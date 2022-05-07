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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Kelimelerin gücüne inanıyorum

GÖKSAN GÖKTAŞ
Kelimelerin gücüne inanıyorum

Popüler müziğin en farklı şarkı yazarlarından Mavi ile yeni teklisi üzerine derin bir sohbete daldık...

Mavi, popüler müziğin en ayrıksı seslerinden... Ruha değen, su gibi vokalinin dışında sağlam bir şarkı yazarı o. Mavi, Umduğum Gibi şarkısı ile kasım ayında başlattığı yeni müzikal yolculuğunu günümüz ilişkilerini konu alan şarkılarla süslemeye devam ediyor.
Sanatçının yeni teklisi Çıplak, sözü ve müziği Mavi'ye ait olan, Efe Demiral'ın gitar odaklı düzenlemesi ile içten bir akustik şarkı. Yeni şarkı vesilesi ile Mavi ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik...
- Son birkaç ayda arka arkaya dört şarkı ile karşımıza çıktınız. Üretim süreciniz nasıl ilerledi?
- Hepsinin ilk çıkışı aynı ay içinde aslında. Yoğunlaştığım dönemler oluyor, iş gibi başında oturduğum, istediğim noktaya gelemeden rahat etmediğim. Bir şarkıya yoğunlaşmışken başka biri de geliyor. İlham siz dikkatinizi vermişken uğramayı seven biri bende. Dolayısıyla o bir aylık sürecin meyveleri çıkıyor şimdi. İki şarkı daha var yolda. Tabii bir aylık süreç dediysem sonraki aşamaları, düzenlemesi, okuması, mix'i, fotoğrafı videosu derken neredeyse beş-altı aya yayılan süreçler. Hem heyecanlı hem ızdıraplı. Bazen sabırsızlıklar, tartışmalar, bazen yoğun tutku.



- Bir süredir Bodrum'da yaşıyorsunuz. Ordaki hayat nasıl geçiyor? Üretiminize nasıl katkısı oluyor daha sakin bir yerde yaşamanın?
- Burada hayat tabii biraz rölantide gidiyor. Ama rölanti derken tembel sayfiye hayatı zannedilmesin. Kenara çekilip dinlenebildiğim an az gibi. Zaten kışı oldukça sert bir köyünde yaşıyorum, ısınmaya çalışmak ve fırtınası kasvetiyle baş etmek hem biraz günlük efor istiyor, hem de pandemide biraz zorlayıcı oldu. Ama şükür tabii, kafaları yememiş olmayı da burada yaşamamıza borçluyuz. Ya da yedik ve burada kimse sıkıntı etmiyor. (Gülüyor) Rölanti kısmı ise şöyle, mesafeler süreler belli, artık geçmişe daha çok trafik olsa da onun da çapı belli. Daha insani bir akış var gün içinde. Bu da hem yapmak istediğin şeylere vakit bırakıyor, hem de enerji bırakıyor. Gümüşlük özelinde ise hep bahsettiğim gibi değişik bir enerji var beldenin eski tarihinden gelen. Asla aynı insan kalmadığın, gerçeğe çarpa çarpa olduğun kişiye yaklaştığın arındırıcı ve zorlayıcı bir yer burası. Müziğimde daha özgürleşmemde de katkısı büyük.
- Sizi hiç dinlememiş birisine yaptığınız müziğin tarzını nasıl tarif edersiniz?
- Eskiden alternatif olarak yorumlanırdı, son yıllarda ana akım da alternatif müziği barındırmaya başladığı ve hatta trend haline getirdiği için pop müzik denebilir belki de. Kaliteli bir müzik yapmaya çalışıyorum. Diyebileceğim en net şey bu aslında. Yeni şeyler deneyen, kelimelerin gücüne inanan, formüllerin, küçük hesapların peşine düşmeyen...
- İlham kaynaklarınız neler?
- Bizzat hayatın kendisi, hem etrafımdan geçen enerjiler, onlardan duyduğum hikayeler, hem kendi duygularım. Bazen anlatmak yetmiyor, "Öyle oldu sonra böyle oldu" hiçbir şeyi anlatmıyor aslında. Konuşmuş oluyoruz. Yandaş buluyoruz, bazen minik teselliler, günlük sevinçler.
Eve geldiğinde içinden bir dalga gibi yükselen duygu varsa hâlâ, işte o şarkıya dönüşmeden geçmiyor. Bazen de bir yerde okuduğum bir cümle öyle bir ilham veriyor ki, ben anlamadan şarkı oluyor, kendi kendini yazdırıyor gibi. Yakışmaz Bana da, Silmesinler İzlerimi de öyledir mesela. Hiç öyle şeyler hissetmiyorken, düşünmüyorken, bir cümle ile kendileri döküldüler.

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Kelimelerin gücüne inanıyorum
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