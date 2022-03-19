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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Anadolu dokumalarındaki Güney Amerika izleri

İDİL DEMİREL İDİL DEMİREL
Anadolu dokumalarındaki Güney Amerika izleri

Tasarımcı Başak Cankeş, Anadolu motif ve dokumalarının benzerleri için Güney Amerika’da 42 gün geçirdi. Bu serüven hem 50 dakikalık bir belgesele, hem de yüzde 50’si bir adet üretilen ve NFT ile koleksiyonerlerin beğenisine sunulan bir giyilebilir sanat koleksiyonuna dönüştü

Türkiye'nin uluslararası çaptaki en önemli organizasyonlarından biri olan Fashion Week Istanbul, geçtiğimiz hafta dört gün boyunca partisinden mağaza açılışına, davetinden defilesine kadar yeniden şehirde moda konuşulmasını sağladı. Tabii ki moda haftasında pandemi etkisi sonuna kadar hissedildi. Hem eski normale özlem, hem de artan vaka sayıları nedeniyle virüs korkusu vardı her etkinlikte. Yine de tüm bunlara rağmen tasarımcılar binbir emekle hazırladıkları koleksiyonları sergiledi.
Bu isimlerden biri yıllar önce hızlı moda akımına karşı çıkan, modanın tüketimi destekleyen kısmından uzaklaşıp giyilebilir sanat akımını benimseyen Başak Cankeş'ti... Cankeş, Bashaques markası altında Güney Amerika ve Anadolu topraklarındaki renk, desen ve dokuma tekniklerini sentezleyerek özel bir koleksiyona imza attı. Biz de Cankeş ile bu iddialı projeyi konuştuk.
- Çok farklı bir projeye imza attınız. Bize biraz bu projenin nasıl geliştiğini anlatır mısınız?
- En büyük motivasyonum annemin 40 yıllık bir Anadolu rehberi olması ve çocukluğum boyunca gezdiğimiz yerlerde gördüğüm halı ve kilim yapan kadınlar... Onları şimdi ziyaret etmek istediğimde sayılarının o kadar azaldığını gördüm ki bu durum beni neyi neden kaybettiğimizi araştırmaya götürdü. Güney Amerika'ya giderek önce Kolombiya sonra Peru'da kaybettiklerimizi aradım ve buldum da.



BENZERLİK ŞAŞIRTICI
- Bir koleksiyon hikayesinden çok, günler süren bir keşif, filmlerdeki gibi bir macera hikayesi aslında. Bize o seyahatten, karşılaştıklarından bahseder misin?
- Rehberim ile birlikte gerçekten de bilinmeyen bir yolculuğa çıktım. Nasıl dokumacılar bulacağım, ne tasarlayacağım, onları nasıl taşıyıp Türkiye'ye getireceğim hiç belli değildi. Anadolu motifleri ile Güney Amerika yerlilerinin motiflerinin benzerliği, götürdüğümüz motif kağıtlarına bakıp bu bizim motifimiz diye bağıran yerliler... Hepsinin görüntüsünü alarak bunu bir amatör belgesel halinde çektik.
- Sizce iki farklı kıtada, iki farklı kültür nasıl bu kadar yakın motiflere, renklere, dokuma kültürüne sahip?
- Birçok teori var. Hangisinin gerçek olduğunu, ben de net bir şekilde söyleyemiyorum. Dünyanın her yerinde başak tarlası aynı başaklarla dolu, güneş aynı güneş, dalga aynı dalga... Motiflerin benzerliğinin doğadan ve insanların yaşam kültürünün ortaklığından gelebilme ihtimali yüksek. Kolektif bilince de çok inanıyorum.



