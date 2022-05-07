Anadolu motifleri umut olacak

Bu hafta hayırseverliğiyle ön planda bir ressam köşemin konuğu. Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Zeynep Öztürk...24 yıllık öğretmenlik kariyerinin yanında ilk zamanlarda hobi olarak başladığım resim çalışmaları zamanla profesyonel bir çizgiye kayan Öztürk'ün, "Bakarken" ismini taşıyan sergisi 17 Mayıs'a kadar Ekavart Galeri'de ziyaret edilebilir. Kendi ifadeleriyle çalışmalarından söz etmeden olmaz...- Benim branşım tekstil ve moda tasarımı. Dokuma derslerinde kilimler ve motifler üzerine kompozisyonlar kurardık, kurduğumuz bu kompozisyonları sonrasında da dokurduk. Kültürümüz olan halı ve kilim motiflerini, Türkiye'de farklı bölgelerde bulunan tarihi mekanlarla birleştirdim ilk olarak. İlk sergimi de böylelikle açtım. Sonrasında kendimi geliştirerek yağlı boyaya geçtim. O dönem elime Anadolu'nun Çiçekleri adlı bir kitap geçti. Bu kitap ile beraber ülkemizde ne kadar çok çiçek türü olduğunu, Anadolu'nun çiçekler bakımından ne kadar zengin olduğunu gördüm. Bu kitap sayesinde; Anadolu'nun motiflerini bu seferde Anadolu'nun çiçekleri ile buluşturma fikri ortaya çıktı.- Bu sergide ki motiflerim stilizenin de ötesinde deformasyona uğradı. Bu deformasyonda o motifleri, geometrik form içine soktu.Köşeli, kare, dikdörtgen yani kübik bazı çizgiler, sanki bir yanılsama etkisi, mozaik etkisi yarattı. Renklerin armonisi ve canlılığı ise çiçeklerin kendi renkleri zaten.- Yedi ay önce SMA hastası Deniz Bebek ile tanışmamla başladı aslında bu hikâye. Deniz Bebek'in gönüllüleri sayesinde Elim Sende Platformunu tanıdım. Sergimde yaptığım resimlerde benim bebeklerim. Bu sefer benim bebeklerim SMA'lı bebeklere umut olacak. .- 28 Mayıs'ta Ekavart Galeri ev sahipliğinde bir karma sergimiz olacak. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim - İş Öğretmenliği Bölümünden mezun ettiğimiz ve şu an birer genç sanatçı olan öğrencilerim ile bu sergide bir araya geleceğiz. Ülkemiz için çok önemli isimler olacak birbirinden değerli 9 genç sanatçı arkadaşım ile açacağımız karma sergiyi sanatseverlerin beğenisine sunacağız.