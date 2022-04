Türkiye biçilmiş kaftan

Geçen yıl ağustos ayında tüm Türkiye'yi üzen yangınlarla sarsılan Marmaris'teyiz... Muğla'nın dünyaca ünlü ilçesinde, yerli ve yabancı 200 bisikletçi, 29 Mayıs'ta yapılacak Santini Queens of The Aegean Boostrace yarışının tanıtımı için provadalar. En genci 28, en tecrübelisi 75 yaşındaki katılımcılar, Sakar ve Kıran tepelerine zorlu bir tırmanış yapıyor. Finiş çizgisinde onları beklerken iki önemli isim var yanımda. Biri yarışı düzenleyen Boost Sport'un kurucusu Kerim Sükan, diğeri Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) pazarlama direktörü Ceylan Şensoy... Onlarla yarışı ve Marmaris'in güzelliklerini konuştuk.Reklamcı olarak bir Türk markasının dünyada duyulmasını istediğini söyleyen Kerim Sükan, "Dünyada inanılmaz bir kitle var bisiklete binen. Ama Türkiye'yi bilmiyorlar. Anlattıkları yerlerin çok daha güzeli Anadolu'da var. Katılımcılarımızdan giderken en çok duyduğumuz şu oluyor: 'İnanılmaz doğal güzellikler gördüm. Bisiklet rotaları için harika bir ülkesiniz. Bunu arkadaşlarıma anlatacağım.' Şimdi biz, onların tatil için Türkiye'yi tercih ederken, antrenmanlarını yapacakları bisiklet rotalarını keşfetmelerini istiyoruz."Finişte sporcuları beklerken yanımdaki diğer isim Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy... Yıllarını turizmin içinde geçiren Şensoy'un sözleriyle anlıyorum ki, Türk turizminin büyümesi için bisiklet sporunda atılan her adıma devletin katkısı daha büyük olacak: "Türkiye'nin marka değerini arttıran her spora destek veriyoruz. Ama bisiklet öncelikli branşlarımızdan. Destinasyon, coğrafi ve iklim koşullar açısından Türkiye, bisiklet sporuna çok uygun. Alman Bisiklet Federasyonu'yla işbirliği yaptık, ülkemizde kamp yapıyorlar. Otellere "Bisiklet Dostu" sertifikası veriyoruz. Ayrılanlar, daha kalabalık olarak geri dönüyor. Hedefimiz Türkiye'nin bisiklet denince akla gelen ilk ülke olması..."Burada gördüklerim için hep şükrettimBitirenlerin koştuğu su dolabının yanında birine yaklaşıyorum. Finans müdürü olduğunu öğrendiğim Merve Güney (36) anlatıyor, sanki az önce 900 metre çıkmak için saatlerce pedal basmamış gibi: "Ben şükretmenin önemli olduğuna inanırım. Bisikletle tırmanırken de Marmaris'in muhteşem güzellikleri karşısında bir kez daha şükrettim. Gerçekten olağanüstü güzellikleri sahip bir ülkemiz var. Yurt dışına gittiğimizde de önemli yarışlara katılıyoruz. Oraların güzelliklerini görürken, onlar niye Türkiye'nin cennet köşelerine gelip görmesin."Bir sporcudan diğerine koşarken finiş çizgisinde özel bir karşılama yapılıyor. Tur görevlisi kulağıma eğiliyor: "Tırmanışa katılan en tecrübeli isim." Hemen Yüksel Kılıç Bey'le tanışıyorum. Kendisi 1949 doğumlu. Soluklanınca anlatmaya başlıyor: "Uzun yıllar özel bir şirkette genel müdürlük yaptım. Artık emekliyim ve vaktimin büyük bölümünü sporla geçiriyorum. 50 seneden fazla aktif olarak lisanslı olarak koşu sporu yaptım. Daha sonra kalbimde bazı sorunlar çıktı. Ardından başladığım triatlon sporuyla sağlık sorunlarımın üstesinden geldim. Yurt dışında bisiklet turizmden muazzam paralar kazanılıyor. Şimdi Türkiye'de bu ve benzeri organizasyonlar yapıldığını görüyoruz. Ülkemizde de bu tarz etkinliklerin artarak Türk turizmine katkıda bulunulmasını umuyorum."Finişte yakaladığımız isimlerden biri de eski yol yarışı bisikletçisi İtalyan bisikletçi Alberto Elli... Yorgun ama mutlu görünen İtalyanın, Marmaris'le ilgili görüşleri önemli: "Muhteşem bir yarıştı... Bu, yaptığım en sıcak tırmanışlardan biri oldu. Büyük takımlar buraya gelip kamp yapıyorlar, bu çok önemli. Manzara muhteşem, Marmaris'te olamaya bayıldım, çok mutluyum. Kesinlikle tekrar geleceğim."Zirve tırmanışını tamamlamış usta bir isme yaklaşıyorum. Tansu Şen, 68 yaşında bir diş hekimi. Bu yaşta buraya tırmandığına göre bu sporu hep yapıyor olsa gerek. Yanılıyorum: "Altı senedir bisiklete biniyorum. Doğal güzellikler, birbirinden farklı ağaç türleri... Hani sosyal medyada "Şurası olsa kesin beğenirdiniz" diye laf var ya, işte burası, tam da öyle bir yer. Ülkemizin doğal güzellikleri çok fazla ama ne yazık ki farkında değiliz."