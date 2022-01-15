Giriş Tarihi: 15.1.2022

İnsanın en büyük referansı itibarıdır İLKER GEZİCİ

Opera sahnesindeki orkestra çukuruyla ilgili yapılan eleştirilere karşı açıklamada da bulunan AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı: AKM’nin şu anda mevcut çukurunda dünya opera repertuvarındaki her eser rahatlıkla icra edilebilir