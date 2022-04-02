7/24 şehirde yaşam

Küçükçiftlik Park yüzde 100 Akustik konserleri kapsamında sahne Levent Yüksel'in... Türkçe popun önemli seslerinden Levent Yüksel, müzikseverlerin dinlemeyi de söylemeyi de çok sevdiği şarkılarını 9 Nisan Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park'ta seslendirecek.EKAV Eğitim Araştırma ve Klütür Vakfı, resim ve şiiri motiflerindeki yanılsama ile bir araya getiren Zeynep Öztürk'ün Bakarken II isimli kişisel sergisine 9 Nisan - 7 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ekavart Gallery'de ev sahipliği yapıyor. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Öztürk'ün üçüncü kişisel sergisi olan Bakarken II, Anadolu'da yetiştirilen 14 farklı çiçeğin hikayesini ele alıyor. Sanatçı Zeynep Öztürk, 3. kişisel sergisinde ikinci şiir kitabını da tanıtacak. Kitapta yer alan 20 şiir, sevginin, aşkın, tutkunun, varoluşun, anlamın, sezginin, insanlığın, arkadaşlığın, bütün kavram ve değerlerin, bütün hissediş ve sezişlerin nasıl özgün bir dil katmanıyla dile geldiğinin örneklerini içinde barındırıyor. Bakarken II adlı sergi, resim yapmaya devam ederken kelimelerin sihirli gücünü kullanarak şiir çalışmalarını da sürdüren sanatçıyı okuyucuları ve izleyicileriyle buluşturuyor. Ekavart Gallery'de sergilenecek 14 eserin satışı ile elde edilecek gelirin tamamı Elim Sende Platformu üzerinden SMA'lı çocukların tedavisi ile EKAV Vakfı'nın sanat dalında eğitim gören bursiyerlerine aktarılacak.Venezuela'da sosyal sorumluluk amacıyla kurulan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası 8 Nisan'da konservatuvarlar ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü öğrencilerine özel ücretsiz bir konser verecek. Uzun bir aradan sonra İstanbul'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanan dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan'daki konserlerinin ardından sürpriz bir konser vermeye hazırlanıyor. Konservatuvar ve güzel sanatlar lisesi öğrencilerine özel olarak düzenlenecek ücretsiz konser 8 Nisan Cuma saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek.