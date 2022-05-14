7/24 şehirde yaşam

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Bir Adam Yaratmak oyunu 17-18 Mayıs'ta AKM'de... Oyun, Necip Fazıl'ın 1937 yılında Zonguldak'ta bir maden ocağında yazdığı ve ilk olarak Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konulan eseri olarak biliniyor.İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu bugüne özel olarak hazırlanan "Geleneksel Gençlik Konseri" ile 19 Mayıs akşamı yaşatacak. Genç solistler, İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşliğinde Don Pasquale, La Traviata, Don Giovanni, Fan Tutte, Hoffmann'ın Masalları, Figaro'nun Düğünü, Romeo ve Juliet operalarından aryalar seslendirecek.19 Mayıs'ta bir etkinlik de AKM tiyatro salonunda. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, konuk şef Bakır Karadağlı yönetiminde AKM Tiyatro Salonu sahnesinde Urfa Ahengi başlıklı konserle izleyici karşısına çıkacak.İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mançalı Adam müzikali ile 21 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu sahnesinde. Mitch Leigh'in bestelediği, metni ve şarkı sözleri Dale Wasserman ve Joe Darion tarafından yazılan, Güngör Dilmen tarafından Türkçeleştirilen müzikalin yönetmenliğini Murat Göksu üstleniyor.Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 2021-2022 sezonunun son konseriyle 22 Mayıs'ta AKM'de müzikseverlerle buluşuyor. Türk musikisinin kendine özgü icra biçimlerinden biri olan "fasıl" merkezli hazırlanan ve şef Mehmet Güntekin yönetiminde sahneye taşınan konserde Kürdîlihicazkâr Faslı AKM izleyicileri için icra edilecek.Babil Sanat, 20-21-22 Mayıs tarihleri arasında Konya Selçuklu Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde bir festivale imza atıyor. Adamlar, Ceren Gündoğdu, Dedublüman, Emircan İğrek, Feridun Düzağaç, Gülçin Ergül, İkilem, Kendimden Hallice, Manuş Baba, Moğollar, Norm Ender, Sena Şener, Tuğkan, Mary Jane, Touche, The Away Days, Maran Marangöz ve Bedelsiz gibi isimlerin performanslarıyla, festival katılımcıları üç gün boyunca müziğe doyacak.Sanatçı Nilo'nun yeni kişisel sergisi Güncem, Ortaköy'de bulunan tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nın etkileyici atmosferinde ziyarete açılıyor. Daha önce sergilenmiş eserlerini yeniden yorumlayarak farklı kompozisyonlarla sanatseverlere sunan Nilo, yaşamımızın yönetmeninin sadece ve sadece kendimiz olduğunu hatırlatıyor. Sanatçı Nilo, tam adıyla Nilüfer Tokay, bugüne kadar eserleriyle yurt içinde ve yurt dışında birçok karma sergide yer aldı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde kişisel sergiler açtı. Sanatçının eserleri birçok kurumsal ve özel koleksiyon bünyesinde yer alıyor.