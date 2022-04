Youtube kanalında kalbine dokunan şarkıları ukulelesi ile söyleyip paylaşan Sevda Deniz Karali, Pasaj&Garaj Müzik etiketli kariyerinin ilk single'ı Nara sonrası yayınladığı şarkılarla sınırlarını büyütmeye devam ediyor.Sevda Deniz Karali'nin sadece ukulelesi ile çalıp seslendirdiği yeni teklisi Geçmeyen Bir Şey'in söz ve bestesi oyuncu Seda Türkmen'e ait. Şarkının kaydı, mix ve mastering'i Ada stüdyolarında yapıldı. Geçtiğimiz hafta Masumlar Apartmanı dizisinde dinleyicisi ile buluşan şarkı bir anda milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Hüzünlü, kalbe dokunan bir ses onunki..Sevda Deniz Karali, 19 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçüklüğünde dahi şarkı söylemeyi çok seven Karali, yabancı dil sevgisi ağır basınca Kartal Anadolu Lisesi'nin Almanca dil sınıfıyla öğrenimini sürdürdü. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nü tam burslu kazanan Karali, üniversite hayatı boyunca Fransızca, Yunanca ve İspanyolca dillerini de öğrendi. Bir yıl kadar özel piyano dersi alan Karali, ukulele ile eşlik ettiği şarkıları yüklediği Youtube kanalını da bu dönemde açarak müzik hayatına girmiş oldu.Mezuniyetinin ardından Ayrıntı ve İthaki yayınevleri için kitap çevirisi yapmaya başlayan Karali, 2017 yılında Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk dersleri almaya başladı. Karali, iki yıllık eğitimin ardından BAM İstanbul adlı tiyatro ekibinde yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Karali, kendi yazdığı şarkıların yanı sıra dijital bir edebiyat dergisi olan Haydi Dergi için de yazılar yazıyor.Yirmi7 için bir pop-rock grubu dersek yanılmış olmayız. Rock altyapısıyla pop öğelerini iyi harmanlıyorlar. Akılda kalıcı şarkılara imza atıyorlar. Bu kimyayı her zaman tutturmak zor... Yirmi7 grubundan Okan Şarlı'nın yazıp bestelediği Gözlerin Yaman şarkısı, Türk müziği ezgileriyle modern rock dokunuşunun bir araya geldiği en güzel örneklerden biri olarak keyifle dinleyeceğiniz klasikler arasına girecek olan şarkılardan. 'İlk görüşte aşk' duygusunu konu alan şarkının sözlerinde Okan Şarlı ilham olarak annesi ve babasının aşk hikayesinden esinlenmiş.1 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan şarkı, Yeşilçam filmlerini anımsatan melodisi, sözleri ve nağmeleriyle eskiyi anımsatan fakat yeni bir dokunuş ile müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Bir ayağı eskilerde, bir ayağıyla bugünde... Grup kliplerine de özen göstermesiyle biliyor. En az şarkıları kadar etkileyici kliplere imza atıyorlar. Gözlerin Yaman şarkısının klibinde de kısa bir film tadında saf bir aşk hikayesi konu ediliyor. Klibin sürprizi ise, Türkiye'nin başarılı rock müzik sanatçısı Haluk Levent'in şarkıyı çok beğenmesi ve Okan Şarlı'ya şans getirmesi dileğiyle hediye ettiği kendi gitarının klipte kullanılması oldu.R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan ülkemizde de ciddi bir hayran kitlesine sahip Jason Derulo, 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere ülkemize geliyor. Jason Derulo'dan önce rap müziğin popüler ismi Ozbi, ünlü YouTube fenomeni ve şarkıcı Bege sahne alacak. Jason Derulo sonrasında ise, dünya çapında ünlü Türk DJ Mahmut Orhan festivalin kapanışını gerçekleştirecek.Ödüllü şarkıcı-söz yazarı Jason Derulo, beş kez platin plak kazanan Whatcha Say ile dünya çapında 200 milyondan fazla plak sattığından beri, durdurulamaz bir ikonik hit serisine imza attı ve müziğin en büyük öncüleriyle işbirliği yaptı. Asıl adı Jason Joel Desrouleaux olan şarkıcı, 21 Eylül 1989 Florida doğumlu. Soyadının okunuşu 'Derulo' olduğu için sahne ismini böyle kullanıyor.