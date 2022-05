Sürdürülebilir moda masalı

Son dört yıldır en çok işlediğim konu sürdürülebilirlik, yavaş moda akımı ve çevreci moda yaklaşımları... Pandemiyle birlikte hep beraber görüyoruz ki bu kavramlar ne yazık ki birçok dev global marka için iyi birer reklam kampanyası öğesi olmuş durumda...Konunun temeliyse tüketiciler nezdinde daha az tüketmek ve hali hazırda elimizde olanlarla yetinmek ya da önceden üretilmiş olanları yeniden yorumlamak...Bunu kabul etmeden bu sürece adım attığımızda yani tüm konuyu sadece yeni bir trend olarak kabul ettiğimizdeyse Instagram'da profillerinde "Bakın bana çok yakıştı. Siz de muhakkak alın. İşte buyrun burada da link'i" yazan insanları takip etmekten ve dünyanın kaynaklarını boşa harcamaktan öteye gidemiyoruz.Geçtiğimiz hafta sonunda kız arkadaşlarımla çıktığım alışveriş turu bu yazıya ilham kaynağı oldu diyebilirim. Uzun bir aradan sonra hiç bu kadar vaktimi AVM'lerde, mağazalarda geçirmemiştim sanırım... Ve bir noktada kendimi mağazalardaki ürün gamını, çevreci yaklaşımın nasıl bir reklam ve satış pazarlama stratejisi haline dönüştüğünü görmüş oldum. Uzun lafın kısası bu yazı sürdürülebilirlik kavramını, çevreci modayı nasıl anlamadık ya da daha da kötüsü nasıl yanlış anladık üzerine...Bu ilk madde zaten modaya, alışverişe, satın almaya, trendlere karşı nasıl bir duruş sergilemeniz gerektiğinin özeti gibi... Dolabınıza her gün, her hafta, her sezon ihtiyacınız olmayan parçalar ekliyorsanız siz bu işi hiç anlamamışsınız demektir. Aldığınız ürünün üzerindeki etikette "En çevreci ürün", "Bu ürünü aldıysanız kesin doğayı ve dünyayı kurtardınız" bile yazsa dolabınıza her yeni parça eklediğinizde ne yazık ki dünyanın yok olmasına yardım ediyorsunuz demek. Henüz doğaya hiç zarar vermeyen seri üretim, paketleme ve kargolama sistemi keşfedilmedi... Yapmanız gereken ihtiyacınız olmayan bir şeyi satın almamak. Eğer cidden mecbursanız bunu yerel, sınırlı sayıda üretim yapan ve gerçekten ipliğinden ambalajına çevreci bir yaklaşım sergilediğinden emin olduğunuz tasarımcı ya da markalardan yapmak."İhtiyacım var mı, yok mu acaba?" diye içinizden geçiriyorsanız tüm minimalizm kavramının temelinde birey olarak sizin, moda dünyasında da dolabınızın bulunduğunu hatırlayın lütfen. İyi bir dolap detoksu yapmak bu işin ilk adımı. Kullanmayacağınız, size yakışmadığını, hayatınızla uyumlu olmadığını düşündüğünüz parçaları arkadaşlarınızla değiş tokuş yapın, vakıflara yollayın, ikinci el mağazalarda satın mesela... Kullanılmayacağını düşündüğünüz gerçekten çöp haline gelmiş olanları da geri dönüşüm kutularına atın.Emin olun bilinçsizce aldığınız o polyester tişörtler plastik kutulara dönüşerek sizi ve hepimizi kurtaracak! Yavaş moda akımına girişte ilk adımı başarıyla geçtiniz böylece. Şimdi sırada kendinize uygun bir kapsül dolap oluşturmakta. Bu dolap klasik ve her zaman sizi yansıtacak, dayanıklı ve iyi kumaşlardan oluşturulursa çevre için emin olun yapabileceğiniz en iyi şeyi yaptınız demek! Kapsül koleksiyon için parçalara "Bu parçayı 10 farklı şekilde kombinleyebilir miyim?" diye kendinize sorarak karar verebilirsiniz. Emin olun sizi asla yansıtmayacak kilolarla kıyafeti satın alarak bu sisteme destek olmanızın hiçbirimize bir faydası yok!