortlar kiraz çiçeği motiflerine bürünüyor.Yıllardır tasarımlarıyla klasikleşen Timberland, bu sezon iddialı bir değişimle karşınızda. Markanın botları bu sene çift dolgulu yaka kısmı, kauçuk dış tabanı, kırmızı bağcıkları ve altın detaylarıyla bu kış için yeniden tasarlandı. Gümüş Sertifikalı sürdürülebilir tabakhaneden elde edilen birinci sınıf Better Leather deri kullanılarak tasarlanan Luxe Pack isimli bu özel koleksiyon, nefes alabilen su geçirmez membran ve özel bir kumaştan üretilen astarla tamamlanıyor. Ancak bu bot koleksiyonunun fiyatının da 2 bin 999TL olduğunu söylemekte fayda var.Camper markası bu sezon da yine iddialı ve sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Markanın özellikle Sevgililer Günü için hazırladığı koleksiyon iddialı renkleri ile oldukça dikkat çekici. Ekose detaylar, bağcıklar, kırmızı ve fosforlu renkler özellikle tarzında küçük detaylara dikkat eden erkekler için birebir.Son dönemde saatlerde farklı renkler ve detaylar dikkat çekiyor. Bunun son örneği de Rado markası. Markanın True Secret ismini verdiği son tasarımı hem pırlanta detaylarıyla hem de siyahtan kırmıza degrade renk geçişli tasarımıyla dikkat çekiyor. Kırmızı renk, kadran üzerinde koyu kiraz kırmızısından siyaha dönüşerek, ışıltılı nüanslı tonlarda görünüyor. 12 pırlanta ile süslenmiş olan saat, günün sevgiyle geçen 12 saatini sembolize ediyor.