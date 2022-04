Moda dünyası Metaverse’e adapte oldu

Moda dünyası Covid-19 nedeniyle iki yılı bulan durgunluk sürecinin ardından geçtiğimiz sonbahardan itibaren iddialı ve hızlı bir döngünün içine girdi... Moda etkinliklerinin ardı arkası kesilmiyor. Ancak bunlardan biri dünyada ilk olma özelliği taşıdığı için, bambaşka bir ilgiyle karşılandı. 24-27 mart tarihleri arasında dünya ilk Metaverse Moda Haftası'na şahitlik etti. Bu iddialı etkinlik 2017 yılında sanal arazi parselleri 20 dolardan satışa çıkan ancak 2021 yılı itibariyle dijital arsa parselleri 100 bin doları bulan Decentraland'de gerçekleştirildi.Şu an yaklaşık 500 bin aktif kullanıcısı bulunan bu 3D sanal gerçeklik platformu bu yıl dünyaca ünlü Sotheby's müzayede evinin djital sanat eserlerini tanıttığı bir merkeze ve geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen Metaverse Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Uzun lafın kısası ilk Metaverse moda haftası tüm sanal gerçeklik platfomları arasında en popüler olanında yapıldı.Moda haftasında aralarında Dolce&Gabbana ve Etro'nun da bulunduğu 60 marka ve modaevi koleksiyonlarını sergiledi. 500'den fazla dijital kıyafetin tanıtımı yapıldı. Tabii moda haftası davetsiz olmaz. Metaverse Moda Haftası'nda da dört büyük parti ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikleri düzenleyen markalardan biri Hogan'dı. Markanın etkinliğinde çalan kişiyse dünyaca ünlü DJ Bob Sinclair oldu.Moda haftası sırasında dünyaca ünlü lüks mağazası Selfridges, Tommy Hilfiger ve Estee Lauder mağaza ve butik açılışları gerçekleştirdi. Ayrıca ziyaretçiler, hem moda haftasında gösterilen kolekiyonları hem de mağazalarda bulunan ürünleri avatarları için bu platformun para birimi olan Mana ile ödeyerek satın alabildi.Size şöyle söyleyeyim kozmetik markası Estee Lauder bile moda haftası için özel bir ürün satışa çıkardı. "Sanal alemde de yok artık cilt bakımı yapacak değiliz" diye geçirmeyin içinizden. Avatarlarınızın da en az sizin kadar bakımlı ve güzel görünmeye ihtiyacı var. Ve bu cilt bakımı ürününü kullandığınız zaman avatarınızın renkleri ekstra parlak ve ışıltılı görünüyor.Bu sanal dünyada moda haftası için geçici satış noktaları kuranlar olduğu gibi moda haftasıyla büyük bir mağaza açılışı yapanlar da yok değidi... Philip Plein markası sanal platformdan 1.4 milyon dolarlık arazi satın alıp üzerinde de bir Plein Plaza kurarak markası en çok konuşulan modaevleri arasına girdi. Marka avatarlar için yedi parçalık bir koleksiyonu satışa çıkarırken, bir de NFT sanat eserlerinin sergilendiği bir müze de kurdu. Plein iş dünyasında yaptığı en iyi yatırımlardan birine imza attığını söylediği bu projeyle ilgili olarak, "Neredeyse her gün 100 bin dolara denk gelen kripto para ödemesi alıyoruz" diye konuşuyor.Ayakkabı dünyasının popüler isimlerinden Nicholas Kirkwood Metaverse için hazırladığı ayakkabı koleksiyonuyla dikkat çekti. Moda haftası sırasında özel bir koleksiyonu piyasaya çıkaran bir başka ayakkabı tasarımcısıysa Giuseppe Zanotti'ydi. Neuno isimli butikte satılmak üzere özel bir koleksiyon hazırlayan Zanotti, avatarlar için ürettiği bin spor ayakkabıyla bu dünyaya adım atmış oldu.Moda haftasıyla hareketlenen Decentraland ve habelerin her medya platformunda yayınlanması dijital kıyafelere olan ilginin artmasını sağladı. Morgan Stanley tarafından düzenlenen bir rapora göre dijital giyim piyasası 2030 yılında 55 milar dolarlık dev bir pazar olacak. Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga gibi markaların arka arkaya bilgisayar oyun dünyası için kıyafetler ürettiğine dikkat çeken Forbes dergisi, "Oyunlara yakın olanlar için Metaverse onun bir uzantısından farksız. Zaten oyunlar sırasında kendilerine kıyafet almaya hatta son dönemde bu kıyafetleri lüks markalarda edinmeye alışmış bir gençlik var. Ve onlar için gerçek hayatla oyun dünyasını bir araya getiren Metaverse zaten uzun zamandır beklenen bir gelişme" diye yazdı.Moda dünyasının Metaverse keşfi devam ederken bir Türk markası da bu alanda iddialı bir adım attı. Damat Tween, ilkbahar-yaz koleksiyonuyla gerçek hayatla Metaverse evrenini buluşturuyor. Kış sezonunda koleksiyonunun kampanya filmini bir oyun dünyasına taşıyan marka, bu sefer tüm koleksiyonu dijital modellerle Metaverse evrenine taşıyor. İlk kez bir marka hem çalıştığı global modelleri hem de tüm kıyafetleri gerçek ortamdan sanal evrenine taşımış oluyor. Bu amaçla yapılan çalışma yaklaşık altı ay sürdü. Filmin çekileceği dijital dünyanın oluşturulması, gerçekte de üretilen tüm kıyafetlerin dijital olarak modellenmesi, avatar mankenlerin yaratıması için geniş bir ekip çalıştı. Kampanya filmini Koray Birand çekerken, dijital çalışmayı da Unreal Epic Games hazırladı.Yaz geliyor ve markalar arka arkaya iddialı ilkbahar-yaz koleksiyonlarıya dikkat çekiyor. Geçen hafta itibariyle de şehirde arka arkaya düzenlenen etkinliklerle markalar yeni sezon koleksiyonlarını görücüye çıkardı. Bu markalardan biri adl'ydi. Marka moda dünyasında oldukça ses getiren iş birliklerine imza atmasıyla tanınıyor. Pandemi sonrası Raisa&Vanessa ile özel bir kapsül koleksiyon düzenleyen marka, geçen hafta bu iş birliğinin yeni meyvesini tanıttı ve büyük ilgi gördü.Ipekyol'un Yasemin Özilhan'ın marka yüzü olduğu monogram koleksiyonunu tanıtmasının ardından aynı grup bünyesinde bulunan Machka da iddialı bir koleksiyonla modaseverlerin yüzünü güldürdü. Marıkanın kreatif direktörü Ece Ege Melisa Tapan için özel olarak tasarlanan couture koleksiyonunu görücüye çıkardı ve çok beğenildi. Ve son olarak Koton Türkiye'de stil dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri olan Ece Sükan da ilham alan özel bir koleksiyon hazırladı. Çok iddialı olan koleksiyon moda meraklılarının kalbini hemen çaldı.Valentina Paloma... Henüz 14 yaşında ve moda dünyasının en güçlü veliahtı. Annesi ailesi Meksika'nın varlıklı ailelerinden biri olan kendisi ise Hollywood'un en seksi kadınlarından biri olarak kabul edilen Salma Hayek. Babasıysa François-Henri Pinault...Yani bünyesinde Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta ve Alexander McQueen'in de bulunduğu lüks dünyasının en güçlü holdinglerinden birinin sahibi. Bu sene Balenciaga'nın defilesini ön sırada izleyerek dikkatleri üzerine çeken Valentina Paloma, ailesiyle moda haftalarına ve etkinliklerine katılarak belli bir süre sonra sahibi olacağı lüks imparatorluğuna yavaş yavaş ısınıyor.Eğer bu ilkbahar-yaz sezonunda katılmanız gereken düğünler, nişanlar, davetler varsa ve eliniz iddialı tuvaletlere gidiyorsa hemen onları bir yana bırakın... Oscar ödül töreninde Bulgari'nin de yüzü olan Zendaya'nın giydiği Valentino Haute Couture beyaz gömlekli takım aklınıza gelsin ve bu tarz bir parçayı hemen dolabınıza ekleyin. Ya da en azından Kristen Stevart'ın giydiği gibi siyah takım ve gömleğe benzer bir takımı ekleyin dolabınıza. Ya da Uma Thurman'ı giydiği beyaz gömlek ve pantolon takımdan bu yaz için bir tane edinin. Uzun lafın kısası dolabınıza önümüzdeki sezon için muhakkak beyaz bir gömlek ekleyin.