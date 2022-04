Dünyayı korumaya mutfağından başla

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki her yıl üretilen gıdanın üçte biri, yani 1,3 milyar ton gıda çöpe atılmakta. Türkiye'de yılda 19.1 milyon ton gıda çöpe gidiyor, özellikle üretilen meyve ve sebzenin yaklaşık yüzde 50'si kayıp ve israf oluyor. Gıda kaybı ve israfının küresel ekonomiye maliyeti her yıl 946 milyar dolar. Ekonomik maliyetlerin yanı sıra; gıda üretiminde kullanılan enerji, su, toprak, gübre ve emek kaybolurken tarım arazileri, biyoçeşitlilik ve ormanlar da yok ediliyor. Ben de bu anlamda yapılan çalışmaları yakından takip eden biri olarak geçtiğimiz hafta Metro Türkiye bünyesindeki Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'da gerçekleşen 'Gıda Atıkları Atölye Çalışması'na katıldım ve gıda israfıyla mücadele konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Kaybı ve İsrafı uzmanlarından önemli bilgiler aldım. Atölye çalışması kapsamında Metro Türkiye Eğitmen Şefi Murat İlke Özipek önderliğinde mutfağa girdik ve gıda atığını azaltıp ileri dönüşüm yaparak yeniden işlevsellendirme yaklaşımıyla menü hazırladık. Uzmanlarından aldığım bilgilere göre bireysel olarak yapabileceklerimiz:1- Bir hafta boyunca gıda israfı günlüğü tutabilirsiniz. Bu günlükle gıda israfı yaptığınız alanları, hangi gıdaların ne zaman nerede israf edildiğini tespit edin.2- Akıllı alışveriş yapın. Et, tavuk, meyve, sebze gibi çabuk bozulan ürünleri toptan satın almak yerine daha az ve sık almayı deneyin. Alışverişe liste yaparak, eksiklerinizi belirleyerek çıkın.3- Yöresel gıda üreticilerini destekleyin; böylece araçların taşıma mesafelerini kısaltmaya ve depolama sürelerini azaltabilirsiniz,4- Gıda atıklarının bölgenizde nasıl bertaaf edildiğini öğrenin. Geri dönüşüm ve geri kazanım yolları hakkında bilgi edinin.5- İsraf edilecek yemeği paylaşın. Fazla gıdaların paylaşılması için komşular ve yerel iş yerleri arasında telefon uygulamaları vasıtasıyla bağlantı kurulabilir. Tüketilmesi uygun gıdalar; yerel gıda bankalarına, aşevlerine ve sığınma evlerine bağışlanabilir.