Ona hayallerini sorun

İlk buluşma... Ne söyleyeceğinizi nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. İşin içine pandeminin girişi ve sosyal yaşamın kısıtlanışıyla birlikte hangi konuları açsam neler konuşsam diye düşünüyorsunuz. Ya da en büyük korkunuz, kendinize yeteri kadar güvenmiyor oluşunuzu, karşı tarafa yansıtmamak mı? Yanlış bir şey söylememek adına sürekli her soruya evet-hayır cevabı ile karşılık verip sohbeti sürdürememek mi? O halde ilk buluşmada neler konuşulmalı, bunlara bakalım.Hayallerimiz bizim kimliğimize ve yaşantımıza dair en önemli sinyali veren ayrıntılardır. Bir kişiye hayallerini sormak, onu tanımanın en hızlı yollarından biridir. Aynı zamanda konuşulan konularla birlikte evet-hayır cevabıyla sonlanacak sohbetlerin önüne geçilerek eşsiz bir sohbet fırsatını yakalayabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin henüz ne işle meşgul olduğunu veya hangi bölümde okuduğunu öğrenmeden önce hayallerini keşfetmeye ne dersiniz? Böylelikle zihninizde o kişiye dair herhangi bir çerçeve oluşturmadan gerçek kimliğiyle tanımaya fırsat sağlamış olursunuz.Hatta hayallerini sorduktan sonra işi eğlenceli bir oyun haline getirebilirsiniz. Örneğin, "Hadi birbirimize hızlıca sorular sorup cevaplayalım" diye bir oyunla ilk buluşmaya heyecan katarken, verilecek dolambaçlı cevapların önüne geçeriz. Birisi sürekli soruları soran olur, diğeriyse cevaplayan... Ve sonra sıra değişir. Örneğin; mavi mi pembe mi şeklinde basit bir soru bile bu durumu renklendirebilirsiniz. Eğer bu hız devam ederse zamanınız kaliteli bir şekilde geçerken, birlikte eğlenebilirsiniz.Her zaman sorulan nerede doğdun, nerede yaşıyorsun sorusundan ziyade karşınızdaki kişiye normalde yöneltilen sorulardan farklılarını seçebilirsiniz. Örneğin: En büyük korkun nedir? Aynı hayaller gibi, korktuğumuz şeyler de bize dair birçok bilgi verir. Bununla birlikte flört ettiğiniz kişiyle ilgili zihninizde net bir imaj oluşmasını sağlar. En büyük korkusu ne; yalnızlık, parasızlık, başarısızlık... Belki de kaderinizde olacak bu kişinin; en temel korkusu nedir ve bununla nasıl başa çıkıyor? En kötü pişmanlığı ne? İnsanlara yaşattığı olaylar mı, kendisiyle ilgili pişmanlıkları mı? Peki hayatta başına gelen en kötü olay ne? Uzun bir yaşamda başına gelen en kötü olayın konusu ne ile ilgili? Bu sorular sayesinde o kişiyi keşfetmeniz daha da kolaylaşacaktır.Şu an aklına gelen ilk kitap hangisi?Hayatın bir film olmuş olsaydı, arka planda hangi müzik çalıyor olurdu?Geçmiş yaşamda kendine bir tavsiye veriyor olsan, bu ne olurdu?Sabah insanı mısın, yoksa akşam insanı mı?Şimdiye kadar hayattan aldığın en önemli dersin nedir?Şimdi seyahat etmiş olsaydın nereye giderdin?İzlediğin en ilginç şey neydi?Kendini geliştirmek için neler yapıyorsun?Ölmeden önce yapmak istediğin neler var?Kendini mutlu etmek için neler yaparsın?Bir insanda ilk dikkatini çeken detay nedir?Yıllardır aklından çıkmayan bir hatıran var mı?En son ne zaman birinden ayrıldın?Hayalindeki ev neye benziyor?Aşk deyince aklına ilk olarak ne geliyor?En mantıksız korkun hangisi?Ruhuna iyi gelecek neler yapıyorsun?İlk buluşmada kişinin ailesiyle ilgili derin sorular sorup aile dinamiklerini anlamaya çalışmak, karşınızdaki kişiyi korkutabilir. Aile üyeleriyle ilgili çok derin sorular sormak da karşınızdaki kişiyi huzursuz edebilir. Bu durumu karşınızdaki kişiyi çok korkutmayacak şekilde eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocukluk anılarından bahsettirmek bu kişinin aile yapısını tanıyıp anlamanız için hem keyifli hem de güvenli bir yoldur. Elbette çocukluğundaki travmatik yaşantılardan ziyade onun için keyifli, eğlenceli yaşantıları oluşturan çocukluk anıları..Hayalini kurduğu yaşamı keşfedin. Bu konu karşınızdaki kişinin hayallerine, umutlarına ve yaşamdan beklentilerine dair sinyaller verir. Onun hayalini kurduğu hayatı tanımlaması sayesinde nelerin onu mutlu ettiğini yaşamda hangi konuları daha fazla önemsediğine dair bilgilendirici de olacaktır.Çok sevdiği dizi, film, kitap müzikleri öğrenin. Mutsuz hissettiğinde modunu yerine getiren şarkı hangisi? Hangi filmin o etkileyici sahnesini unutamıyor? Bu soruyla birlikte onun zihninde ve kalbinde yer etmiş sanat eserlerini öğrenmiş, o kişi nelerden daha çok etkilenir ve ne tarz şeyler onu etkiler, anlamış olursunuz.Sosyal çevresini ve arkadaşlarını konuşun. Yaşamında dost dediği kişiler nasıl insanlar? Ya da tüm dostlarını yanlış kişiler olduğu için sildi mi? Arkadaşlıklara bakış açısı nasıl? Karşınızdaki kişinin bu zamana kadar kurmuş olduğu arkadaşlıklarıyla anıları neler, onlarla nasıl tanışmış? Dostluğa bakış açısı çevresinde birçok kişinin olması mı yoksa az dost sahibi olmanın mı kıymetli olduğunu düşünüyor? Flört ettiğiniz kişinin arkadaş çevresini öğreniyor olmak aynı zamanda sizin arkadaşlıklarınıza dair bakış açısını da öğrenmenizi sağlar. Artı olarak arkadaşlıklarınızın ortak bir çerçevede buluşup kaliteli bir ortama dönüşüp dönüşemeyeceğine dair de sinyaller vermektedir.Sosyal medyasına göz gezdirin. Flört ettiğiniz kişi sosyal medya araçlarını nasıl kullanıyor? Özellikle paylaşım yaptığı konular hangi yönde? Takip ettiği ve takipçi sayıları ne? Aynı zamanda karşı cinsten takip ettiği kişilere bakın. Bu ve benzeri durumlar da kişiye dair belirli öngörülerde bulunmamızı sağlayabilir.Daha önce yaşadığınız komik randevuları konuşabilirsiniz. Geçmişte yaşadığı ilişkileri, nasıldı, neden bitti gibi sorgulayıcı şekilde sormaktan kaçının. Bu tip durumları sormayı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Geçmişte yaşadığı gülünç talihsiz randevuları sorarak işe başlayabilirsiniz. Bu durumla ilgili samimi ve komik muhabbetler yapmak hem ilişkinizi güçlendirecek hem de karşınızdaki kişinin ilişki yaşama biçimine dair ufak da olsa sinyaller verecektir. Rahat olmak ve bunu hissettirmek önemli.