Çevreci yaklaşım moda dünyası için bir çeşit masal ya ne yazık ki ikinci el mağazalar için de herşey günlük gülistanlık değil. Dünyanın farklı yerlerinde özellikle Afrika ülkelerinde ve Meksika çöllerinde gömülmüş, yok olmaya terk edilmiş kilometrelerce karelik alana yayılmış tekstil ürünleri görüyorsanız bunların yarısı tekstil üreticilerinden diğer yarısı da ikinci el kıyafet toplanan başta İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerden. Bir tüketici olarak yapmanız gereken her satın alma öncesi alacağınız ürüne dair detayları talep etmek. Bunu saydamlıkla yapamayan her mağazadan ve markadan da uzak durmak. Harvard Business Review'da geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede son 25 yılda ayakkabı ve tişört üretiminin önceki döneme göre iki katına çıktığının altı çizilip, "Tüm bu üretimin üçte birlik kısmı geniş alanlarda yakılıyor ya da gömülüyor. Moda dünyası henüz bu durumla nasıl baş edebileceğini çözebilmiş değil" yorumunda bulunuldu.Tabii ki tüm bunların özünde moda dünyasının DNA'sının temelinde hâlâ daha çok satmak, müşterinin daha çok satın almasını sağlamak var. Biz bunu pandemide evlerimizden bile çıkamadığımız dönemde net bir şekilde görmedik mi? Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda o kadar çok eşofman takım reklamı yapıldı ki eminim bu satırları da okuyan pekçok kişinin evleri ömürleri boyunca giyeceklerinden fazla adette sweat-shirt ve eşofman altlarıyla doldu!Tüm bu sürece moda dünyasının çevreci ve daha yavaş bir yaklaşımı benimsediğine dair tüm yazılanlara rağmen Zara hala her yıl 24 yeni giyim koleksiyonunu piyasaya çıkarıyor. H&M gibi global tekstil markalarıysa haftada 12-16 yeni ürünü rayonlarına koymayı sürdürüyor. Ve tüm bu çevreci moda yaklaşımına rağmen dünyanın son dönemde en hızlı büyüyen şirketi hızlı modanın yeni savaşçısı Shein... 12 dolara elbise, 7 dolara bluz satan marka diğer tüm dev global markaları kıskandırıyor. Binlerce ürünü her ay internet sitesi üzerinden satışa çıkaran marka polyesteri en çok kullanan marka olarak tarihe geçmiş durumda... Primark gibi markalar bir de bu durumu "Daha uygun fiyatlara, ulaşılabilir çevreci yaklaşım" kısvesi altında yapıyor.Mağazadalarda nedense geri dönüştürülmüş materyaller anlatılırken hep doğa tarafından çözünemeyen polyester gibi kumaşlardan bahsediliyor. Oysa hepimiz internette en basit bir arama yaptığımızda bile polyster yazınca karşımıza "Polyester satın alabileceğiniz en tehlikeli kumaştır. Naylon ve plastikten elde edilir.Derinin hava almasını önler. Polyester ve naylon kumaşlar gribal enfeksiyonlara davetiye çıkarmakla birlikte, çeşitli cilt hastalıklarına ve kadın hastalıklarına sebep olabilir." ibaresinin çıkacağını biliyoruz. Aynı şekilde bitki bazlı olmayan vegan deri ibaresiyle satılan pekçok ürün de ne yazık ki polyester türevi olmanın önüne geçemiyor."Peki ya mağazalara yerleştirilen toplama kutuları? Onlar da bir işe yaramıyor mu?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Çok acı ama ne yazık ki küresel şirketlerin yaptığı bu toplamaların büyük kısmı siz tüketicilerin bir nebze de olsa vicdanınızı rahatlatma çabası. Oraya bir eşya atıp, daha çok alışveriş yapıyorsunuz psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissederek..."Peki ya mağazalardaki geri dönüşüm için ayrılmış kutular? Hiçbir faydası yok mu onların?" dediğinizi duyar gibiyim. Ne yazık ki yok... Çünkü onlar da aslında sizlerin vicdan azabı çekmeden, doğaya iyilik yaptığınızı düşünerek daha çok alışveriş yapmanızı sağlamak dışında bir işe yaramıyor. 