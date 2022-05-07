Kelimelerin gücüne inanıyorum

Mavi, popüler müziğin en ayrıksı seslerinden... Ruha değen, su gibi vokalinin dışında sağlam bir şarkı yazarı o. Mavi, Umduğum Gibi şarkısı ile kasım ayında başlattığı yeni müzikal yolculuğunu günümüz ilişkilerini konu alan şarkılarla süslemeye devam ediyor.Sanatçının yeni teklisi Çıplak, sözü ve müziği Mavi'ye ait olan, Efe Demiral'ın gitar odaklı düzenlemesi ile içten bir akustik şarkı. Yeni şarkı vesilesi ile Mavi ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik...Hepsinin ilk çıkışı aynı ay içindeaslında. Yoğunlaştığım dönemleroluyor, iş gibi başında oturduğum,istediğim noktaya gelemeden rahat etmediğim.Bir şarkıya yoğunlaşmışkenbaşka biri de geliyor. İlham siz dikkatinizivermişken uğramayı seven biribende. Dolayısıyla o bir aylık sürecinmeyveleri çıkıyor şimdi. İki şarkı dahavar yolda. Tabii bir aylık süreç dediysemsonraki aşamaları, düzenlemesi,okuması, mix'i, fotoğrafı videosu derkenneredeyse beş-altı aya yayılan süreçler.Hem heyecanlı hem ızdıraplı.Bazen sabırsızlıklar, tartışmalar, bazenyoğun tutku.- Burada hayat tabii biraz rölantidegidiyor. Ama rölanti derken tembelsayfiye hayatı zannedilmesin. Kenaraçekilip dinlenebildiğim an az gibi. Zatenkışı oldukça sert bir köyünde yaşıyorum,ısınmaya çalışmak ve fırtınasıkasvetiyle baş etmek hem biraz günlükefor istiyor, hem de pandemidebiraz zorlayıcı oldu. Ama şükür tabii,kafaları yememiş olmayı da buradayaşamamıza borçluyuz. Ya da yedikve burada kimsesıkıntı etmiyor.(Gülüyor)Rölanti kısmıise şöyle, mesafelersüreler belli, artıkgeçmişe daha çoktrafik olsa da onunda çapı belli. Daha insani bir akış vargün içinde. Bu da hem yapmak istediğinşeylere vakit bırakıyor, hem deenerji bırakıyor. Gümüşlük özelindeise hep bahsettiğim gibi değişik birenerji var beldenin eski tarihindengelen. Asla aynı insan kalmadığın,gerçeğe çarpa çarpa olduğun kişiyeyaklaştığın arındırıcı ve zorlayıcı biryer burası. Müziğimde daha özgürleşmemdede katkısı büyük.- Eskiden alternatif olarak yorumlanırdı,son yıllarda ana akım da alternatifmüziği barındırmaya başladığıve hatta trend haline getirdiği içinpop müzik denebilir belki de. Kalitelibir müzik yapmaya çalışıyorum. Diyebileceğimen net şey bu aslında. Yenişeyler deneyen, kelimelerin gücüneinanan, formüllerin, küçük hesaplarınpeşine düşmeyen...- Bizzat hayatın kendisi, hem etrafımdangeçen enerjiler, onlardanduyduğum hikayeler, hem kendi duygularım.Bazen anlatmak yetmiyor,"Öyle oldu sonra böyle oldu" hiçbirşeyi anlatmıyor aslında. Konuşmuşoluyoruz. Yandaş buluyoruz, bazenminik teselliler, günlük sevinçler.Eve geldiğinde içinden bir dalga gibi yükselen duygu varsa hâlâ, işte o şarkıya dönüşmeden geçmiyor. Bazen de bir yerde okuduğum bir cümle öyle bir ilham veriyor ki, ben anlamadan şarkı oluyor, kendi kendini yazdırıyor gibi. Yakışmaz Bana da, Silmesinler İzlerimi de öyledir mesela. Hiç öyle şeyler hissetmiyorken, düşünmüyorken, bir cümle ile kendileri döküldüler.