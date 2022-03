Nadal’ın adasına çağrılan Türk

Bundan altı yıl öncesinegidiyoruz. Ünlü tenisçi Rafael Nadal , memleketi Mallorca adasında dünyaya geldiği Manacor'da bir tenis okulu açıyor. "Bu okulu kurmak için geç bile kaldım" dediğinde yaşı henüz 30... Doğduğu topraklara minnet borcunu ödemek isteyen Nadal hayatındaki belki en önemli günlerden birinde yanında kimi istiyor dersiniz? Tabii ki katıldığı tüm turnuvalarda finallerde başına dert açan Roger Federer 'i... Ezeli rakip, ezeli dostların açtığı Rafa Nadal Tenis Akademisi kısa sürede dikkat çekiyor. Başında, Nadal'ın da uzun süre antrenörlüğünü yapan, amcası ünlü tenisçi Toni Nadal var. Geçtiğimiz günlerde tesisi ziyaret eden Nadal'ın halihazırdaki antrenörü Carlos Moya da gördüklerinden etkilenerek, "Keşke ben de küçükken Rafa Nadal Akademisi 'ndeki çocukların olanaklarına sahip olsaydım" diyor. Peki biz tüm bunları neden anlattık? Çünkü dünya çapındaki bu tenis akademisi, antrenörlerinin arasında bir Türk'ün, yani Anıl Yüksel'in de olmasını istedi. Henüz 30 yaşındaki eski milli tenisçi Anıl Yüksel kariyerine antrenör olarak devam etmek istiyordu ve bingo: " Nadal Akademi 'de tanıdığım bir antrenör vardı. Hiç beklemediğim bir anda aradı. Birkaç kez zoom uygulaması üzerinden toplantı yaptık. Açıkçası teklif, Rafael Nadal gibi bir tenis efsanesinin başında olduğu organizasyondan olunca düşünmeden kabul ettim diyebilirim. Sporculuk sonrası kariyerim için antrenörlük hep planladığım bir şeydi. Ama Rafa Nadal Tenis Akademisi'nde olmak, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi."Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Anıl Yüksel, "Burada yedi sekiz grup var. Benim grubum 16-18 yaş arası olan kızlar. O grupta iki kadın ve ben, üç antrenörüz. Ne yapıyorsunuz derseniz, öncelikle antrenman programlarını hazırlıyoruz. Ayrıca turnuva takvimlerini düzenlemek önemli görevlerimiz arasında. Ki ben de bu sporu yaptığım için turnuvaların akışı mühimdir. Toprak korta ne zaman çıkacaksınız, çim ne zaman gelmeli, sakatlıklarınız, kondisyon yüklemeleri... Bunlar bir sporcu için çok önemlidir" diyerek Mallorca günlerini anlatıyor. Kort dışında neler oluyor? "Her grubun ayrı bir fizyoterapisti, masörü ve psikoloğu var. Bunların her grubun ayrı ayrı olmasının altını çiziyorum, yani bulunsun diye değil. Her sporcuyu tanısın, ona zaman ayırsın, sorunlarını çözsün isteniyor. Her çarşamba takım olarak toplanıyoruz. Eksiklerimiz neler, daha doğru olarak neler yapabiliriz? Bunları tartışarak masaya yatırıyoruz. Sistem gerçekten inanılmaz işliyor."Peki Nadal dükkana uğruyor mu, orada mı çalışıyor? Burası öyle ünlü sporcuların adının verildiği, açılıştan sonra bir daha uğramadığı okullardan değil. Anıl Yüksel'i dinliyoruz: "Her hafta bir kez çocukları motive etmek için antrenmanları merkez kortta yapıyor. Düşünsenize onun adının verildiği bir akademidesiniz ve az ötede Nadal idman yapıyor. Bu, burada eğitim gören çocuklara inanılmaz motivasyon sağlıyor." Acaba Anıl Yüksel, Nadal'la bir araya geldi mi? "Geçen gün kısa süre de olsa sohbet ettik. Ona sohbetimizde uzun süre oynayamasa da maç kazanabilmesinin sırrını, nasıl bu kadar aynı seviyede fit kalabildiğini, formunu nasıl koruyabildiğini sordum. Sorumu duyunca o da güldü.Ben aşağı yukarı dört aydır buradayım. Nadal sabah 08.30'da antrenmana başlıyor. Her gün en az üç saat sadece tenis kortunda çalıştığını söylemeliyim. Onu maçlarında izlerken etkileniyorsunuz ama burada nasıl çalıştığını görmek çok başka duygu. Gerçekten çok büyük bir idol Nadal." Peki antrenörlük kolay mı? "Bizim kortumuza her gün Toni Nadal giriyor. Onun da ayrı bir baskısı var. Burada antrenörlük yapsak da perşembe antrenörlük konusunda biz de eğitim alıyoruz. Toni Nadal da her hafta bizimle bir iki saat ders yapıyor. Açıkçası onun gibi bir ismin her dersi benim için büyük bir deneyim oluyor."TESISTE 27 TENIS KORTU, FARKLI SPOR ALANLARI, ÖZEL OKUL, DENEYIM MÜZESİ VAR. KOYU REAL MADRID TARAFTARI OLAN NADAL'IN TESİSİNDE ELBETTE BIR DE FUTBOL SAHASI OLDUĞUNU EKLEYELIM.