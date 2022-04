Sadece bir mağaza değil yaşam alanı

Moda dünyası son iki yıl içinde büyük bir hızla değişim içine girdi... Neler olmadı ki bu süreçte? Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, ileri dönüşüm kavramları moda dünyasının kalbine yerleşti mesela... Bu kelimeler uzak birer kavramı yansıtmak yerine, özellikle Z Jenerasyonu için bir markanın tercih edilmesinin ana nedeni oldu... Dünyayı soktuğumuz hali, kaynakları yok edişimizi belki de bu pandemi sürecinde ilk kez net olarak anladık. Global bilinç daha fazla çöp olacak tekstil ürününe de, buna hizmet eden moda kavramına da tepki gösterdi... Hızlı moda, kullan-at parçalar, sadece trend olduğu için alışveriş yapılması tamamen eskilerde kaldı... Çevreci, el emeğini destekleyen markalar ve vegan deri tüm dünyada yükselişe geçti... Ve tabii ki tüm bunlar perakende sektörüne yani mağazacılığa da yansıdı... Tüketici internet üzerinden de istediğini rahatlıkla alabildiğini gördü bu iki yıl içinde... Bu nedenle bir mağazanın içine adım atmak için sadece alışveriş yapmak yeterli bir itici güç olmaktan çıktı. Tüketici mağazayla bağ kurmak, orada kendi yaşam felsfesine yakın olduğunu hissetmek, zaman geçirmek, sanatla buluşmak, deneyim yaşamak tam kelimesiyle ait olmak istiyor artık... Bu çerçevede dünyanın büyük modaevleri mağazalarını tamamen değiştirmeye başladı. Ve bu trend Türkiye'ye de öncü markalar aracılığıyla geliyor... Boyner'in Erenköy'de kısa süre önce kapılarını açan mağazası tam olarak bu amaçla inşa edildi. Ben de bu görkemli mağazayı geçtiğimiz günlerde ziyaret etme şansı yakaladım. İşte kendinizi ait hissedeceğiniz, moda dünyasının yükselen trendleriyle çevreci yaklaşımı dengeli bir şekilde bir araya getiren ve alışverişi keyifli bir deneyim haline getiren bu mağazadan notlar:İngiltere'nin ikonik kahve zinciri Costa Coffee, ilk mağazasını Boyner'in içinde açtı. Bir kez denediğiniz zaman asla vazgeçemeyeceğiniz kahveleri emin olun alışveriş deneyiminize artı bir lezzet daa katacak. 32 ülkede 4 binden fazla kahve dükkanına sahip oolan bu zincir, ilk şubesin yaklaşık 50 yıl önce Londra'da açmış. Sergio ve Bruno Costa kardeşlerin özel karışımı tam 112 kez denemeden sonra elde edilmiş. Ve özel karışımları yüzde 100'ü Yağmur Ormanları Birliği Sertifikası'na (Rainforest Alliance Certificate) sahipBirkenstock'ların en yeni modelleri, Helly Hansen'ın en havalı tekne ve su sporları tasarımları, Calvi Klein'ın şu an dünya starları üzerinde gördüğümüz modelleri, Camper'ın en konforlu ve rahat ayakabıları, bu yılın tartışmasız en popüler markası Versace'nin genç ürün gtamı Versace Jeans'in en renkli ürünleri de yine Erenköy Boyner'de...Böyle yaşayan bir mekan yapılır, amaç bu lokasyonu Anadolu yakasının yeni buluşma noktası yapmak olur da etkinlik, sohbet ve çeşitli isimlerle buluşma programı yapılmaz mı? Tabii ki yapılır kapılarını kısa süre önce açan mağaza farklı projelerle bu noktayı müşterilerin deneyim paylaşıp, öğrenip, çeşitli moda buluşmalarının olacağı bir nokta haline getirecek hem de kısa bir süre içinde.Öyle bir mağaza düşünün ki duvarlarda eski plastik şişeler kullanılmış, oturacağınız koltuklar jean atıklarında hazırlanmış, oturup dinleneceğiniz pufların içine tekstil atıkları konmuş... Yani tek kelimeyle pandemiyle yüzümüze çarpan geri dönüşüm ve ileri dönüşüm kavramlarının artık vazgeçemediğimiz bir değer haline gelmesi bu mağazanın DNA'sına işlemiş.Artık ürünlerin etiketlerine daha farklı bir gözle bakıyoruz. Hepimiz ve özellikle Z Jenerasyonu çevreci bir yaklaşım sergilemeyen, ürün gamını bu tarz ürünlerden seçmeyen marka ve mağazalardan uzaklaşıyor. Boyner'in mağazası da tam bu dönemin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş ve satın almacılar ürünleri bu şekilde seçmiş. Vegan deri ayakkabılar, geri dönüştürülmüş plastiğin ağırlıklı olarak kullanıldığı giyim parçaları ve ayakkabılar mağazaya adım atar atmaz dikkatinizi çekiyor... %100 İstanbul gibi ileri dönüşüm tasarımlar yapan butik markalara bu mağazada yer veriliyor mesela. Fabrika gibi Vegan deri kullanmasıyla dikkat çeken markalar da yine bu mağazada yer alıyor.Boyner'in Erenköy'deki 5 katlı ve 5 bin metrekarelik alana yayılan mağazasında aradığınız herşeyi bulacağınız garanti. Mağazada 200'e yakın markanın 100 bine yakın ürünü yer alıyor. Şöyle söyleyebilirim "Dolce&Gabbana'nın yeni sezon gözlüklerine, Prada'nın defile koleksiyonuna nereden ulaşacağım?" diye soruyorsanız rotanızı hemen Boyner Erenköy mağazasına çevirmeniz gerekiyor. Mağaza içinde yer alan Atasay satış noktasına gidip aralarında sosyal medya fenomeni Raşel Araz Kiresepi'nin seçkisinin de bulunduğu özel koleksiyonlara ulaşabiliyorsunuz.Kabul edelim internet üzerinden alışveriş yapmanın en önemli zorluğu doğru beden, kalıp ve renk seçmekte yaşanan zorluktur. Ancak mağazalarda satış görevlileri bu konuda ne yazık ki her zaman beklenen vizyonda yardımcı olamaz. Boyner bu konuda stil danışmanlığı hizmetiyle rakiplerinin önüne geçiyor Erenköy mağazasında... Stil danışmanı derken üniversitede moda eğitimi almış genç ve vizyoner bir ekipten bahsediyorum. Merak ettiğini he konuda danışmandan hizmet alabiliyorsunuz.Benim ev hediyesi için en çok tercih ettiğim markalardan biri Jo Malone'un Boyner'in içinde yer alan satış noktasını kesinlikle görmeniz lazım. Ya da Van Cleef&Arpels'ın özel parfüm seçkisini... Ya da Estee Lauder'ın sadece sayılı noktada satılan üst segment parfümlerini... Tom Ford parfümleri için, Dior makyaj malzemeleri için de yine rotanız kesinlikle Boyner olmalı... Bir de Yunanistan'a gidenlerin orada tanıdığı ve bayılarak kullandığı doğal ve organik bakım ürünleri de Türkiye'de sadece Boyner'lerde... Ve Erenköy mağazasındaki ürün gamı sizi sizde alacaık emin olun.