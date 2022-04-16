Çocuklar AKM’de buluşacak

AKM bu yıl ilk kez gerçekleşecek bir festivalle 23 Nisan'a hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'la AKM Çocuk Festivali'nin kapsamını konuştuk:23 Nisan haftasını, yeni AKM'de sadece yetişkinlerin değil çocukların da sanatla buluştuğu bir festivalle kutlamak istedik. Festivalle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kültür ve sanat ekseninde kutlanacak. Geleneksel hale gelecek olan bir çocuk festivalinin ilkini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.- Festivalde, çocukların öğrenirken eğleneceği birbirinden farklı atölyeler kurgulandı. Sergiler, tiyatrolar, müzikaller ve filmler hafta boyunca AKM'de çocuklarla buluşacak. Festivalde İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürlüğünün Türkiye genelindeki çocuklara yaptığı çağrıyla gerçekleştirdiği 9. Ulusal Resim Yarışması'na katılan resimlerin görülebileceği sergi açılacak. Sanatçı Fatih Erkoç, 22 Nisan'da festival özelinde çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvar ile sahne alacak. 23 Nisan günü ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Özel Konseri'yle çocuklara unutulmaz bir kutlama yaşatacak. Çocukları sanatla buluştururken önceliğimiz geleneksel Türk sanatlarını ve Türkiye için önemli sanatçıları atölyeler aracılığıyla çocuklarımıza tanıtmak oldu. Ayrıca teknolojiyi sanatla birleştiren dijital atölyeler de festivalde yer alıyor. Her günü dolu dolu planladık. Etkinliklerimiz 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Çocuklarımızın severek katılacağı bir etkinlik bulacağına eminim. Bu açıdan da benzersiz bir festival olacak.- Kültür bir milletin taşıyıcı değeridir. Sanat da kültürü yaşatan, insanların gelişimine destek veren en güzel deneyimlerden biri. Çocuklarımızın kendi kültürlerinden beslenerek sanat üretimine katkıda bulunmaları, küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe olmaları merhamet, iyilik, dürüstlük gibi insani hasletlerin yanı sıra estetik, güzellik gibi algılarının da gelişmesine neden olacaktır. Vatanını, toprağını, sanatı, doğayı, hayvanları seven nesiller bu iklimde büyüyen çocuklarla oluşacaktır. Sanatla muhatap olmak başlı başına bir değerler eğitimidir. Bu sebeple sanatçılar topluma bir anlamda önderlik eder. Şüphesiz herkes sanatçı olmayabilir ama sanatın bir dalını sevebilir, onunla ilgilenebilir. Bu sevgiyle büyüyen çocukların geleceğimizi inşaa etmesi çok önemli.- Festival geleneksel hale gelecek. AKM'de çocuklar için halihazırda pek çok etkinlik bulunuyor zaten. AKM'de çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine sanatla katkıda bulunmayı amaçladığımız bir Çocuk Sanat Merkezi var. Çocuk tiyatro oyunları, müzikaller, çocuk sanat atölyeleri yıl boyunca etkinlik planımızda yer alıyor. Epeyce ilgi de görüyor. Atölyeler arasında ritim ve müzik, kukla yapımı, resim, yaratıcı drama gibi pek çok eğitim var. Bu eğitimler daha da genişleyerek devam edecek.