20 KÖY GEZDİK
- Latin Amerika'da ve Anadolu'da en çok sizi ne etkiledi?
- Gerçek zenginliğin ne olduğunu anladım. Parayla ilgisi olmayan bir huzur duygusu. 42 günlüğüne de olsa bambaşka bir hayat yaşadık ve 20 köy gezdik.
- Henüz pandemi yokken, hızlı moda efsanesi herkesi sürüklerken bambaşka bir anlam kattınız modaya... O zaman nasıl yönünüzü değiştirme kararı almıştınız?
- Güzel sanatlarda okurken üniversite bitirme projemde bir deftere 'giyilebilir sanat' diye not almışım. Bashaques markasını mezun olduktan beş yıl sonra kurmama rağmen bu kelimeden hiç uzaklaşmadım ve hâlâ izindeyim. Her şeyden yalnızca bir adet olması, çok özel parçaların sertifikayla satılması fikri 2015'ten beri uyguladığım bir şey. Tekstil ürünü üretip yüzlerce yapmayı hiç heyecanlı ve yararlı bulmuyorum. Benim tasarımlarım 100 adet üretilemiyor zaten hepsinin kumaşı tek ve az metraj...



HER KIYAFET TABLO GİBİ OLMALI
- Sürdürülebilirlik kelimesinin sizdeki karşılığı nedir?
- Sürdürülebilir kelimesinin anlamının içi boş geliyor. Ben her kıyafeti tabloya bakar gibi bakıldığında anlamlı buluyorum. Tabii ki Alaçatı'daki mağazamda dokuz yıldır giyilebilir ürünler de yapıyorum ama her gün yeni bir model üretmek, sabah kalkıp terzim Özkan Bey'e bugün aklıma böyle bir model geldi diyebilme lüksü, günlerce üretim atölyelerinde tasarımım düzgün çıktı mı stresinden çok daha güzel geliyor.
- Şu an moda dünyasının evrilmesini nasıl yorumluyorsunuz?
- Evrilmek zorunda çünkü dünyayı en çok kirleten sektörlerden biri. Bireysel tarzın yerleşmesi, üniformaya dönüşmüş olan kıyafet üretiminin artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum.
- Biraz da koleksiyondan ve koleksiyonun hazırlanış sürecini anlatan belgeselden bahsedebilir misiniz?
- Koleksiyon hem yaz hem kış koleksiyonu olarak tasarlandı. Yüzde 50'si tek adet üretildi ve NFT ile koleksiyonerlerin beğenisine sunuluyor olacak. Aynı Mı koleksiyonunun nasıl çıktığını ve aslında Bashaques markası adı altında hangi kodlarla tasarım yaptığımı anlatan bir belgesel çektik bir de. Giyilebilir Sanatın İzinde adını verdiğim bu maceranın tamamen rehberim ve benim tarafımdan amatör olarak çektiğimiz çok ham bir üretim. Alper Kuruçaylı projenin herşeyi ile ilgilenerek 50 dakikalık bir belgesel haline getirdi.



HİBRİT MODEL DEVAM ETSİN
Moda haftasına katılan altı tasarımcıya hem sergiledikleri koleksiyonu hem de Fashion Week Istanbul'da denenen hibrit modeli sorduk. Tasarımcılar dijital platformlar üzerinden moda çemberi dışında daha çok alıcı ve moda meraklısına ulaşmaktan oldukça memnun

ŞANSIM ADALI
KOLEKSİYONU BABAMA İTHAF ETTİM
"Koleksiyonumu babama ithaf ettim. Marka ismimde yer alan Sudi kelimesinin kökenini de böylece açıklamış oluyorum. 19. yüzyılın sonunda Suriye'den Adana'ya göç eden aileme verilen Sudi soyadıyla başlayor hikaye. Atalarımın Dalyan'da bir balık çiftliği kurmasıyla devam ediyor. Adana'nın muhteşem lagünlerine yerleşerek, nesilden nesle üretimlerine devam ettikleri balık çiftliğinde büyüdüm. Çocukluk hayallerim, denizle birlikte gelen sualtı düşlerim ve büyüdüğüm doğanın tarihi miras olarak korunan yapısını aktardım koleksiyonda."

