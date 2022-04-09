Türkiye’den dolarla para kazanın

Daha sık duymaya başladığımız uzaktan çalışma modeli, globalleşen dünyada birçok uluslararası, yerel şirketin önceliği oldu. Özellikle yazılım, yapay zeka, teknoloji, mühendislik gibi alanlarda önemli bir iş gücüne sahip kesim artık ofislerini kapatarak evden, kafeden dünyanın bir ucundaki iş yerine bağlanabiliyor. Dünyadaki IT sektörü hızla geliştiği için bu alanda önemli bir iş açığı da mevcut. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, en çok aranan meslek grupları; elektrik elektronik, teknoloji, yazılım, robotik mühendislikleri ile yapay zeka, data analizi, siber güvenlik ve grafik tasarım... Bu sektörlerdeki büyük potansiyeli gören ödüllü girişimci Zeynep Turudi, online insan kaynakları platformu Employing5 şirketini kurarak, oluşturduğu platform sayesinde İngiltere, Amerika, Kanada, İskoçya ve İrlanda olmak üzere birçok ülkede iş imkanı sağlıyor. Tek yapmanız gereken ise bir profil oluşturarak; iş tecrübenizi, yeteneklerinizi, eğitiminizi, varsa sertifikalarınızı yazıya dökmek. İngiltere'de yaşayan girişimci iş insanı Zeynep Turudi, Türkiye'deki gençlere uzaktan yurt dışında iş imkanı sağlamak için kurduğu bu platform hakkında şunları anlatıyor:"İngiltere'de 40 bine yakın insan kaynakları firması var. Ancak iş verenler aldıkları elemanlardan memnun olmuyor. Türk gençleri ise hem dinamik, hem çalışkan hem de hırslı. Bir Türk kadını, girişimcisi olarak iş modelim ülkemin gençlerine katkı sağlamak ve istihdam yaratmak isteğinden ortaya çıktı. İş arayanları, iş verenlerle buluşturup, şirketlerin doğru elemanı bulması üzerine odaklanan internet platformu sayesinde evinizden dünyanın bir ucuna bağlanarak aylık 60, 70 bin TL kazanabilirsiniz. Tecrübenize göre rakam artabilir. İş başvurusundaki tek kriteri iyi derecede İngilizce... Bunun dışında ister yeni mezun isterse 15 yıllık iş tecrübesi olsun." Biz de yeni teknolojilerle gelişen dijital dünya sayesinde iş bulmak ya da mevcut işinizin yanında ek gelir kazanmak için bu platform ile iş bulanların tavsiyelerini derledik."Gömülü yazılımlar üzerine uzmanımlığım var. Bu platform sayesinde İngiltere'de British Petrol'de elektrikli araçların şarjlarını yapan birimde çalışıyorum. İlk olarak uzaktan çalışma modeliyle başladık. Ardından firma çalışmalarımı çok beğenince beni İngiltere'ye çalışmaya davet etti. İş arayanlara tavsiyem; kendinizin hangi seviyede olduğunu belirleyin ve buna göre ilanlara başvurun. Tecrübeli olduğunuz konularda güçlü davranın. Benim iş başvuruma çok kısa bir süre içinde dönüş yaptılar.""Uygulama geliştirme web siteleri üzerine uzmanlık yaptım ve şu anda da bir yazılım firmasında yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Ben de iş başvurumu yaparken CV'mi İngiltere şartlarına göre güncelledim ve çok kısa bir sürede iş buldum. Türkiye standartlarına göre aylık kazancım 50-60 bin TL arasında. Tavsiyem mutlaka yeteneklerinizi, aldığınız sertifikaları CV'nizde belirtin ve uygun pozisyonlara kendinize güvenerek başvurun.""Türkiye'de çok iyi web portallarında görev yaptım. Şu anda uzaktan çalışma sistemiyle bir firmada elektronik mühendisi olarak işe başladım. Evimden çalışarak uluslararası deneyim kazanma fırsatı yakaladım ve aylık 40-50 bin civarında bir para kazanıyorum. İş arayanlara tavsiyem, yönünüzü global dünyanın zenginliklerine kapatmayın ve teknolojinin getirdiği kolaylıkların iş hayatına entegre etmeye bakın."