Çocuklarla baharın tadı açık havada çıkar

Havalar tam ısınmasa da güneş kendini gösteriyor ve artık çocuklarımız kapalı alanlarda değil açık havada vakit geçirmek istiyor. Biz de ebeveynler olarak hafta sonu planlarımızı çocuklarımızın mutlu olacağı şekilde yapıyoruz. Ancak özellikle İstanbul gibi metropollerde, çocukların dilediği gibi koşturacağı, temiz hava alacağı mekan bulmak zor. İşte ben de bu hafta sizlere rahatça ulaşabileceğiniz, çocukların mutlu olacağı açık hava mekanları yazdım.Kemerburgaz Kent Ormanı, hem piknik yapmak hem de çocuklar ve yetişkinlere adrenalin dolu etkinliklere katılma imkanı sunuyor. Burada mangal yakmak yasak. Yiyeceklerinizi evde hazırlayıp tahta masalarda kendinize sofra kurabilirsiniz. Tabii çimenlere yayılıp doğanın keyfini çıkarmak da mümkün. İçinde restoran ve çocuklar için dondurma gibi atıştırmalık satan mekanlar da var.Macera parkı ise her yaştan çocuğa hitap ediyor. Atlı karınca, dönem dolap, zıplama alanı, salıncak gibi miniklerin saatlerce oyalanabileceği birçok aktivite var. Bunun yanında yetişkinler için ip parkuru, zipline, tırmanma duvarı, serbest düşüş gibi etkinlikler mevcut.Nakkaştepe Millet Bahçesi tek kelime ile enfes bir yer olmuş. Boğaz manzaralı mesire alanları, tenis kortu, biyolojik göleti, açık ve kapalı çocuk parkları, doğa kaşif atölyesi, macera parkuru, manzara seyir terası ve daha pek çok aktivitesi ile ailece harika vakit geçireceğiniz bir yer. İçinde kafeler, mescit ve tuvaletler de var. Bahçenin giriş ücreti yok. Otoparkı bulunuyor. Boğaz'a nazır bu güzel yeri çocuklarınız mutlaka görmeli. Üstelik asla sıkılmayacaklar ve tekrar gelmek isteyecekler.Hem şehrin merkezinde olayım hem de tabiatın tadını çıkarayım diyorsanız, Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı aradığınız yer. Peki nerede burası derseniz, Maslak Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer yönüne giderken Hacıosman-Bahçeköy kavşağından Bahçeköy yönüne saptıktan sonra birkaç km devam edip buraya ulaşabilirsiniz. Belgrad ormanının içinde yer alıyor.Burada mangal yapabilirsiniz. "Mangalımı yapayım, çocuklarım etrafımda koştursun" diyenler için bire bir... Parkın içinde yürüyüş, koşu ve bisiklet parkuru bulunuyor. Çocuk parkları, büfe, tuvaletler, mescit, çeşme ve otopark da bulunuyor.Fotoğraf tutkunları için harika kareler saklı. Ancak tam bir ormanlık alan olduğu için, içinde dere ve göletler de bulunduğundan çocuklarınızı iyi gözlemlemeliyiz. Sizden uzaklaşmalarına izin vermeyin. Buranın en güzel tarafı, zengin bitki çeşitliliği ile çocuklarınıza tanıtacak çok şeyin olması.