NİHAN PEKER
10. YILA ÖZEL
"İstisnasız her sezon moda haftasına katılmaya önem gösteriyorum çünkü Türk modasına inanıyorum. Markamın 10. yılı. Modern bir peri masalı gibi büyülü bir atmosferde gerçekleştireceğim bu koleksiyonda yolu son 10 senedir benimle kesişen ve hayatıma değer katan dostlarımla hem koleksiyonu hem de dostluğumuzu kutlamak için bir araya geliyoruz. Markamı oluşturmama katkı sağlayan, ilk günden bu yana destek olan moda sektöründen çok kıymetli dostlarımın ve kıyafetlerimi taşımasından her zaman çok keyif aldığım kadınların katılımıyla koleksiyonumu sunmaya hazırlanıyorum."



GÖKHAN YAVAŞ
ÖTEKİNİN HAYATI
"Film gösterimi yapılan koleksiyonum Son Çağrı; tarih boyunca, hangi zaman diliminde olursa olsun, acısı, karanlığı güzellenen, illa bir nedene bağlanmış, hep çok yakın ama bir o kadar uzak masallara konu olan 'öteki'lerin hayatlarından ilham alıyor. 20'lerin mübadelecilerinden, 40'ların İstanbul gayrimüslimlerinden, 70'ler sokaklarının gençlerinden... Geçtiğimiz iki yıl boyunca, pandeminin üzerimize saldığı rehavet ile, insanlara dokunmayı, bir arada olup sohbet ederek kaynaşmayı çok özlemiştik. Sonunda bu sezon bir nebze de olsa bunu başarabiliyoruz, umarım en kısa zamanda tekrar hep beraber olabileceğimiz büyük organizasyonlarda buluşuruz."

GÖKAY GÜNDOĞDU
DAHA BÜYÜK BİR KİTLEYE ULAŞIYORUZ
"Moda haftasının hibrit olmasından çok mutluyum. Çünkü dijitalle birlikte ulaşamadığımız birçok kitleye ulaşmaya başladık. İHKİB'in yapmış olduğu iş birlikleri pandemi süresince gerçekten çok iyi geri dönüşler sağladı bize. Şimdiden sonra da moda haftasını djital yapmaya devam ediyor olmamız bence çok önemli ve değerli. Fiziksel olarak tüketiciyle ve basınla buluşmanın etkileşimi tabii ki apayrı. Ama buraya gelemeyen ya da -hâlâ tam anlamıyla bir açılma olmadığından- seyahat edemeyenler gibi ulaşamadığımız kitlelere ve satınalmacılara da dijital yolla ulaşıyor olmak ve bunu dijitalle çok daha büyük bir kitleye duyurabiliyor olmak bence çok değerli. Bu nedenle hibrit gerçekten desteklediğim bir çalışma metodu oldu bu dönemde."

EMRE ERDEMOĞLU
İNTERAKTİF MODA TARAFTARIYIM
"Koleksiyonum tarihteki askeri kostümlerden, militer formlardan ve dokulardan ilham alıyor. 1900- 1920 yılları arasındaki birçok ismin ilham olduğu koleksiyon, tarihte kullanılan önemli detayları içinde barındırıyor. Sandıktan çıkarılan albümlerdeki asker fotoğrafları koleksiyona ruhunu verirken, bugün yolu askeriyeden geçen tüm askerlerimize ithaf ediliyor. İnteraktif moda her zaman benim için daha etkili oldu. Evet, Covid-19 sürecinde gerekliydi belki ama ben müşterilerin, editörlerin ve modayla ilgili olan herkesin daha yakından koleksiyonlarımı görüp dokunmasının daha etkili olduğunu düşüyorum."



SEZGİ TÜZEL
KADIN VE ERKEK UYUMU
"The Other ile ilk kez kadın tasarımlarını koleksiyonuma dahil ettim. Koleksiyon; kadın ve erkek arasındaki farklılıkların yarattığı uyumdan, birbirini tamamlayan farklılıklardan ilham alıyor. Tasarımlarda montedemonte yönteminin kullanılması, ürünlerin fonksiyonelliğini arttırırken daha fazla kullanım amacına hizmet ediyor ve temeldeki tamamlayıcılık ilkesini ön plana çıkararak koleksiyonda bir bütünlük sağlıyor."

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Anadolu dokumalarındaki Güney Amerika izleri
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