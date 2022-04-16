Eğlencenin tadına varacaklar

Nisan ayı demek çocuk demek! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın doyasıya yaşandığı bir ay demek!Bu yıl özellikle farklı bir atmosfer çocukları ve ebeveynlerini bekliyor. Çünkü İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında çocuklar için festivaller düzenleniyor. Bu festivaller çocukları sanat, bilim ve eğlenceyle buluşturuyor. Ben de bu hafta köşeme İstanbul'da gerçekleşecek Minika'nın basın sponsoru olduğu 23 Nisan Çocuk Festivali'ni taşıdım. Festival dopdolu içeriği ile Maslak Uniq İstanbul'da gerçekleşecek. Üç yaş altı için ücretsiz olan festivalde her kategoriden onlarca oyun istasyonu, deneyim alanları, konserler ve sahne gösterileri yer alacak.Ecrin Su Çoban'ın konser, oyuncu Açelya Topaloğlu ile Burak Topaloğlu ve Sinan Çalışkanoğlu söyleşilerle çocuklarla buluşacak. minika'nın Medya Deneyim Alanı ile yer alacağı etkinlikte çocuklar bir dakikalığına YouTuber olacak ve çekilen videolar katılımcı çocuklarla paylaşılacak. Çocuklar ayrıca Maceracı Yüzgeçler'in sevilen karakterleri Biba ve Tuti ile de tanışma ve fotoğraf çektirme fırsatı yakalayacak.Etkinlikte ayrıca; Oyuncak Oynuyorum YouTube kanalıyla Leyla Günay, yüksek akrobasi gösterileri, illüzyon gösterileri, BKM Mutfak çocuk atölyesi, Singo Songo TV konseri, Funky Kids konseri, Astronot ve Metaverse deneyimi, inanılmaz bilim gösterisi, eğlence bandosu, tahta bacak gösterisi, jonglör gösterisi, Poi Şov, dev jenga, ebeveyn çocuk tiyatrosu, kukla atölyesi, çikolata yapım atölyesi, anne-çocuk pasta atölyesi, yumuşak şeker yapım atölyesi, resim boyama atölyeleri, pandomim gösterileri, çocuk survivor parkurları, oyun dünyasının sevilen gamerları, boomwhackers, müzikaller, yarışmalar, alışveriş alanları, yüzlerce sürpriz hediye de çocukları bekliyor olacak.