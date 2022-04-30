Rengarenk bayram

Pandemiyle yüzyüze kaldığımız 2020 yılından bu yana ilk kez eskiden bildiğimiz gibi normal bir bayram geçireceğiz. Tabii ki yıllık ajandası, tatil planları ve bütçesi uygun olanlar 29 Nisan akşamından, 8 Nisan akşamına kadar dokuz günü bulan dolu dolu tatil yapacak... Belki farklı coğrafyalarda ama onlar da tatili kutlayacak... İş düzeni nedeniyle çalışacaklar ve hafta sonuyla bu üç günlük bayramı birleştirecek olanlar ise hem bayram için alışveriş yaparak, hem hediyeler alarak hem de katılacakları ziyaretlerde birbirinden şık kombinlerle bayram ruhunu yaşayacak... E madem öyle uzun zaman sonra birbirimize sarılacağımız, saatlerce yüzyüze sohbet edeceğimiz, sabahtan akşama kadar hasret gidereceğimiz bir bayram kapımızda, o zaman bu bayramı en şık ve en güzel şekilde karşılama zamanı... İşte size kombinleriniz için alışverişi son güne bıraktıysanız birbirinden iddialı alışveriş tüyoları.Yaz demek rengarenk çiçekler demek... Bayramda da bu durumdan şaşmayın ve kendinizi rengarenk çiçekli elbiselere bırakın. Emin olun zorlu geçen bu iki yılı, sevdiklerinizden uzak kalmanın hüznünü bu çiçeklerle üzerinizden atacaksınız. Moda dünyasının en iddialı isimleri rengarenk çiçek motiflerini bu sezon bol bol kullandı.Yaz sezonuna beyaz bir sayfa açarak sıcak havalara karşı taze bir başlangıç yapabilirsiniz. Optimistlik dozunu artıran beyaz rengini kullanırken sportif, feminen ya da bohem bir tavra bürünmekte özgürsünüz. Beyaz bir kombini ince renkli bir kemer ve ayakkabılarla ya da renkli bir fularla bir anda bambaşka bir formata sokmanız mümkün.Fosforlu renkler bu sezon yıllardır olmadığı kadar popüler. Özellikle 2000'ler modasının geri gelmesiyle birlikte parlak sarılar, pembeler ve turuncular çok ama çok revaçta...Hazır bu sezon bu kadar çok cesur ve parlak renkler ön plana çıkmışken, moda tasarımcıları doğal olarak çeşitli renk bloklarını hayatlarımıza soktu. Bu sezon eklektik renklere ve iddialı desenlere bol bol başvuracağız. Güzel tarafı şu ki canlı renkler, sizi içten dışa iyi hissettirir. Bottega Veneta, Alexander McQueen, Proenza Schouler bu trendin öncüleri arasında.70'li yılların özgür ruhlarının moda dünyasına armağanı bohem ruh, her sene güncellenen form ve desenleriyle trendler listesindeki yerini alıyor. İlkbahar-yaz mevsiminin özgürleştiren havasına eşlik eden bohem elbiseler için gardıroplarınızda yer açın. Egzotik şehirlerin estetiğini podyuma en lüks haliyle taşıyan tasarımcılar, koleksiyonlarında yaşayan kumaşlara, zengin renklere ve detaylara, seçkin bir zanaatkarlığa yer verdi. Batik, tığ işi, püskül detayları, egzotik baskılarla bohem silüetler başka bir boyuta taşındı. Bu trendi yakından takip eden markalar Gabriela Hearst, Paco Rabanne, Chloe...Son birkaç sezondur zaten pek çok markanın koleksiyonunda rastladığımız takım görünümler bu sezon, iyi bir yatırım olduğunu kanıtlıyor. Etek, büstiyer ve hırka takımlarından gömlek ve şort takımlarına kadar, takım görünümler sadece moda sayfalarını ve podyumları değil gardıroplarınızı da ele geçirmeye geliyor. O zaman buyursun gelsin.Bu sezon nasıl bir parçaya eliniz giderse gitsin, pembe tonlara, parlak yeşil yaprak tonlarına ve turunculara çarpacak. Yani parlak renkli güzel bir elbiseyle gideceğiniz her bayram sofrası emin olun neşenize neşe katacak.Boyner özel markalarından Fabrika, Edirne Keşan'daki Akhoca Köyü'nde yaşayan kadınlar tarafından el emeğiyle üretilen terlikleri bu yaz koleksiyonuna ekledi. Pandemi sebebiyle son dönemde daha doğal ve rahat ürünlere talep oldu. Boyner, yeni koleksiyonunda hem yetenekli köy kadınlarının istihdamına odaklandı hem de güncel moda kodlarını yansıtan ürünleri Fabrika markası altında satışa sundu. Fabrika terlikler, doğal iplerden el emeğiyle üretim yapan kadınların emeğini yansıtıyor."Son dönemin en popüler kiralama platformlarından biri olan UnoMoi, kısa süre önce yeni bir çalışmaya imza attı. UnoMoi Türk Eğitim Vakfı ile bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Firma vermiş olduğu kiralama hizmetini TEV öğrencileri için ücretsiz hale getirdi. Böylece TEV öğrencileri bu platformda yer alan ürünleri bedelsiz kullanabilecek.Markaların tasarımcılarla yaptıları iş birlikleri bu sezon da tüm hızıyla sürüyor. Bunun son örneği 30 parçadan oluşan Kuaybe Gider X LCW Modest özel koleksiyonu. Koleksiyon, yazın enerjisini ve renklerini üzerinde yansıtmayı sevenler için ay başında satışa çıktı. İçimizde tomurcuklar açtıran bir koleksiyon var karşımızda. Koleksiyonda pileli mini etekler, oversize gömlek tunikler, farklı tarzlarda elbiseler, kimono ceket pantolon takımlar bulunuyor.